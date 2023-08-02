胆道闭锁发生的原因是肝外胆管进行性硬化导致的胆管系统梗阻。 诊断方法有血液检查、超声检查、肝活检和肝胆扫描。治疗方法为手术治疗，包括门空肠吻合术（Kasai 手术）或肝移植。

(参见先天性胃肠道畸形概述。)

美国活产婴儿的胆道闭锁发生率为1/8000到1/18,000（1)。

在大多数情况下，胆道闭锁在出生后数周至数月出现，可能在肝外（有时是肝内）胆管的炎症和瘢痕形成之后 (2)。 它在出生时很少存在于早产儿或新生儿中 （或在新生儿中未被识别）。 炎症反应的原因尚不清楚。涉及几种传染性生物体，包括呼肠孤病毒 3 型和巨细胞病毒，但尚未发现明确的关联。此外，某些基因（CFC1, FOXA2）中可能存在遗传成分缺陷。

胆道闭锁可导致 肝硬化，并伴有进行性、不可逆的肝脏疤痕。肝硬化可以在2个月大时发展，如果不治疗缺陷，就会发展。

约有15％至25％的婴儿有其他先天性缺陷，包括多脾/无脾，肠闭锁，内脏反位，以及 心脏畸形 或 肾脏畸形。

参考文献 1.Harpavat S, Garcia-Prats JA, Anaya C, et al: Diagnostic yield of newborn screening for biliary atresia using direct or conjugated bilirubin measurements.JAMA 323(12):1141–1150, 2020.doi: 10.1001/jama.2020.0837 2.Lendahl U, Lui VCH, Chung PHY: Biliary Atresia - emerging diagnostic and therapy opportunities. EBioMedicine 74:103689, 2021.doi:10.1016/j.ebiom.2021.103689

胆道闭锁的治疗 术中胆管造影

肝门肠吻合术（Kasai手术）

常需进行肝移植 推测婴儿有胆道闭锁需要用术中胆道造影进行手术探查。如果确认胆道闭锁，则应在同一外科手术中进行门空肠吻合术（Kasai 手术）。理想的情况是，该手术应该在婴儿出生后的第一个月进行。如果在出生后 60 天或更长时间进行，预后会明显恶化。 然而，许多患儿术后仍存在明显的慢性问题，包括持续胆汁淤积，逆行性胆管炎和发育停滞，从而导致晚期死亡。如果术后胆汁淤积持续≥ 3 个月，应考虑转诊至移植中心。 预防性抗生素（例如，甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或新霉素）经常在术后一年开处方以试图预防上行性胆管炎。术后经常使用增加胆汁产生的药物（利胆剂），例如熊二醇。营养疗法包括补充脂溶性维生素（A, D, E和K）对于确保足够的摄入以支持生长是非常重要的（1）。即使给予最佳治疗方案，仍有大约50%的患儿最终发展为肝硬化，需要肝脏移植。 通常，无法接受门空肠吻合术的婴儿需要在1岁时进行肝移植。 治疗参考文献 1.Mouzaki M, Bronsky J, Gupte G, et al: Nutrition support of children with chronic liver diseases: A joint position paper of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition.J Pediatr Gastroenterol Nutr 69(4):498–511, 2019. doi: 10.1097/MPG.0000000000002443