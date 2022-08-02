宿主应对感染的防御机制
天然屏障（如皮肤，粘膜）
非特异性免疫反应（如，吞噬细胞[嗜中性粒细胞，巨噬细胞]及其制品）
特异性免疫应答（例如抗体，淋巴细胞）
（参见免疫系统概述。）
抵抗感染的天然屏障
皮肤
粘膜
许多粘膜都浸泡在具有抗菌特性的分泌物中。例如，宫颈粘液、前列腺液和泪液中含有溶菌酶，它会分裂细菌细胞壁中的胞壁酸键，特别是在革兰氏阳性菌中；革兰氏阴性菌在其外膜受到脂多糖的保护。
局部分泌物还包括免疫球蛋白，主要是IgG和分泌型IgA，能阻止微生物攻击宿主细胞；以及结合铁的蛋白质，对许多微生物来说都是必不可少的。
呼吸道
呼吸道拥有上气道滤器。如果侵袭性微生物到达支气管树，纤毛上皮会将其从肺脏转运出去。咳嗽也有助于清除病原体。如果微生物达到肺泡，肺泡巨噬细胞和组织细胞会将其吞噬。 然而，防御功能可以被大量病原体攻克，也可因空气污染（如香烟烟雾）、保护机制受到干扰（如气管内插管、气管切开）或先天缺陷（如囊性纤维化）而失效。
胃肠道
泌尿生殖道
泌尿道屏障包括男性较长的尿道（20cm），女性阴道的酸性环境，肾盂相对高渗的状态和尿液尿素浓度。
肾脏还生产和分泌大量的Tamm-Horsfall黏膜蛋白能够与特定细菌结合，促进细菌无害地排出。
非特异性免疫反应（先天免疫反应）
细胞因子 （包括白介素-1、白介素-6、肿瘤坏死因子、gamma-干扰素）主要由巨噬细胞和活化的淋巴细胞分泌，介导了与入侵微生物类别无关的急性期反应。 这种反应包括发热和骨髓中的中性粒细胞产生增加。内皮细胞也分泌大量的白介素-8，能吸引中性粒细胞聚集。
炎症反应介导免疫系统的组分到达损伤或感染部位，途径如下：增加局部血供和血管通透性，允许趋化肽、中性粒细胞和单核细胞游走出血管腔。
微生物的蔓延因吞噬细胞（如中性粒细胞和巨噬细胞）的吞噬作用而被限制。吞噬细胞由趋化因子介导接触微生物并将其吞噬、释放溶菌成分帮助清除微生物。吞噬细胞产生氧化性产物如过氧化氢来杀死其吞噬的微生物。 如果中性粒细胞出现了数量不足或质量缺陷则可导致感染(如慢性肉芽肿病)，感染常常迁延、反复或对抗生素反应迟缓。 相应的病原体中以球菌、革兰阴性菌和真菌为常见。
特异性免疫反应（适应性免疫反应）
宿主基因因素
对于许多病原体，宿主的基因组成影响宿主的敏感性和疾病最终的发病率和死亡率。例如，缺少终末补体成分（C5至C8，或者C9）的患者对对由奈瑟菌属（如脑膜炎球菌、淋球菌）引起的感染的易感性增加。