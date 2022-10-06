以核酸为基础的鉴定方法

以核酸为基础的方法是测定从微生物中提取的微生物特异性DNA或RNA序列。序列在体外可以或者不可以被扩增。

基于核酸（分子）的鉴定方法在临床应用已越来越普遍;由此产生的快速鉴定结果可使患者能够接受特定的抗菌治疗，从而避免因经验性治疗或潜在的不合理用药导致疗程延长。

以核酸为基础的方法通常具有高特异度、高灵敏度，可用于检测所有种类的微生物，并可快速提供结果。结果能够快速得到。因为每个检测通常是针对特定的微生物，临床医师必须知道可能的诊断以此来进行相应的监测。 例如，当一个有流感症状的病人来就诊，而当时流感季节已经结束了，那么去做更普遍的病毒诊断性试验（例如病毒培养）远好于去做流感相关的特异性检测，因为其他的一些病毒（如副流感病毒、腺病毒）可能就是病因。

最近的进展已经使得多重分析得到了发展，其中一个基于核酸的试验可以检测并区分≥2个的致病微生物。多重检测目前可用于检测生物战剂、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型变种和某些呼吸道病原体（即，多重检测包括一组呼吸道病毒，如呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感、副流感，以及非病毒病原体，如肺炎球菌、支原体和衣原体）。多重测定与单靶测定具有相似的灵敏度和特异性，但大多是定性的，在给定的患者中可能更难解释。

基于核酸的检测是定性的，但针对有限却数量不断增加的感染（如乙肝病毒、丙肝病毒、HIV、巨细胞病毒、人T淋巴细胞病毒）可以采用定量方法；这些方法可用于诊断和监测对治疗的反应。

未扩增核酸检测技术 靶向核酸序列但不需要扩增这些序列的技术通常局限于生物体首次培养或在样本中高浓度存在的情况（如在A组链球菌引起的咽炎、由沙眼衣原体或淋病奈瑟菌引起的生殖器感染）。