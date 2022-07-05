先天性和围产期巨细胞病毒感染 (CMV）

巨细胞病毒感染，可在产前或围产期获得。若出生时有症状，则表现为宫内发育迟缓、未成熟、小头畸形、黄疸、皮肤淤点、肝脾肿大、脑室周围钙化、脉络膜视网膜炎和肺炎，肝炎和感觉神经性听力损失。婴儿期可发生肺炎、肝脾肿大、肝炎、血小板减少症、败血症样综合征和异型淋巴细胞增多症。 诊断巨细胞病毒感染是通过通过培养或PCR(polymerase chain reaction)进行病毒检测。治疗主要是支持性的。肠外更昔洛韦或口服缬更昔洛韦可以预防听力恶化并改善发育结果，并且给予在新生儿期鉴定的具有症状疾病的婴儿。

( See also page 巨细胞病毒 （CMV） 感染 成人和新生儿感染的概述。)

巨细胞病毒（CMV）常可在刚出生的新生儿中分离到。虽然大多数婴儿是无症状病毒携带者，但有些可危及生命或留下严重的永久性后遗症。

目前尚不清楚为何妇女感染巨细胞病毒时仍能安全受孕。由于对胎儿的危险性很难评估，因此母亲在怀孕时发生巨细胞病毒感染时应去就诊。许多权威人士不提倡对健康妇女在怀孕前或怀孕时常规做巨细胞病毒的血清学检查。

先天性和围产期巨细胞病毒感染的病因 先天性巨细胞病毒感染在全球范围内的发病率为所有活产婴儿的0.2%～1%，源于母亲原发或再发的CMV感染通过胎盘传播而致。原发性感染的母亲特别是妊娠前一半时间的感染更易引起新生儿发病。在美国一些上层社会阶层，50%的年轻妇女缺乏CMV抗体，而使她们成为原发性感染的易感者。 围产期巨细胞病毒感染是通过接触感染的宫颈分泌物、乳汁或血制品而获得。一般认为母亲的抗体有保护性，这些足月新生儿中的大多数是无症状的或接触病毒后未被感染。相反，缺乏抗CMV抗体的早产儿在感染CMV后，特别是输注了CMV阳性的血液后，会发生严重严重感染，甚至死亡。应该努力将这些婴儿仅输入CMV阴性血液或组分，或者使用已经过滤以除去携带CMV的白细胞的血液。这样的去白细胞的血液被许多专家认为是CMV安全的。

先天性和围产期 CMV 感染的症状和体征 许多怀孕妇女感染时是无症状的，但一些人可发生单核细胞增多症样的病症。 约10％的先天性巨细胞病毒感染的新生儿在出生时无症状。该病症状表现为： 宫内发育迟缓

早产

小头畸形

黄疸

淤点

肝脾肿大

心室周围钙化

脉络膜视网膜炎

肝炎

肺炎

感音神经性耳聋 在出生期间或之后获得CMV的婴儿，特别是如果它们是早产的，可能发展脓毒症样综合征，肺炎，肝脾肿大，肝炎（其可以导致肝衰竭），血小板减少症和非典型淋巴细胞增多症。然而，如果通过母乳传播，严重症状疾病和长期后遗症的风险低。

先天性和围产期巨细胞病毒感染的诊断 利用尿液，痰液或组织进行病毒培养

使用尿液、唾液、血液或组织进行聚合酶链反应 (PCR) 检测 有症状的先天性CMV感染必须与其他先天性感染相鉴别，包括弓形虫、风疹、淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒（LCMV）和梅毒。 在新生儿中，使用尿液，唾液或组织样品的培养或PCR的病毒检测是主要的诊断工具；母亲诊断也可以通过血清学检测或PCR进行( see page 诊断）。培养标本在接种至纤维母细胞前应冷冻保存。如果在尿液，唾液或在生命的前2至3周内获得的其他体液中鉴定到病毒，则诊断为先天性CMV；尿液和唾液具有最高的灵敏度。3周后病毒检测可提示围产期或先天性感染。这两种类型感染后的新生儿可携带CMV数年。 先天性巨细胞病毒感染 图片 By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases.Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998. 全血细胞计数和分类、肝功能检查可能也有帮助；同时，应对新生儿头部作超声或CT影像学检查和眼科检查。CT上通常可以发现室周钙化。 所有受感染的新生儿在出生时都应常规性地接受听力检查，需要继续密切监测，因为听力损失可能在新生儿期后发展并且是进行性的。

先天性和围产期 CMV 感染的预后 有症状的新生儿的死亡率达30%，存活者中40%～90%有一定程度的中枢神经系统的损害，包括： 听力损失

智力障碍

视力障碍 在无症状的新生儿中，5-15%的无症状患儿最终也可发生中枢神经系统后遗症，听力损失最常见。