红眼是指睁开的眼睛由于眼球浅表血管的扩张造成的红色外观。
红眼病的病理生理学
眼球浅表血管的扩张可能由下述原因造成
感染
过敏
炎症（非感染性）
眼压升高（较少见）
眼球多种结构可能累及，最常见的是结膜，但也可能是葡萄膜、浅层巩膜或者巩膜受累。
红眼病病因
红眼的最常见病因包括
角膜擦伤和异物也是常见的病因（见表红眼的部分病因）。尽管有眼红表现，但患者常常主诉为外伤和（或）眼痛。然而，幼童和婴儿出现这种情况时则无法提供这类主诉。
红眼的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
结膜疾病和表层巩膜炎*
双侧，显著眼痒，可能有结膜水肿
已知过敏或者其它过敏表现（如季节性复发，流涕）
有时使用配方中活性成分（特别是新霉素和溴莫尼定）或防腐剂的局部眼科药物
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
化学性（刺激物）结膜炎
潜在刺激物的接触史（如灰尘、烟雾、氨水、氯气、光气）
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
单侧局限性眼红，轻度刺激症状，轻微流泪
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
感染性 结膜炎
瘙痒感，对光敏感
有时有黏液脓性分泌物，眼睑肿胀或者睑结膜的乳头状肿
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
确保严格的手部卫生和检查设备的清洁，防止交叉污染
单侧、无症状性局限性红色斑块或者融合的眼红
可能有外伤史或者Valsavla动作
通常有抗凝剂或抗血小板药物应用史（如阿司匹林、非甾体类抗炎药、华法林）
病史和体格检查‡
严重的眼痒，纤维样分泌物
常见于青春期前或者青春期的男性
其它变应性异常
春季加重，冬季缓解
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
角膜疾病†
接触镜相关角膜炎
接触镜过度佩戴史，流泪，角膜水肿
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
损伤后发生（但是该病史在婴儿和幼童中可能不明确）
异物感
荧光素染色可见病灶
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
通常为角膜灰白色混浊，伴随火山口样病变
可能有睡觉时佩戴接触镜病史
眼科评估‡
溃疡培养（由眼科医生进行刮片）
流行性角结膜炎（腺病毒性角结膜炎），中度或者重度
大量水样分泌物
常有眼睑水肿，耳前淋巴结病，结膜水肿
偶尔有严重的暂时性视力下降
荧光素染色可见点状着染
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不明确或存在视力丧失）
前期有结膜炎，眼睑水疱
荧光素染色见典型的树枝状角膜病灶
单侧发病
眼科评估‡
如果诊断不确可行病毒培养
单侧V1支配区皮肤红斑，其上有水疱和痂皮，有时累及鼻尖部
眼睑水肿
红眼
可能与葡萄膜炎相关
可能有严重疼痛
眼科评估‡
如果诊断不确可行病毒培养
其它疾病
严重眼痛
头痛，恶心，呕吐，光晕
角膜混浊（水肿造成），显著结膜充血
视力下降
眼压通常>40mmHg
眼科医生进行眼压和房角镜检查
眼痛，畏光
睫状充血（主要集中在角膜边缘并呈汇聚状）
通常的危险因素（如自身免疫性疾病，数天前有钝伤史）
可能有视力下降或者前房积脓
裂隙灯下见细胞和闪辉
眼科评估‡
眼痛严重（通常描述为钝痛）
畏光，流泪
球结膜下红色或者紫色斑块
巩膜水肿
眼球触痛
常有自身免疫性疾病病史
眼科评估‡
与眼科医生协同或者由眼科医生进行进一步检查
* 如非特别指出，通常表现为眼痒或瘙痒感，流泪，弥漫充血，并常有对光敏感，但是视力无变化并且没有疼痛和真性畏光。
†如非特别指出，通常表现为流泪，疼痛和真性畏光。如果病灶累及视轴则视力下降。
‡ 眼科评估应包括裂隙灯检查和荧光素染色。
NSAIDS = 非甾体抗炎药；V1=三叉神经的眼支。
红眼评估
全科医生可以诊断大多数病因。
病史
现病史应记录眼红的起病与病程，视力的变化、眼痒、瘙痒感、疼痛或者分泌物。记录疼痛的性质和严重程度，包括亮光是否会加重疼痛（畏光）。临床医生应明确分泌物为水性还是脓性的。 其它问题有询问外伤史，包括刺激物接触史和接触镜佩戴史（可能为过度佩戴，例如睡觉时佩接触镜）。询问既往眼痛或者眼红发作情况，以及发病的时间特征。
系统回顾应寻找提示可能病因的症状，包括头痛、恶心、呕吐和光晕（急性闭角型青光眼）；流涕和喷嚏（过敏、上呼吸道感染）；和咳嗽、咽痛和精神萎靡（上呼吸道感染）。
既往史包括询问已知的过敏和自身免疫性疾病。药物史应明确询问近期局部眼药的使用（包括非处方药），因为可能引起过敏。
体格检查
全身检查应包括头颈部的检查，明确有无相关疾病的表现（如上呼吸道感染，过敏性鼻炎，带状疱疹性皮疹）。
眼部检查包括规范的视力检查，通常还需要笔形电筒、荧光素染色和裂隙灯。
检测最佳矫正视力。检查瞳孔的大小和对光反应。如果患眼闭眼后光照健眼引起患眼的疼痛则存在真性畏光（有时被称为交感畏光）。检查眼外肌运动，检查眼球和眶前组织了解有无病灶和肿胀。检查眼睑结膜面有无乳头状突起。荧光素染色角膜后高倍镜下检查角膜。如果存在角膜擦伤，翻转眼睑，检查是否有隐藏的异物。最好通过裂隙灯检查眼部结构和角膜。裂隙灯还可以用于检查前房是否有细胞、闪辉和积脓。眼压计测量眼压，如果没有症状或者体征提示为结膜炎以外的其它疾病，则可以不用检查眼压。
危险信号
要特别注意以下情况：
突发、严重的疼痛和呕吐
带状疱疹皮疹
视力下降
角膜火山口样病灶
分叉、树枝状角膜病灶
眼压>40mmHg
去氧肾上腺素眼药水无法消退眼红表现
临床表现解析
结膜疾病和浅层巩膜炎相对其它引起眼红疾病的鉴别症状为不伴眼痛、畏光和角膜着染的表现。在上述两种疾病中，浅层巩膜炎具有鉴别意义的表现为其病灶的局限性；结膜下出血具有鉴别意义的表现为不伴流泪、眼痒和畏光。临床上无法准确地将病毒性和细菌性结膜炎鉴别。
角膜疾病通过荧光素染色与其他疾病鉴别。角膜疾病还具有特征性的眼痛和畏光表现。如果局部滴入表面麻醉眼药水 （例如，丙美卡因），能够完全解除疼痛，则可能病因局限于角膜。表面麻醉眼药水常用于眼压检查前，最好在荧光素染色前使用。如果疼痛无法解除，则病因可能为前部葡萄膜炎、青光眼或者巩膜炎。如果疼痛无法被眼表面麻醉剂解除，则病因可能为前部葡萄膜炎、青光眼或者巩膜炎。由于患者可能由于角膜病变继发前部葡萄膜炎，由于患者可能因角膜病变继发前部葡萄膜炎，局部滴入表面麻醉眼药水后疼痛无法解除并不能排除角膜病变。
前部葡萄膜炎、急性闭角型青光眼和巩膜炎等相对其它红眼病具有鉴别意义的表现为有疼痛而角膜荧光素染色阴性。具有眼痛、真性畏光、荧光素染色阴性和正常眼压的患者可能为前部葡萄膜炎；确诊需要明确有前房的细胞和闪辉。但是全科医生可能无法明确上述表现。急性发病、严重的和特征性的表现通常提示急性闭角型青光眼，但是眼压检查可以确诊。
经验与提示
局部滴入2.5％去氧肾上腺素眼药水可以消除巩膜炎以外的眼红表现。需要全面眼底检查的患者可滴入去氧肾上腺素 眼药水以散大瞳孔。但是，有下述表现的患者不应使用：
怀疑急性闭角型青光眼
有闭角型青光眼病史
浅前房
辅助检查
治疗红眼
针对病因治疗。眼红本身无需治疗。不建议使用局部缩血管药物。