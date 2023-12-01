现病史应记录眼红的起病与病程，视力的变化、眼痒、瘙痒感、疼痛或者分泌物。记录疼痛的性质和严重程度，包括亮光是否会加重疼痛（畏光）。临床医生应明确分泌物为水性还是脓性的。 其它问题有询问外伤史，包括刺激物接触史和接触镜佩戴史（可能为过度佩戴，例如睡觉时佩接触镜）。询问既往眼痛或者眼红发作情况，以及发病的时间特征。

系统回顾应寻找提示可能病因的症状，包括头痛、恶心、呕吐和光晕（急性闭角型青光眼）；流涕和喷嚏（过敏、上呼吸道感染）；和咳嗽、咽痛和精神萎靡（上呼吸道感染）。

既往史包括询问已知的过敏和自身免疫性疾病。药物史应明确询问近期局部眼药的使用（包括非处方药），因为可能引起过敏。