这些感染常起因于真菌孢子的吸入，引起局灶性肺炎而局灶性肺炎常为感染的最初表现。

在免疫功能正常的患者中，系统性真菌病通常呈慢性病程；播散很少见，而且如果出现肺部病变，通常进展缓慢。多经历数月才会就诊或得以确诊。慢性真菌病症状多较轻，但可有发热、寒战、盗汗、厌食、体重减轻、全身不适以及抑郁等。多个器官可被累及，并产生相应症状和功能失调。

原发性真菌病可有独特的地理分布特征，尤其是由那些双向型真菌所致的地方性真菌病。例如，

然而，从传播到感染的潜伏期各不相同，旅行者从流行地区返回后可能会出现症状。

当真菌由肺部病灶向其他部位播散，可出现特征性临床临床表现，例如：