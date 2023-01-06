（LGV）性病性淋巴肉芽肿

性病性淋巴肉芽肿（LGV）由三种独特 Chlamydia trachomatis 沙眼衣原体导致，其特征为在小而无症状的皮肤病损，之后出现腹股沟或盆腔淋巴结肿大。另外，如果通过肛交获得，可表现为严重的直肠炎。的淋巴结病，或在同性恋男性中出现的直肠炎。如果不治疗，它可导致淋巴管阻塞已经慢性生殖器组织水肿。诊断通常是临床诊断，但实验室通常可能血清学或免疫荧光检测来确证。治疗方法是四环素类药物或红霉素连续使用21天。
LGV是由L1，L2和L3血清型沙眼衣原体Chlamydia trachomatis引起。这些型别与不同于引起沙眼、包涵体结膜炎、 尿道炎和宫颈炎的型别不同。这些LGV株侵犯区域淋巴结并在其中繁殖。
LGS在美国不常见，但在非洲、印度、东南亚和加勒比海沿岸的部分地区呈暴发流行。男性比女性更多诊断该疾病。 在北美、欧洲和澳大利亚的男男性接触者中，LGV的报道越来越多。
LGV的症状和体征
性病性淋巴肉芽肿分3期：
第一阶段在大约3天的潜伏期后出现，表现为入侵部位小的皮肤病损。它可造成皮肤破溃形成溃疡，但会很快愈合，易让人忽视。
男性中第二阶段通常在2～4周后开始，出现单侧或双侧腹股沟淋巴结肿大，形成大的、柔软的、有时波动的肿块或脓肿（淋巴结）。可出现发热及全身不适。在女性中背部及盆腔疼痛较常见。最初的病变可能位于子宫颈或阴道上部，造成直肠周围及盆腔淋巴结肿大和炎症反应。可形成多个窦道，排出脓性或血样分泌物。
在第三阶段，病损可愈合伴瘢痕形成，但窦道则可持续存在或复发。感染如未得到治疗会有持续的炎症反应，阻塞淋巴管而导至水肿和皮肤疼痛。
若反复进行肛交，可出现严重直肠或直肠结肠炎可出现在第一阶段。在慢性阶段，结肠炎症状类似克罗恩病，出现里急后重症状和直肠狭窄，或炎症反应的盆腔淋巴结引起的疼痛。直肠镜检查可以检出弥漫性炎症、息肉；或发现类似于炎症性肠病状态的粘液脓性分泌物。
LGV的诊断
抗体检测
有时可以结合核酸倍增检测
有生殖器溃疡、腹股沟淋巴结肿大或直肠炎的患者，若他们居住在、曾到访过或与来自感染常见地区的人有过性接触，要疑诊性病性淋巴肉芽肿。腹股沟淋巴结肿大患者也要考虑该疾病，它们可能被误认为是其他细菌造成的脓肿。
诊断通常是通过检测衣原体内毒素抗体（补体结合实验滴度>1:64或显微免疫荧光法滴度>1:256，或使用基于聚合酶链反应的NAAT进行基因分型。抗体效价一般在感染时或感染后升高，并保持升高水平。
可通过参考实验室(如美国疾病控制和预防中心)采用免疫分析法(如酶联免疫吸附法[ELISA])或免疫荧光法(使用单克隆抗体对脓液或NAATs进行染色)直接检测衣原体抗原。
所有的性伴也需要进行检测。
在成功治疗后，患者仍需继续随访6个月。
LGV的处理
口服四环素或红霉素
肿大淋巴结引流以缓解症状
多西环素100 mg口服，每日两次，持续21天是首选治疗方法。或者，可以使用红霉素500mg，每天口服4次，持续21天。阿奇霉素1g，每周口服一次，持续3周是另一种选择。
后期的淋巴水肿，尽管病原体已消灭，但仍可能不消退。有波感动的肿大腹股沟淋巴结必要时可作穿刺抽脓或切开以缓解症状，但抗生素治疗一般迅速起效。脓肿和瘘管可能需手术治疗，而直肠缩窄通常可以扩张。
如果与患有性病性淋巴肉芽肿病的患者在60天内发生性接触，且该患者的症状尚未出现，应根据接触部位对其进行尿道，宫颈或直肠衣原体感染检查和检测。无论证据是否表明他们患有LGV，他们都应该被认为需要治疗（单剂阿奇霉素1g 口服或强力霉素100 mg口服7天）。