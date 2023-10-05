急性淋巴细胞白血病（ALL）

全血细胞计数和外周血涂片

骨髓检查

组织化学研究、细胞遗传学、免疫表型

当红系成分> 50％时，淋巴来源的原始细胞≥20％的骨髓有核细胞或≥20％的非红系细胞成分，则可诊断为急性淋巴细胞白血病。如果骨髓细胞不足或无法获得，则可以使用外周血样本以相同的标准进行诊断。

外周血母细胞 图片 By permission of the publisher.摘自Chang K, Forman S.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.

全血细胞计数和外周血涂片 为首选检查项目，全血细胞减少和外周血出现原始细胞提示急性白血病。外周血片的原始细胞可以接近白细胞数的90%。在严重的血细胞减少的鉴别诊断中，应考虑再生障碍性贫血、病毒感染如传染性单核细胞增多症，以及维生素 B12缺乏和叶酸缺乏。与AML不同，急性淋巴细胞白血病中从不存在Auer杆（原始细胞胞质中的线性嗜天青包涵体）。

骨髓检查 （抽吸和穿刺活检）是常规检查。在 ALL 患者中，骨髓中的原始细胞通常在25%至 95%之间。

组织化学方法、细胞遗传学、免疫表型研究有助于将ALL的细胞与AML或其他疾病过程中的细胞区分开来。组织化学检查包括末端脱氧核苷酸转移酶（TdT）染色，在淋巴起源的细胞中呈阳性。检测特异性免疫表型标记，例如CD3（T细胞来源的淋巴细胞）和CD19，CD20，CD22（B细胞来源的淋巴细胞），对于急性白血病的分类至关重要。ALL中常见的细胞遗传学异常包括成人的t（9; 22）和儿童的t（12; 21）和高倍体型（见表ALL常见的细胞遗传学异常)。

表格 ALL常见的细胞遗传学异常 表格

较不常见的细胞遗传学异常包括以下几种：

t（v; 11q23）/ MLL 或 KMT2A 重排，包括t（4; 11）/ KMT2A-AF4

t(1;19)/ E2A-PBX1 ( TCF3-PBX1 )

t(5;14)/ IL3-IGH

t(8;14), t(8;22), t(2;8)/C-MYC重排

BCR-ABL样急性淋巴细胞白血病在表型上与ALL重叠，后者存在费城染色体[染色体9和22之间的相互平衡易位，t（9; 22）]（Ph + ALL）。

其他实验室发现可能包括高尿酸血症、高磷血症、高钾血症或低钾血症、低钙血症和乳酸脱氢酶（LDH）升高，这提示肿瘤溶解综合征。肝转氨酶或肌酐的血清水平升高，也可能出现低血糖。Ph + ALL和t（v; 11q23）患者涉及MLL 重排，常伴有白细胞增多症。

伴CNS症状的患者，应行头颅CT。胸部和腹部CT应检查有无纵隔肿块和淋巴结肿大，还可能发现肝脾肿大。通常进行超声心动图或多层采集（MUGA）扫描以评估基线心功能（在给予蒽环类药物之前，这是有心脏毒性的）。