弓形体病是具有免疫能力的患者发生视网膜炎的最常见原因 (1) 。大部分病例是获得性感染，但是也能发生先天性感染，特别是在感染流行的国家。因玻璃体内的炎症细胞或视网膜病灶或瘢痕灶，可出现眼前漂浮物和视力下降的症状。眼球前段亦可同时受累，引起眼痛、眼红和畏光等症状。实验室检查应包括血清抗弓形虫Toxoplasma gondii抗体滴度检测。

对累及眼后段、可能损伤重要结构如视神经或者黄斑的患者，以及免疫功能缺陷的患者，应该开始治疗 (2)。通常采用多种药物联合治疗，包括乙胺嘧啶、磺胺、克林霉素等，部分病例还可全身应用皮质类固醇。但皮质类固醇必须与抗生素同时应用，不可单独应用。黄斑或视神经附近的威胁视力的病变需要玻璃体内注射克林霉素。弓形体病可以复发，因此存在危害视力病灶的患者可能需要长期应用复方新诺明预防性治疗。 应避免使用长效球旁或者球内注射皮质类固醇（如曲安奈德）。

患者症状很少或无症状，只有小的周边病灶而不直接危害重要结构的患者可以不予治疗而随访观察，一般在1～2个月内有缓慢的好转。