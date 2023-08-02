胆道闭锁发生的原因是肝外胆管进行性硬化导致的胆管系统梗阻。 诊断方法有血液检查、超声检查、肝活检和肝胆扫描。治疗方法为手术治疗，包括门空肠吻合术（Kasai 手术）或肝移植。
(参见先天性胃肠道畸形概述。)
美国活产婴儿的胆道闭锁发生率为1/8000到1/18,000（1)。
在大多数情况下，胆道闭锁在出生后数周至数月出现，可能在肝外（有时是肝内）胆管的炎症和瘢痕形成之后 (2)。 它在出生时很少存在于早产儿或新生儿中 （或在新生儿中未被识别）。 炎症反应的原因尚不清楚。涉及几种传染性生物体，包括呼肠孤病毒 3 型和巨细胞病毒，但尚未发现明确的关联。此外，某些基因（CFC1, FOXA2）中可能存在遗传成分缺陷。
胆道闭锁可导致 肝硬化，并伴有进行性、不可逆的肝脏疤痕。肝硬化可以在2个月大时发展，如果不治疗缺陷，就会发展。
约有15％至25％的婴儿有其他先天性缺陷，包括多脾/无脾，肠闭锁，内脏反位，以及 心脏畸形 或 肾脏畸形。
参考文献
1.Harpavat S, Garcia-Prats JA, Anaya C, et al: Diagnostic yield of newborn screening for biliary atresia using direct or conjugated bilirubin measurements.JAMA 323(12):1141–1150, 2020.doi: 10.1001/jama.2020.0837
2.Lendahl U, Lui VCH, Chung PHY: Biliary Atresia - emerging diagnostic and therapy opportunities. EBioMedicine 74:103689, 2021.doi:10.1016/j.ebiom.2021.103689
胆道闭锁的症状和体征
胆道闭锁婴儿的临床表现是黄疸 ，并且经常有深色尿液（含有结合胆红素），无胆色便和肝脾肿大。健康婴儿在2周大时出现胆汁淤积性黄疸，需要进行调查以确定根本原因。鉴别诊断包括许多其他病因，但胆道闭锁的早期诊断至关重要，因为在出生后45至60天之前进行门静脉造口术（Kasai手术）可为婴儿提供使用天然肝脏生存的最佳机会(1)。
2~3个月大时，婴儿可能生长发育不良、营养不良、瘙痒、易怒和脾肿大。
未经治疗，肝纤维化进展为肝硬化，导致门静脉高压症，腹水引起腹静脉扩张，以及食管静脉曲张引起的上消化道出血。
症状和体征
1.Robie DK, Overfelt SR, Xie L: Differentiating biliary atresia from other causes of cholestatic jaundice. Am Surg 80(9):827-831, 2014.PMID: 25197861
胆道闭锁的诊断
总胆红素和直接胆红素
肝功能检查
血清α-1抗胰蛋白酶水平（排除α-1抗蛋白酶缺乏症）
汗液氯化物测试（排除囊性纤维化）
腹部超声检查
肝胆扫描
通常需要肝活检和术中胆管造影
胆道闭锁通过总胆红素和直接胆红素的升高来识别。应该确定血清alpha-1抗胰蛋白酶水平，因为 alpha-1抗胰蛋白酶缺乏症 是胆汁淤积的另一个相对常见的原因。 评估肝功能所需的测试包括白蛋白，肝酶，凝血酶原时间/部分凝血酶时间(PT/PTT)和氨水平。
还应确定汗液氯化物浓度以排除囊性纤维化 (1)。通常，需要进行额外的测试来评估新生儿胆汁淤积的其他代谢，感染，遗传和内分泌原因。血清丙氨酸转氨酶 (ALT)、天冬氨酸转氨酶 (AST) 和 γ-谷氨酰转移酶 (GGT) 水平升高支持胆道闭锁的诊断，但不排除其他形式的胆汁淤积。
腹部超声检查是无创的，可以评估肝脏大小和胆囊和胆总管的某些异常。患有胆道闭锁的婴儿通常有一个小的收缩胆囊或一个无法看到的胆囊。然而，这些发现是非特异性的。还应使用羟基亚氨基二乙酸（HIDA）进行肝胆扫描；造影剂排泄入肠排除了胆道闭锁，但排泄不足不能诊断胆道闭锁，因为严重的新生儿肝炎和其他原因的胆汁淤积也可能导致很少或没有排泄。
胆道闭锁通过肝活检和术中胆道造影明确诊断。有时，可以进行 ERCP（内镜逆行胰胆管造影）来帮助诊断。经典的组织学检查结果是门脉扩张伴纤维化和胆管增生。 胆管内可见胆栓。 术中胆管造影显示肝外胆管未闭。
诊断参考文献
1.Kobelska-Dubiel N, Klincewicz B, Cichy W: Liver disease in cystic fibrosis. Prz Gastroenterol 9(3):136-141, 2014.doi:10.5114/pg.2014.43574
胆道闭锁的治疗
术中胆管造影
肝门肠吻合术（Kasai手术）
常需进行肝移植
推测婴儿有胆道闭锁需要用术中胆道造影进行手术探查。如果确认胆道闭锁，则应在同一外科手术中进行门空肠吻合术（Kasai 手术）。理想的情况是，该手术应该在婴儿出生后的第一个月进行。如果在出生后 60 天或更长时间进行，预后会明显恶化。
然而，许多患儿术后仍存在明显的慢性问题，包括持续胆汁淤积，逆行性胆管炎和发育停滞，从而导致晚期死亡。如果术后胆汁淤积持续≥ 3 个月，应考虑转诊至移植中心。 预防性抗生素（例如，甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或新霉素）经常在术后一年开处方以试图预防上行性胆管炎。术后经常使用增加胆汁产生的药物（利胆剂），例如熊二醇。营养疗法包括补充脂溶性维生素（A, D, E和K）对于确保足够的摄入以支持生长是非常重要的（1）。即使给予最佳治疗方案，仍有大约50%的患儿最终发展为肝硬化，需要肝脏移植。
通常，无法接受门空肠吻合术的婴儿需要在1岁时进行肝移植。
治疗参考文献
1.Mouzaki M, Bronsky J, Gupte G, et al: Nutrition support of children with chronic liver diseases: A joint position paper of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition.J Pediatr Gastroenterol Nutr 69(4):498–511, 2019. doi: 10.1097/MPG.0000000000002443
胆道闭锁的预后
胆道闭锁是进行性的，如果不治疗，会在几个月大时导致肝硬化和门脉高压，然后在1岁时导致肝功能衰竭和死亡。门空肠吻合术对某些婴儿无效，对大多数婴儿仅起到缓解作用。Long-term survival after liver transplantation (with or without prior portojejunostomy) is approximately 80%（1, 2）。
预后参考
1.Lendahl U, Lui VCH, Chung PHY: Biliary Atresia - emerging diagnostic and therapy opportunities. EBioMedicine 74:103689, 2021.doi:10.1016/j.ebiom.2021.103689
2.Sundaram SS, Mack CL, Feldman AG, et al: Biliary atresia: Indications and timing of liver transplantation and optimization of pretransplant care. Liver Transpl 23(1):96-109, 2017.doi:10.1002/lt.24640
关键点
在大多数情况下，胆道闭锁在出生后数周出现，可能在肝外（有时是肝内）胆管的炎症和瘢痕形成之后。
婴儿出现黄疸并且通常有深色尿液（含有结合胆红素），胆汁性粪便和肝脾肿大。
到2至3个月，婴儿可能因营养不良，瘙痒，易怒和脾肿大而生长不良。
通过血检、超声检查、肝胆扫描、肝活检和术中胆道造影诊断。
治疗是尽可能早，最好是在30天之前进行口颌吻合术（Kasai手术）；如果在出生后60天或更长时间内完成，手术的成功率会显著降低。
通常是需要接受肝移植手术的。