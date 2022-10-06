标本的采集非常重要。在感染性疾病的诊断中，在感染部位采集标本是主要原则。对于皮肤病变，应该对前缘进行采样，而不是中心进行采样。

拭子的使用令人气馁。然而，如果需要使用一个拭子，植绒拭子应该被优先选，因为它可以获取更多的标本。用于分子学检测方法的拭子必须与它们所用的特定检测方法相匹配。选择错误类型的拭子可产生假阴性。木制杆状拭子对某些病毒有害。棉签对于包括衣原体在内的一些细菌是有毒的。

血培养 标本采集时需要对皮肤进行清洁和消毒（如聚维酮碘药签消毒、干燥，再用70%的乙醇脱碘）。常常需要从多个不同的部位留取多份样本，如果可能应该在发热达到高峰时留取标本。仅仅在一份血样本中有皮肤常见菌群生长说明是污染造成的。

如果一份血液样本是从深部留置管获得，那么也应该再留取一份外周血管血液标本，这样有助于区分是全身性的菌血症还是导管相关性感染。来自感染导管中的标本培养结果与同时来自外周血管的血标本培养结果相比较，通常阳性结果出现较快，并且包含有较多种微生物。 部分真菌，特别是霉菌（如Aspergillus 类），通常不能通过血培养获得。

为了尽量限制可能造成污染的正常菌群的生长，样本必须以最快的速度接种于适宜的培养基中。为了精准确定病原体的数量，应尽量防止其他病原体的生长；应该立即将样本运送至实验室，若可能耽误接种，则可先将样本进行冷冻（在多数情况下）。