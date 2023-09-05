两性霉素B有两种剂型：

脱氧胆酸（标准的普通制剂）

含脂质制剂

作为标准制剂的两性霉素B脱氧胆酸制剂，通常溶于5％的葡萄糖中给药，因为含盐溶液可使药物沉淀。尽管在一些患者中在20～60分钟内快速输注两性霉素B脱氧胆酸制剂是安全的，但是静脉滴注时间一般应持续2～3小时。然而，快速输注并无好处。

有些患者可出现寒战、发热、恶心、呕吐、厌食、头痛、以及偶有在输注过程中和输注后几小时内出现低血压。 如通过外周静脉给药，两性霉素B 也可引起血栓性静脉炎；建议深静脉插管通过深静脉输注。可使用乙酰氨基酚或其他非甾体抗炎药预处理来减轻不良反应，如果使用这些药物后不良反应仍不能减轻，则有时可在输液中加入或另外通过静脉使用25～50mg 氢化可的松或25mg苯海拉明。通常，氢化可的松可在延长治疗期间逐渐减量并省略。静脉注射50～75mg的哌替啶能缓解或预防严重的畏寒和寒战症状。

两性霉素B的几种脂质复合制剂能降低两性霉素B的毒性（特别是肾毒性和药物输注相关症状）。有2种含脂质复合制剂：

两性霉素B 脂质复合体

两性霉素B脂质体

脂质制剂优于普通两性霉素B，因为直至制剂较少引起输注相关反应和肾脏毒性。