假丝酵母菌病是由假丝酵母菌Candida 属（最常见的为C. albicans白假丝酵母菌）所致的侵袭性感染，其表现为皮肤黏膜病变、真菌血症以及多个部位的局灶性感染。症状取决于感染部位，包括吞咽困难、皮肤和粘膜病变、失明、外阴阴道症状(瘙痒、灼烧、分泌物)、发热、休克、少尿、肾脏关闭和弥散性血管内凝血。通过来自正常无菌部位的培养物来证实诊断。对于念珠菌血症和侵袭性念珠菌病，最初使用棘珠菌素治疗，然后可能逐步降级至 氟康唑 或推荐其他唑类。

（参阅真菌感染概述,念珠菌病(皮肤粘膜),念珠菌性阴道炎, 和慢性粘膜皮肤念珠菌病.)

Candida假丝酵母菌属是存在于消化道（GI）和皮肤的共生菌（见皮肤黏膜念珠菌病的病因学）。与其他系统性真菌病不同，假丝酵母菌病是由内源性病原菌感染引起的。

大多数感染是由白假丝酵母菌白色念珠菌引起的；然而，光秃中白酵母光滑假丝酵母菌(C. glabrata)和其他非白色念珠菌种类越来越多地参与真菌血症、尿路感染，偶尔也参与其他局灶性疾病。

抗菌药物敏感性因人而异 Candida 物种：

N. glabrata 与其他物种相比，对氟康唑的敏感性较低。

Pichia kudriavzevii （ C. krusei ）本身就具有抵抗力 氟康唑;抵抗频率 伏立康唑 和 两性霉素B 各不相同。 P. kudriavzevii 克柔念珠菌最常见的是对棘白菌素敏感。

金色假丝酵母 是一种新兴的多重耐药菌种，曾在医院引发疫情暴发。

念珠菌 真菌是全身性真菌感染的主要原因，也是免疫功能低下患者真菌感染的最常见原因。念珠菌感染是最常见的医院感染之一。由于耳念珠菌在卫生保健设施中的耐药性和传播已成为一个令人担忧的问题，因此耳念珠菌已为定植或感染的患者制定了特殊感染控制预防措施。

食道念珠菌病 是 艾滋病 中一种决定性的机会感染。尽管皮肤黏膜假丝酵母菌病最常见于艾滋病患者，但是除非特殊危险因素的存在（见播散性念珠菌病），皮肤黏膜假丝酵母菌病经血流播散的情况并不常见。

念珠菌性食管炎 隐藏详情 弥漫性白色斑块是典型的 Candida 食道炎。 Image provided by Kristle Lynch, MD.

口腔念珠菌病的图像 念珠菌病（口腔） 口腔念珠菌病有多种形式，包括口角唇炎和口腔粘膜上的假膜斑块，可能与假牙有关，如上图所示（上），也可发生于舌头（下图）或咽部。 Images courtesy of Jonathan Ship, MD. 口腔念珠菌病（唇粘膜） 这张照片显示口腔念珠菌病表现为白色渗出物覆盖在阴唇黏膜的结实、红色和未加工的黏膜表面上。 © Springer Science+Business Media HIV引起的口腔念珠菌病 这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。 © Springer Science+Business Media 念珠菌病（口腔） 口腔念珠菌病有多种形式，包括口角唇炎和口腔粘膜上的假膜斑块，可能与假牙有关，如上图所示（上），也可发生于舌头（下图）或咽部。 Images courtesy of Jonathan Ship, MD. 口腔念珠菌病（唇粘膜） 这张照片显示口腔念珠菌病表现为白色渗出物覆盖在阴唇黏膜的结实、红色和未加工的黏膜表面上。 © Springer Science+Business Media HIV引起的口腔念珠菌病 这张照片显示一个感染艾滋病毒的孩子舌头上蓬松的白色分泌物。 © Springer Science+Business Media

腹部和腹股沟间擦部位的念珠菌感染 图片 Image courtesy of Dr. Hardin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

播散性念珠菌病 嗜中性粒细胞减少的患者(如癌症化疗期间)发展为危及生命的播散性念珠菌病的风险很高。 假丝酵母菌血症常发生在长期住院的中性粒细胞减少症患者。血流感染的发生通常与下列情况有关： 中心静脉导管

大型手术

广谱抗生素治疗

静脉补充营养液 注射用的静脉通道和胃肠道是念珠菌入侵常见门户。 念珠菌血症常使患者的住院时间延长并增加其他并存疾病导致的病死率。念珠菌血症可与其他类型侵袭性念珠菌病同时存在，如心内膜炎、脑膜炎，以及皮下组织、骨、关节、肝脏、脾脏、肾脏、眼以及其他组织的局灶性病变。心内膜炎通常与静脉使用非法药物、瓣膜置换术或留置静脉导管引起的血管内创伤有关。 各种形式的播散性假丝酵母菌病均应看作是严重的、进展迅速且具有潜在致命危险性的疾病。

侵袭性念珠菌病的症状和体征 食管念珠菌病最常见表现为为吞咽困难。 念珠菌血症常引起发热，但这些症状是非特异性的。有时可引起类似细菌性脓毒症样综合征，病程呈暴发性经过，可出现休克、少尿、急性肾损伤及弥漫性血管内凝血。 念珠菌眼内炎 以视网膜白色病灶开始，早期通常无症状，但随着病情进行性发展，可引起玻璃体浑浊，最终形成不可逆的瘢痕引起失明。发生在中性粒细胞减少症患者的假丝酵母菌眼内炎有时伴有视网膜出血，但实际上眼部感染还是极为少见的。 念珠菌感染也可形成丘疹性结节性皮肤病灶，尤其在中性粒细胞减少症患者，因为这些患者中的假丝酵母菌病很容易通过血流播散至其他组织器官。其他局灶或侵袭性感染的临床症状因受累的器官不同而异。

侵袭性念珠菌病的诊断 组织病理学和真菌培养

血培养

血清 (1,3)β-D-葡聚糖

T2Candida诊断面板 由于 Candida念珠菌是人体的共栖菌，所以从痰、口腔、阴道、尿、粪便或皮肤培养出假丝酵母菌并不一定表明存在进展性侵袭性假丝酵母菌感染。 诊断必须具有特征性的临床病变、真菌组织侵入的病理学证据（例如，组织标本中存在酵母、假菌丝和/或菌丝）并排除其他病原菌感染的可能。来源于无菌部位的标本如血、脑脊液、心包或心包积液或活检组织标本的阳性培养结果可为全身性抗真菌治疗提供可靠依据。 标准实验室技术经常会误认 C. auris耳念珠菌为 C. haemulonii, C. famata, C. sake, 或其它种。 MALDI-TOF 质谱法是一种更可靠的正确鉴定方法。 现在也可以进行基于核酸的测试。 血清(1,3)beta-D-葡聚糖是患者的侵袭性念珠菌病常为阳性；相反地，阴性结果提示全身感染的可能性低。 T2念珠菌 Panel 是一种磁共振检测，可直接检测 5 Candida 物种 （C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, P. kudriavzevii, 和 N. glabrata) 在 3 到 5 小时内在全血样本中。它具有很高的敏感性，并且具有出色的阴性预测值（1)。 还可以进行其他分子诊断测试，包括基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱和基于聚合酶链反应（PCR）的分析。 建议对患者念珠菌血症的患者进行眼科检查以排除眼内念珠菌感染。对于是否需要对所有患者进行眼底检查还是仅对有视觉症状的患者进行眼底检查，专家们意见不一。 Candida albicans白色念珠菌 图片 Image courtesy of Paschalis Vergidis, MD, MSc. 诊断参考文献 1.Zervou FN, Zacharioudakis IM, Kurpewski J, Mylonakis E: T2 magnetic resonance for fungal diagnosis.Methods Mol Biol 1508:305–319, 2017.doi: 10.1007/978-1-4939-6515-1_18

侵袭性念珠菌病的治疗 如病情危重或由 光滑念珠菌 、 耳念珠菌 或 库德里阿兹威毕赤酵母 引起的感染，则应选择棘白菌素类抗真菌药。

如果患者临床情况稳定，如果感染 白色念珠菌 或者 假丝念珠菌 被怀疑，或者一旦获得抗真菌药物敏感性

也可选用伏立康唑或两性霉素B （参见抗真菌药物。） 对于念珠菌病和侵袭性念珠菌病，最初使用棘白菌素进行治疗，然后可能逐步降级至 氟康唑 或推荐其他唑类。 侵袭性念珠菌病 应尽可能地逆转或控制易感因素（如，中性粒细胞减少症、免疫抑制、广谱抗生素的使用、营养过度以及留置导管等）。 在中心粒细胞减少症的患者中，静脉导管应移除。 当具有使用棘白菌素的指针（如患者病情危重[大多数中性粒细胞减少症患者]或怀疑N. glabrata, C. auris, 光滑念珠菌或P. kudriavzevii克柔念珠菌所致感染），可选用以下之一： 卡泊芬净

米卡芬净

阿尼芬净 如果患者临床情况稳定，则适用氟康唑 白色念珠菌 或者 假丝念珠菌 被怀疑，或一旦抗真菌药敏出现。 如果对其他抗真菌药物存在不耐受、可用性有限或耐药性，可以使用两性霉素 B 的脂质制剂（1）。 念珠菌治疗在最后一次血培养阴性后持续14天。 食管念珠菌病 食管念珠菌病可以用下列之一方法进行处理： 氟康唑

伊曲康唑 如果这些药物无效或感染严重，可尝试下列之一的方法： 伏立康唑

泊沙康唑

艾沙康唑

一种棘白菌素 食管念珠菌病的治疗需持续14至21天。 治疗参考文献 1.Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al: Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America.Clin Infect Dis 62(4):e1–e50, 2016.doi: 10.1093/cid/civ933