直肠炎是指肠直肠黏膜的炎症，可源于感染、炎症性肠病或放疗。症状主要为直肠部位的不适感和出血。诊断是通过直肠镜检查或乙状结肠镜检查，通常采用培养和活检。根据病因学采取治疗。

(参见肛门直肠疾病评估。）

直肠炎可能是下列疾病的一种表现

性传播疾病（如： 淋病奈瑟菌 , 衣原体 物种)

某些肠道感染（如： Campylobacter 空肠弯曲杆菌, Shigella 痢疾杆菌, Salmonella 沙门氏菌—见 革兰阴性杆菌简介)

炎症性肠病

放射治疗

与先前使用抗生素相关的直肠炎可能是由于 艰难梭菌 （以前 Clostridium difficile）。

性传播所致的直肠炎在男性同性恋者更常见。最近，人们发现 猴痘 在男男性行为者中引起明显的传染性直肠炎。

免疫缺陷患者感染单纯疱疹病毒和巨细胞病毒的危险性较大。

直肠炎的症状和体征 通常情况下，患者主诉里急后重（迫切地想要排便但并无粪便待排）、直肠出血或直肠排出黏液。 淋病、单纯疱疹、巨细胞病毒或猴痘引起的前列腺炎可能会引起强烈的肛门直肠疼痛。

直肠炎的诊断 直肠镜或乙状结肠镜

检测性传播疾病和艰难梭菌 直肠镜或乙状结肠镜检查发现直肠黏膜炎性改变可明确直肠炎诊断。小而分散的溃疡和滤泡提示疱疹感染。需通过直肠拭子检测淋病奈瑟菌和衣原体属（通过培养或核酸扩增试验，如PCR）、肠道病原体（通过培养）和病毒病原体（通过培养或免疫测定）。 进行梅毒血清学试验和大便艰难梭状芽胞杆菌毒素检查。有时需要行黏膜活检。 结肠镜可对部分病例有价值，以排除炎症性肠病。

治疗直肠炎 根据病因选用不同的治疗措施 感染性直肠炎可用抗生素治疗。 非特异性直肠炎的肛交患者可经验性给予头孢曲松125 mg IM qd，加上强力霉素100 mg po bid，连续7天。由艰难梭菌引起的抗生素相关性直肠炎用万古霉素125 mg口服治疗，每天4次，或菲达司明200 mg口服，每天2次，持续10天。 放射直肠炎出血通常先用局部药物治疗； 然而，缺乏来自良好研究的有效证据。局部治疗包括：外用皮质类固醇泡沫（氢化可的松90 mg）或灌肠（氢化可的松100 mg或甲基强的松龙40 mg），每日2次，共3周；或硫糖铝保留灌肠（2 g兑20mL水，一日2次）也可能是有效的。对这些治疗均无效的患者，予局部应用福尔马林或 高压氧治疗 可能有效。 可以使用内窥镜疗法。氩等离子血浆凝固术至少在短期内（≤6周）似乎可有效减轻症状。其他凝固疗法，包括激光、电凝和热探头。(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2018 clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis.)