根据病因选用不同的治疗措施

感染性直肠炎可用抗生素治疗。 非特异性直肠炎的肛交患者可经验性给予头孢曲松125 mg IM qd,加上强力霉素100 mg po bid,连续7天。由艰难梭菌引起的抗生素相关性直肠炎用万古霉素125 mg口服治疗,每天4次,或菲达司明200 mg口服,每天2次,持续10天。

放射直肠炎出血通常先用局部药物治疗; 然而,缺乏来自良好研究的有效证据。局部治疗包括:外用皮质类固醇泡沫(氢化可的松90 mg)或灌肠(氢化可的松100 mg或甲基强的松龙40 mg),每日2次,共3周;或硫糖铝保留灌肠(2 g兑20mL水,一日2次)也可能是有效的。对这些治疗均无效的患者,予局部应用福尔马林或 高压氧治疗 可能有效。

可以使用内窥镜疗法。氩等离子血浆凝固术至少在短期内(≤6周)似乎可有效减轻症状。其他凝固疗法,包括激光、电凝和热探头。(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2018 clinical practice guidelines for the treatment of chronic radiation proctitis.)