嗜酸性粒细胞增多的定义是外周血嗜酸性粒细胞计数>500/mcL (> 0.5 × 10/L)。病因和相关的疾病是多种多样的，但常提示过敏反应或寄生虫感染。嗜酸性粒细胞增多可以是反应性（继发性）或血液疾病的主要表现。诊断包括针对临床上的可疑原因进行筛查试验。应针对病因进行治疗。

嗜酸性粒细胞增多症具有免疫反应的特征：如Trichinella spiralis 可引起相当低水平的嗜酸性粒细胞反应；然而重复暴露可致增强或继发的嗜酸性粒细胞反应。肥大细胞和嗜碱粒细胞释放的一些化合物可引起IgE介导的嗜酸性粒细胞生成。这些物质包括过敏性嗜酸性粒细胞趋化因子、白三烯B4、补体复合物（C5-C6-C7）和组胺（浓度在小范围内波动）。

外周血嗜酸粒细胞增多的定义为

轻度（500～1500/mcL） (0.5-1.5 × 10 9 /L)

中度（1500～5000/mcL）(1.5-5 × 10 9 /L)

重度（>5000/mcL） (> 5 × 109/L)

轻度嗜酸性粒细胞增多症不会引起症状，但≥1500/mcL (≥ 1.5 × 109/L) 可能引起器官损害。由于组织炎症及对募集到组织的嗜酸性粒细胞以及免疫细胞释放的细胞因子和趋化因子的相应反应，常可发生器官损害。尽管任何器官均可受累，但主要影响心、肺、肝、脾、皮肤和神经系统（临床表现见表嗜酸性粒细胞增多综合征患者的异常）。

偶见严重嗜酸性粒细胞增多的患者，（如嗜酸性粒细胞计数>100,000/mcL [> 100 × 109/L]），通常见于嗜酸性粒细胞性白血病，可因嗜酸性粒细胞形成聚合物堵塞小血管，引起组织缺血及微梗死，从而出现并发症。 典型的临床表现有脑或肺的低氧血症（如脑病、呼吸困难或呼吸衰竭）。

嗜酸性粒细胞增多症（外周血涂片） 图片 © Springer Science+Business Media

特发性高嗜酸性粒细胞综合征以外周血嗜酸性粒细胞增多为特点，伴有与嗜酸性粒细胞增多相关的器官系统受累或功能异常的临床表现，且未发现寄生虫、过敏、造血克隆性障碍或其他引起嗜酸性粒细胞增多的原因。

临床计算器 嗜酸性粒细胞计数