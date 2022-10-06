以非核酸为基础的鉴定方法

一旦通过培养后分离出微生物，就应进行鉴定。 识别对于确定管理（例如，药物治疗、隔离措施）很重要。以非核酸为基础的鉴定方法主要是利用微生物的表型特征（功能的或者形态学的）进行鉴定，而不是遗传鉴定。

微生物在培养基上的生长特征，比如菌落的大小、颜色和形状，结合革兰染色、更多的直接检测试验可以为种类的鉴定提供线索。

有很多生化试验可以应用，但是每一项试验都受到微生物种类（如需氧或者厌氧细菌）的限制。一些试验通过使用不同的基质让微生物生长以估计其能力。 其他评估包括关键酶（如凝固酶，过氧化氢酶）的存在及活性检测。 检测按顺序进行，先前的结果决定下一次的检测方法。测试的顺序多种多样，各实验室之间有所不同。

以非核酸鉴定方法可能包括

手工方法

自动化系统

色谱法

质谱学

一些商家可以提供包含有一组单独试验的试剂盒，可使用单个的接种物同时进行检测，有利于检测出更多的微生物。多重试验体系可以使结果更加精确，但是可能需要数天才能得到结果。

色谱法 微生物的组成成分或者产物可以通过使用高效液相色谱仪（HPLC）或者气体色谱仪进行分离和鉴别。通常是将一种微生物的脂肪酸作为基本数据，通过与其进行对照来鉴别。 色谱法可用于鉴别需氧和厌氧菌、分枝杆菌以及真菌。试验的准确性依赖于对样本进行培养的条件以及基本数据的质量，因此该项试验欠准确或者是不完整的。