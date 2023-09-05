全身抗真菌治疗的药物包括以下内容（另见表 全身真菌感染的药物）：
两性霉素B（包括其含脂质制剂）
各种唑类衍生物（氟康唑、艾沙康唑[也称为艾沙康唑]、伊曲康唑、泊沙康唑和伏立康唑）
棘白菌素类（阿尼芬净、卡泊芬净和米卡芬净）
氟胞嘧啶
两性霉素B是一种有效但毒性相对较大的抗真菌药物，一直是治疗侵袭性和严重真菌感染的主要药物。然而，现在新型高效低毒的三唑类和棘白菌素类抗真菌药物常被用作许多侵袭性真菌感染的一线药物。这些新型药物改变了抗真菌治疗策略，有时甚至使得一些慢性真菌感染可通过口服来进行治疗。
(参见 巴尔通体感染概述。）
全身真菌感染的药物
药物治疗
适应症
潜在的不良反应
两性霉素B
绝大多数真菌感染
普通两性霉素B的不良反应：急性输液反应、神经病变、胃肠道（GI）不适、肾功能衰竭、贫血、血栓性静脉炎、听力丧失、皮疹、低钾血症、低镁血症
两性霉素B脂质体的不良反应：输注反应，肾衰竭*
阿尼芬净
念珠菌病，包括念珠菌血症
肝炎、腹泻、低钾血症、输注反应
卡泊芬净
念珠菌病，包括念珠菌血症
静脉炎、头痛、胃肠不适、皮疹
氟康唑
黏膜及系统性假丝酵母菌病
球孢子菌脑膜炎
胃肠不适、皮疹、肝炎、QT间期延长
氟胞嘧啶†
骨髓抑制所致全血细胞减少、神经病变、恶心、呕吐、肝肾损害、结肠炎
艾沙康唑（艾沙康唑）‡
恶心，呕吐，肝炎，QT间期缩短而无提示心脏疾病风险、输注相关反应的证据
伊曲康唑
皮肤真菌病
肝脏损害、胃肠不适、皮疹、头痛、头晕、低钾血症、高血压、水肿、QT间期延长，心力衰竭
米卡芬净
念珠菌病，包括念珠菌血症
静脉炎、肝炎、皮疹、头痛、恶心、急性血管内溶血
泊沙康唑§
侵袭性真菌感染的预防
口腔念珠菌病对氟康唑难治
肝炎、胃肠不适、皮疹、QT间期延长
抗真菌击棘白菌素
念珠菌血症
光敏性、肝脏检查异常、输液相关反应（潮红、温热感、荨麻疹、恶心、胸闷）
伏立康唑
镰刀菌病
赛多孢菌属感染
胃肠不适、暂时性视觉障碍、周围性水肿、皮疹、肝炎、QT间期延长
* 含脂质制剂的这种不良反应比常用普通制剂少见。
† 两性霉素 B 与氟胞嘧啶一起用于严重 Candida 和隐球菌感染。
‡ 艾沙康唑作为前药艾沙康唑给药;372 毫克艾沙康唑相当于 200 毫克艾沙康唑。
§ 由于剂量差异，泊沙康唑缓释片、缓释口服混悬液和速释口服混悬液不可互换。
两性霉素B
两性霉素B一直是治疗侵袭性者严重真菌感染的主要药物，但是其他药物（如氟康唑、伏立康唑、泊沙康唑和棘白菌素类抗真菌药物）现在已经成为许多真菌感染的一线治疗药物。虽然两性霉素B不具有良好的脑脊液通透性，它仍然是治疗某些真菌病如隐球菌性脑膜炎的有效药物。
剂型
两性霉素B有两种剂型：
脱氧胆酸（标准的普通制剂）
含脂质制剂
作为标准制剂的两性霉素B脱氧胆酸制剂，通常溶于5％的葡萄糖中给药，因为含盐溶液可使药物沉淀。尽管在一些患者中在20～60分钟内快速输注两性霉素B脱氧胆酸制剂是安全的，但是静脉滴注时间一般应持续2～3小时。然而，快速输注并无好处。
有些患者可出现寒战、发热、恶心、呕吐、厌食、头痛、以及偶有在输注过程中和输注后几小时内出现低血压。 如通过外周静脉给药，两性霉素B 也可引起血栓性静脉炎；建议深静脉插管通过深静脉输注。可使用乙酰氨基酚或其他非甾体抗炎药预处理来减轻不良反应，如果使用这些药物后不良反应仍不能减轻，则有时可在输液中加入或另外通过静脉使用25～50mg 氢化可的松或25mg苯海拉明。通常，氢化可的松可在延长治疗期间逐渐减量并省略。静脉注射50～75mg的哌替啶能缓解或预防严重的畏寒和寒战症状。
两性霉素B的几种脂质复合制剂能降低两性霉素B的毒性（特别是肾毒性和药物输注相关症状）。有2种含脂质复合制剂：
两性霉素B 脂质复合体
两性霉素B脂质体
脂质制剂优于普通两性霉素B，因为直至制剂较少引起输注相关反应和肾脏毒性。
不良反应
两性霉素B的主要不良反应是
肾脏毒性（最常见）
低钾血症
低镁血症
骨髓抑制
两性霉素B治疗的主要毒性危险是肾功能损害。应在治疗前和治疗期间定期测定血清肌酐及尿素氮水平。在治疗的头2～3周，每周应检测数次，以后根据临床需要每月检测1～4次。
在具有肾毒性的抗菌药中，两性霉素B是唯一非主要经肾脏清除的，所以，当肾脏衰竭加重时，药物在体内的蓄积量并不会增加。然而，如果血清肌酐升至>2.0～2.5mg/dL（>177～221micromol/L）或BUN升高到>50mg/dL（>18mmol/L）时，应降低两性霉素B的剂量或使用含脂质制剂。在两性霉素B输注前快速输注含盐液体进行水化有助于减少急性肾毒性； 在输注两性霉素B之前至少应输注1 L 生理盐水。
由两性霉素B引起的轻度至中度肾功能异常，一般在疗程结束后可逐渐恢复。永久性肾损害主要发生在长期接受两性霉素B治疗的患者，使用两性霉素B总量>4g的患者，约有75%的患者会出现永久性肾功能不全。
两性霉素B 也可能削弱促红细胞生成素反应并导致贫血。肝毒性及其他的副作用并不常见。
唑类抗真菌药
唑类抗真菌药物抑制麦角固醇的合成，后者为真菌细胞膜的重要处组成部分。唑类药物可以治疗慢性真菌病，且可以口服。第一种口服药物酮康唑已被更有效、毒性更小的三唑衍生物所取代，如氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑和依沙乌康唑。
唑类抗真菌药物存在与其他药物之间的相互作用，但是氟康唑与其他药物之间的相互作用相对较少。下面提到的药物相互作用并非完整列表；临床医生在使用唑类抗真菌药之前应参考具体的药物相互作用参考（另请参阅抗真菌药物相互作用数据库）。
经验与提示
氟康唑
氟康唑是水溶性的，口服后几乎可被完全吸收。氟康唑大部分以原药随尿液排出，半衰期>24小时，可每日一次给药。氟康唑向脑脊液的渗透性很强（可达血清水平的≥ 70%以上），特别适用于 隐球菌脑膜炎和球孢子菌脑膜炎的治疗。氟康唑也是用于治疗非中性细胞减少症患者念珠菌血症一线药物之一。
氟康唑的剂量范围从每天一次口服 200 至 400 毫克到每天一次口服 800 毫克 Candida glabrata 感染和球孢子菌性脑膜炎。每日剂量 ≥ 已给予 1000 mg，毒性可接受。值得注意的是， Pichia kudriavzevii （Candida krusei）本身就具有抵抗力 氟康唑。
氟康唑最常见的不良反应是胃肠道不适和皮疹。更为严重的毒副作用并不常见，但是，也可引起肝坏死、Stevens-Johnson综合征、过敏、脱发及胎儿先天性畸形等不良反应，在妊娠的头三个月如果使用时间较长，则可引起胚胎异常。
氟康唑与其他唑类药物的药物相互作用发生率较低。然而， 氟康唑 有时会升高钙通道阻滞剂、环孢素、利福布丁、苯妥英、他克莫司和华法林型口服抗凝剂的血清水平。利福平能降低氟康唑的血药浓度。
伊曲康唑
伊曲康唑已经成为皮肤淋巴孢子丝菌病和轻中度组织胞浆菌病、芽生菌病或副球孢子菌病的标准治疗方案的药物选择。对慢性肺曲霉菌病也有效， 球孢子菌病，以及某些类型的 着色芽生菌病。尽管伊曲康唑脑脊液通透性查，也有用该药治疗某些类型真菌性脑膜炎成功的报道，但伊曲康唑不是治疗真菌性脑膜炎的首选药物。由于伊曲康唑具高脂溶性和高蛋白质结合率，故其血药浓度偏低，而组织浓度一般偏高。在尿液或脑脊髓液中的浓度则极低。随着伏立康唑和泊沙康唑使用的增多，伊曲康唑的使用已经减少。
伊曲康唑剂量达到400mg/d时不良反应主要出现胃肠道的副作用，但曾报道有少数男性患者会出现阳痿，更高剂量则可引起低血钾、高血压及周边水肿。其他已报道的不良反应包括过敏性皮疹、肝炎和幻觉。美国食品和药物管理局已发布针对心力衰竭的黑框警告。
药物与食物间相互作用比较明显。当使用胶囊形式时，酸性饮料（如可乐，酸性果汁）或食物（特别是高脂肪食物）可改善胃肠道对伊曲康唑的吸收。但降低胃酸的处方药或非处方药则降低伊曲康唑的吸收。
一些药物包括利福平、利福布丁、去羟肌苷、苯妥英和卡马西平可能会降低伊曲康唑的血药浓度。
伊曲康唑也可抑制其他药物在体内的代谢降解，致使某些药物的血药浓度上升而引起严重的后果。 更为严重的是，如果与西沙必利（美国没有此药）或某些抗组胺药如特非那定、阿司咪唑或者氯雷他定合用，有可能引起严重的甚至致命的心律失常。横纹肌溶解与伊曲康唑引起的环孢菌素和他汀类药物的血药浓度上升有关。伊曲康唑 可能会增加某些药物（例如他克莫司、华法林、地高辛）的血清浓度，当这些药物与 伊曲康唑。
伊曲康唑的新剂型（SUBa-伊曲康唑，用于超级生物利用度）具有更高的生物利用度，而无需在胃内形成酸性环境。SUBA-伊曲康唑可与食物同服，可以用于组织胞浆菌病，芽孢菌病和曲霉病治疗。它的剂量不同于其他形式的伊曲康唑 。
伏立康唑
三唑类广谱抗真菌药物，有片剂和静脉用两种剂型。伏立康唑被认为是治疗免疫功能正常和免疫缺陷者Aspergillus曲霉病的治疗选择。伏立康唑也可用于治疗尖端赛多孢子菌Scedosporium apiospermum和镰刀菌Fusarium感染。另外，伏立康唑可作为食道念珠菌病和其他侵袭性念珠菌感染，尽管此药本不作为这些感染的首选。本药对念珠菌Candida的抗菌谱较氟康唑广。
接受伏立康唑治疗的患者应注意监测不良反应包括肝毒性、视觉障碍（很常见）和皮肤反应情况 （例如，光敏性）。伏立康唑 可延长QT间期。
另外，本药与很多药物之间存在相互作用 ，尤为重要的是器官移植后使用的免疫抑制剂与伏立康唑之间的相互作用。
泊沙康唑
三唑类药物泊沙康唑有口服混悬液、片剂及静脉注射剂三种剂型。缓释片剂是首选制剂，因为它提高了口服生物利用度。 该药对酵母菌和霉菌作用强大，能有效治疗各种机会性霉菌感染，如暗色（黑壁）真菌引起的感染（如，Cladophialophora）。该药对许多种引起 毛霉菌病的病菌有效。泊沙康唑 也可用于患有血液系统恶性肿瘤的中性粒细胞减少症患者和骨髓移植受者的抗真菌预防。
泊沙康唑的副作用，与其他三唑类药物一样，包括QT间期延长和肝炎。
药物相互作用 许多药物都会发生这种情况，包括利福布丁、利福平、他汀类药物和各种免疫抑制剂。
艾沙康唑铵
奥特康唑
奥特康唑 是一种口服新型唑类抗真菌药，用于治疗复发性外阴阴道念珠菌病。
不利影响 的 奥替康唑 包括头痛和恶心。
药物相互作用 与瑞舒伐他汀一起发生。
棘白菌素
棘白菌素属于能够抑制葡聚糖合成酶的水溶性脂肽类药物。只有静脉用制剂。此类抗真菌药物的作用机制独特，棘白菌素作用于真菌的细胞壁。此类药物最大优势在于与其他抗真菌药物之间没有交叉耐药。作用于真菌的细胞壁，而人体细胞无细胞壁。在尿和脑脊液药物水平不高。
在美国销售的棘白菌素类药物有阿尼芬净、卡泊芬净、米卡芬净和雷扎芬净。几乎没有证据表明其中一种比另一种更好，但是阿尼芬净与其他药物的相互作用似乎更少。
剂量为 卡泊芬净 严重肝功能不全的患者需要调整。
阿尼芬净 不被肝脏代谢，而是通过缓慢、自发的降解而消除。无需针对肝功能不全进行剂量调整 阿尼芬净。
这些药物对临床上绝大多数念珠菌Candida（见侵袭性念珠菌病的治疗）具有杀菌作用，但对曲菌 Aspergillus则表现为抑菌作用。
棘白霉素类的不良反应包括 肝炎和皮疹。
氟胞嘧啶
该药为水溶性核苷酸类似物，口服容易吸收。由于对氟胞嘧啶原发耐药或继发耐药很普遍，所以氟胞嘧啶通常与其他抗真菌药合用的，常与两性霉素B合用。氟胞嘧啶与两性霉素B联合应用主要用于治疗隐球菌病 ，但对某些播散性念珠菌病（包括心内膜炎）。将氟胞嘧啶 与唑类药联合应用对于治疗 隐球菌脑膜炎和部分真菌病可能有效。
氟胞嘧啶的主要不良反应是骨髓抑制（血小板减少和白细胞减少）、肝毒性及小肠结肠炎，其中只有骨髓抑制这一副作用与血药浓度成比例。
由于氟胞嘧啶主要由肾脏清除，所以当与两性霉素B合用时，特别是当两性霉素的用量>0.4mg/（kg•d）出现肾毒性时，氟胞嘧啶的血药浓度升高。在使用氟胞嘧啶 的过程中，应该监测氟胞嘧啶的血药浓度并调节用药剂量使其血清浓度保持在40～90mcg/mL的范围内。每周应该对患者进行2次全血细胞计数和肝肾功能检测。如果不能进行血药浓度监测，则应从每次25mg/kg，一日4次的剂量开始用药，一旦肾功能出现损害，应降低药物剂量。