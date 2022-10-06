提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

感染性疾病的实验室诊断介绍

作者：Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 10月 2022
看法 进行患者培训

    实验室检查可直接对微生物进行检测（如：肉眼观察、显微镜观察、病原体培养）或者间接对微生物进行检测（如抗体检测）。一般的检测手段包括

    培养通常是明确微生物的金标准，但是结果可能要在数天或数周后才能得到，并且不是所有的病原体都可以通过培养得到，因此可以选择其他有参考价值的试验。当一种病原体得到培养及鉴定后，实验室就可以评估其对抗微生物药物的敏感性。有时也可以用分子生物学的方法来检测特定的耐药基因。

    一些试验（如革兰染色，常规的需氧培养）可以检出多种病原体，并且通常在许多可疑的感染性疾病的诊断中被使用。然而由于通过这些试验可能使得一些病原体被遗漏，因此临床医生必须知道对每种可疑病原体检测所用的每个试验的局限性。 当出现可能被遗漏的情况时，医生需要对怀疑的病原体进行特异性的检测（如特异染色或特异培养基）或建议实验室对可疑的微生物进行鉴定，使之可以选择更多有针对性的试验进行检测。

    表格

    一些细菌病原体的诊断测试

    微生物

    显微镜检查

    细菌培养

    NAAT

    抗原检测

    抗体检测

    无形体属

    Bacillus anthracis炭疽杆菌

    巴尔通体

    Bordetella pertussis百日咳杆菌

    疏螺旋体属

    ✓*

    ✓*

    Brucella布鲁氏菌属

    衣原体属

    肉毒杆菌

    梭状芽胞杆菌

    破伤风梭菌

    Corynebacterium diphtheriae白喉棒状杆菌

    柯氏杆菌属

    丹毒属

    Francisella tularensis兔拉弗朗西丝菌

    杜克雷嗜血杆菌

    幽门螺旋体

    ✓*

    金氏菌属

    ✓*

    Klebsiella菌属

    军团菌属

    Leptospira钩体属

    ✓*

    Listeria李斯特菌属

    支原体 种类

    奈瑟菌属

    Nocardia奴卡菌

    马红球菌

    立克次体种

    链球菌属

    Treponema pallidum梅毒螺旋体

    Tropheryma whippelii革兰氏阳性棒状杆菌

    弧菌属

    Yersinia pestis鼠疫耶尔森菌

    Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition.Elsevier, 2020.

    * 临床实践中未广泛使用的测试。

    NAAT = 核酸扩增试验

    表格

    分枝杆菌病原体诊断试验

    微生物

    显微镜检查

    细菌培养

    NAAT

    抗原检测

    抗体检测

    非结核

    ✓*

    结核 和溃疡病

    麻风分枝杆菌

    Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition.Elsevier, 2020.

    * 临床实践中未广泛使用的测试。

    NAAT = 核酸扩增试验

    表格

    一些真菌病原体的诊断测试

    微生物

    显微镜检查

    细菌培养

    NAAT

    抗原检测

    抗体检测

    Aspergillus属

    Blastomyces 芽生菌属

    念珠菌属

    球孢子菌种

    Cryptococcus neoformans新型隐球菌

    皮肤癣菌

    Histoplasma capsulatum

    马拉色菌属

    毛霉菌属

    Pneumocystis jirovecii

    孢子丝菌属

    Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition.Elsevier, 2020.

    NAAT = 核酸扩增试验

    表格

    一些病毒病原体的诊断测试

    微生物

    显微镜检查

    细菌培养

    NAAT

    抗原检测

    抗体检测

    腺病毒

    ✓*

    BK病毒

    COVID-19 (SARS-CoV2)

    巨细胞病毒 （CMV）

    肠病毒

    EB病毒抗体检测

    肝炎 A、B、C、D 和 Exing

    单纯疱疹病毒

    疱疹病毒6

    HIV

    人乳头状瘤病毒疫苗（HPV）

    流感病毒

    JC病毒

    曲棍球病毒

    淋巴细胞脉络丛脑炎病毒

    麻疹

    猴痘

    腮腺炎

    诺如病毒

    副流感病毒

    细小病毒B19

    Powassan病毒

    狂犬病

    呼吸道合胞病毒 （RSV）

    风疹

    圣路易脑炎病毒

    蜱传脑炎病毒

    水痘－带状疱疹

    西尼罗河病毒

    寨卡病毒

    Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition.Elsevier, 2020.

    * 临床实践中未广泛使用的测试。

    NAAT = 核酸扩增试验

    表格

    一些原生动物和寄生虫病原体的诊断试验

    微生物

    显微镜检查

    细菌培养

    NAAT

    抗原检测

    抗体检测

    Babesia

    隐孢子虫

    环孢子虫

    内阿米巴

    蛲虫

    贾地鞭毛虫

    肠线虫

    利什曼原虫属

    Plasmodium种类

    疥疮

    猪带绦虫

    弓形目

    旋毛虫

    Trypanosoma锥虫属

    Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition.Elsevier, 2020.

    NAAT = 核酸扩增试验

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。