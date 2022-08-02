许多粘膜都浸泡在具有抗菌特性的分泌物中。例如，宫颈粘液、前列腺液和泪液中含有溶菌酶，它会分裂细菌细胞壁中的胞壁酸键，特别是在革兰氏阳性菌中；革兰氏阴性菌在其外膜受到脂多糖的保护。

局部分泌物还包括免疫球蛋白，主要是IgG和分泌型IgA，能阻止微生物攻击宿主细胞；以及结合铁的蛋白质，对许多微生物来说都是必不可少的。