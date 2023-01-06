（LGV）性病性淋巴肉芽肿

性病性淋巴肉芽肿（LGV）由三种独特 Chlamydia trachomatis 沙眼衣原体导致，其特征为在小而无症状的皮肤病损，之后出现腹股沟或盆腔淋巴结肿大。另外，如果通过肛交获得，可表现为严重的直肠炎。的淋巴结病，或在同性恋男性中出现的直肠炎。如果不治疗，它可导致淋巴管阻塞已经慢性生殖器组织水肿。诊断通常是临床诊断，但实验室通常可能血清学或免疫荧光检测来确证。治疗方法是四环素类药物或红霉素连续使用21天。

(参见性传播感染疾病概述和衣原体。）

LGV是由L1，L2和L3血清型沙眼衣原体Chlamydia trachomatis引起。这些型别与不同于引起沙眼、包涵体结膜炎、 尿道炎和宫颈炎的型别不同。这些LGV株侵犯区域淋巴结并在其中繁殖。

LGS在美国不常见，但在非洲、印度、东南亚和加勒比海沿岸的部分地区呈暴发流行。男性比女性更多诊断该疾病。 在北美、欧洲和澳大利亚的男男性接触者中，LGV的报道越来越多。

LGV的症状和体征 性病性淋巴肉芽肿分3期： 第一阶段在大约3天的潜伏期后出现，表现为入侵部位小的皮肤病损。它可造成皮肤破溃形成溃疡，但会很快愈合，易让人忽视。 男性中第二阶段通常在2～4周后开始，出现单侧或双侧腹股沟淋巴结肿大，形成大的、柔软的、有时波动的肿块或脓肿（淋巴结）。可出现发热及全身不适。在女性中背部及盆腔疼痛较常见。最初的病变可能位于子宫颈或阴道上部，造成直肠周围及盆腔淋巴结肿大和炎症反应。可形成多个窦道，排出脓性或血样分泌物。 在第三阶段，病损可愈合伴瘢痕形成，但窦道则可持续存在或复发。感染如未得到治疗会有持续的炎症反应，阻塞淋巴管而导至水肿和皮肤疼痛。 若反复进行肛交，可出现严重直肠或直肠结肠炎可出现在第一阶段。在慢性阶段，结肠炎症状类似克罗恩病，出现里急后重症状和直肠狭窄，或炎症反应的盆腔淋巴结引起的疼痛。直肠镜检查可以检出弥漫性炎症、息肉；或发现类似于炎症性肠病状态的粘液脓性分泌物。

LGV的诊断 抗体检测

有时可以结合核酸倍增检测 有生殖器溃疡、腹股沟淋巴结肿大或直肠炎的患者，若他们居住在、曾到访过或与来自感染常见地区的人有过性接触，要疑诊性病性淋巴肉芽肿。腹股沟淋巴结肿大患者也要考虑该疾病，它们可能被误认为是其他细菌造成的脓肿。 诊断通常是通过检测衣原体内毒素抗体（补体结合实验滴度>1:64或显微免疫荧光法滴度>1:256，或使用基于聚合酶链反应的NAAT进行基因分型。抗体效价一般在感染时或感染后升高，并保持升高水平。 可通过参考实验室(如美国疾病控制和预防中心)采用免疫分析法(如酶联免疫吸附法[ELISA])或免疫荧光法(使用单克隆抗体对脓液或NAATs进行染色)直接检测衣原体抗原。 所有的性伴也需要进行检测。 在成功治疗后，患者仍需继续随访6个月。