进行性球孢子菌病可在原发性感染后数周、数月、偶尔数年后出现非特异性症状，包括低热、厌食、体重减轻及乏力。

皮肤表现是由于免疫诱导的反应性爆发，微生物从肺部传播或直接接种（原发性皮肤感染）引起的。结节性红斑是与球孢子菌病最常见的反应性皮疹。结节性红斑的特点是通常在下肢出现多个自限性，红斑性，疼痛性皮下结节，发生在最初出现呼吸道症状1~3周后。已报道广泛的毒性皮疹和多形性红斑。

广泛的肺部受累在健康人群中少见，主要发生在免疫功能低下的人群中。可导致患者出现进行性发绀、呼吸困难、黏液脓性或血性痰。

播散性球孢子菌病（单一病变） 隐藏详情 从原发性肺部感染传播的球孢子菌病可表现为单一皮肤病变。 Image courtesy www.doctorfungus.org © 2005.

肺外病变的临床表现因受累部位不同而异。较深部位的病变有时常形成窦道与皮肤相通。局灶性肺外病变常变为慢性并经常复发，有时在似乎已成功完成了抗真菌治疗后很长时间仍可复发。

未经治疗的播散性球孢子菌病常是致命的；不经长期甚至终生治疗，球孢子菌脑膜炎也是致命的。 晚期HIV感染者中球孢子菌病的病死率在其确诊后的1月内超过70%，尚不清楚治疗能否降低本病的病死率。