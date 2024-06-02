霍乱是由革兰氏阴性细菌引起的小肠急性感染 霍乱弧菌。霍乱弧菌分泌一种毒素，引起大量水样腹泻，导致脱水，少尿和循环衰竭。感染通常是通过受污染的水或贝类。细菌培养及血清学检查可助诊断。细菌培养及血清学检查可助诊断。治疗给予大量的补水和电解质同时使用多西环素。

病原菌为霍乱弧菌 ，这是一种短小、弯曲，能活动的革兰阴性需氧杆菌，可产生肠毒素，其为可引起小肠黏膜大量分泌等渗电解质溶液的一种蛋白质。 人类是唯一已知的自然宿主 V. cholerae。 在穿透粘液层后，霍乱弧菌定植于肠道的上皮内层并分泌霍乱毒素。这些微生物不会侵入肠壁;因此，大便中有少量或没有白细胞。

霍乱疫情仅由霍乱弧菌血清性O1和O139引起。霍乱弧菌ElTor型和古典生物型V. choleraeO1型可引起严重疾病。然而，轻型或无症状感染多由目前主要流行的ElTor生物型以及非O1，非O139V. cholerae血清型引起。

霍乱是通过摄入有症状或无症状感染者粪便污染的水、贝类或其他食物传播的。 霍乱患者家庭内接触者感染风险高，因为可能摄入共同的受污染的食物和水。人与人之间的传播不易发生，因为需要大量的病原菌在人体接种才可导致感染传播。

本病在亚洲某些地区、中东、非洲、中美洲、南美洲和美国的墨西哥湾沿岸呈地方性流行。2010年，海地爆发疫情，并持续至2017年。它后来传播到多米尼加共和国和古巴。在这次疫情爆发期间，超过 82 万人患病，近 1 万人死亡。欧洲、日本和澳大利亚的输入病例曾引起局部地区暴发流行。也门的疫情始于 2016 年，至今尚未结束。这次爆发造成了更大的破坏性影响。也门有超过 250 万人患病，近 4,000 人死亡。该疫情被认为是现代史上规模最大、传播速度最快的霍乱疫情，在 2019 年的高峰期，占全球霍乱病例的 90% 以上。海地也于 2022 年底爆发了新的疫情，此前该国已宣布 3 年无霍乱疫情（1）。它仍在进行中。

2021 年以来，全球霍乱疫情有所增加，世卫组织报告的病例数从 2021 年到 2022 年增加了一倍。2022 年，非洲和亚洲有 7 个国家报告疫情，各有超过 10,000 例病例（2， 3）。

流行地区的流行暴发通常发生在温暖季节，儿童的发病率最高。儿童、幼儿和/或营养不良儿童的发病率最高。在新受累地区，任何季节均可流行，任何年龄人群同样易感。

一种较温和的肠胃炎是由不产生霍乱毒素的非霍乱霍乱弧菌 菌株O1和O139引起的。

人群的易感性是不同的，O型血的人易于感染。因为霍乱弧菌对胃酸很敏感，低胃酸或无胃酸为易感因素。

生活在流行区的人逐渐获得自然免疫力。

霍乱的诊断 粪便培养和血清分型/亚型 通过粪便培养（推荐选用选择性培养基）和血清群/血清学分型可明确霍乱诊断。 V. cholerae 的检测可在参考实验室进行; PCR(polymerase chain reaction)检测也是一种选择。 霍乱快速检测试纸可用于实验室检测条件受限地区的公共卫生防控，但该测试的特异性并不理想，因此如果可能，应通过培养确认试纸阳性标本。 霍乱应与临床症状相似的由其他产肠毒素的细菌引起的感染进行鉴别，通常为 菌株 偶尔为 沙门菌和 志贺菌。 应监测血清电解质、BUN、肌酐。

关键点 V. cholerae 血清型O1和O139可分泌肠毒素，这种毒素可引起严重的有时可致命的腹泻，常见于人群暴露于受污染的水或食物而发生大规模暴发时。

其他 V. cholerae 血清型可引起轻微、非流行性疾病。

诊断采用大便培养和血清分型;快速试纸测试对确定偏远地区疾病暴发很有帮助。

补液是至关重要的;大多数病例仅需口服补液，但对于血容量减少严重的患者需要静脉补液。

在等待药敏试验结果期间，对 12 岁以上的感染患者（包括孕妇）给予强力霉素、阿奇霉素或环丙沙星。。