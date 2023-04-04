支原体是大自然中普遍存在的一种原核生物，与其他原核生物的明显区别在于它没有细胞壁。
Mycoplasma pneumoniae肺炎支原体是肺炎常见病因之一，尤其是在社区获得性肺炎。
更多证据显示，生殖支原体 和解脲支原体导致了一些非淋菌性尿道炎的病例。它们（和人型支原体）常存在于患有其他其他泌尿生殖系统感染的患者（如阴道炎、宫颈炎、肾盂肾炎以及盆腔炎等）和非泌尿生殖系统感染的患者，但它们在这些感染中的作用还不清楚。
支原体的诊断
对于肺炎支原体, 基于核酸的抗体检测或检测
生殖器支原体可以通过核酸检测。
培养在技术上很困难，而且通常无法获得，但通过核酸扩增测试（NAAT）或抗体检测（例如 肺炎支原体)，实验室诊断是可能的；通常，诊断必须排除在外。
现在有两种商业化的可进行多重呼吸道病原体NAATs检测的试剂盒，用于肺炎支原体的检测。
检测生殖器支原体的核酸扩增检测可市售。
光镜下看不到支原体。
支原体的治疗
大环内酯类抗生素
氟喹诺酮类或四环素类
通常选择大环内酯类抗菌剂。大多数菌种也对氟喹诺酮类和四环素类敏感。
据报道，中国和日本80%以上的分离株对肺炎支原体具有大环内酯类耐药性。初步数据显示，美国的耐药率可能高达 12%（1)。因此对于反复发病尤其在大环内酯类药物耐药高发区，可使用氟喹诺酮类或四环素进行治疗。
M. genitalium 已经对大环内酯类，四环素类和氟喹诺酮类药物产生了广泛的耐药性，这使得治疗这种生物体的感染成为一个挑战。
用于检测肺炎支原体 M. pneumoniae 和生殖支原体 M. genitalium 对大环内酯类药物耐药性的NAATs目前正在开发中。
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: M. pneumoniae infection: Antibiotic Treatment and Resistance.访问日期：2023 年 3 月 30 日。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2021 Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines: Mycoplasma genitalium
CDC: M. pneumoniae infection: Antibiotic Treatment and Resistance