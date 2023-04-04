大环内酯类抗生素

氟喹诺酮类或四环素类

通常选择大环内酯类抗菌剂。大多数菌种也对氟喹诺酮类和四环素类敏感。

据报道，中国和日本80%以上的分离株对肺炎支原体具有大环内酯类耐药性。初步数据显示，美国的耐药率可能高达 12%（1)。因此对于反复发病尤其在大环内酯类药物耐药高发区，可使用氟喹诺酮类或四环素进行治疗。

M. genitalium 已经对大环内酯类，四环素类和氟喹诺酮类药物产生了广泛的耐药性，这使得治疗这种生物体的感染成为一个挑战。

用于检测肺炎支原体 M. pneumoniae 和生殖支原体 M. genitalium 对大环内酯类药物耐药性的NAATs目前正在开发中。