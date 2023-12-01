眼泪过多可能出现眼睛的泪盈感或者眼泪溢出面颊（溢泪）。
撕裂的病理生理学
撕裂的病因
总体上，流泪的 最常见病因为
上呼吸道感染
过敏性鼻炎
流泪可能是由泪液产生过多或者泪鼻道排出减少造成的。许多患者的流泪是多因素性的。
泪液产生过多
泪鼻道排出减少
最常见的病因为
泪鼻道引流系统阻塞见于狭窄、肿瘤或者异物（如结石，常常与放线菌 Actinomyces引起的亚临床感染有关）。阻塞也有可能是由于先天异常造成。许多疾病和药物可以造成泪鼻道引流系统的狭窄或者阻塞。
引起流泪的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
引起泪液生成过多的疾病
干眼引起反射性流泪
寒冷或者刮风的天气里加重，或者是接触烟雾或者干热时加重
间歇性异物感
见于已知疾病能导致干眼症的患者（如，睑缘炎）
眼表刺激（如过敏性结膜炎，角膜擦伤或者糜烂或者溃疡，异物，睑板腺炎，感染性结膜炎，刺激性化学物，角膜炎，倒睫，面神经麻痹导致支配眼睑闭合肌肉的麻痹并出现角膜点状病变）
沙砾感
发红
在角膜病变的患者中，有疼痛、持续异物感和畏光症状
眼痒
睑板结膜上可能右乳头状突起
鼻部刺激和炎症（如过敏性鼻炎，上呼吸道感染）
流涕，喷嚏，鼻塞
引起泪鼻道阻塞的疾病
两周龄后出现症状
特发性年龄相关性泪鼻道狭窄
通常除了阻塞表现外其他检查正常
鼻部疼痛
常有泪囊区的肿胀，充血和皮温升高；触诊有疼痛和脓性分泌物
肿瘤
泪鼻管系统质硬肿物，特别是老年人
其它引起泪鼻道狭窄或者阻塞的病因
通常的危险因素（例如烧伤、受伤、某些药物）
除了阻塞外通常无特征性检查发现
不伴阻塞的泪液引流不足的疾病
通常检查时可发现
其它引起泪鼻道引流系统的狭窄或者阻塞的病因包括
烧伤
化疗药物
滴眼液（尤其是依可碘酯、肾上腺素和毛果芸香碱）
感染，包括泪小管炎(如金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus,放线菌Actinomyces,链球菌Streptococcus,假单胞菌Pseudomonas, 带状疱疹病毒, 单纯疱疹病毒性结膜炎, 感染性单核细胞增多症， 人乳头状瘤病毒, 蛔虫Ascaris, 麻风, 结核)
外伤（如鼻筛骨折；鼻部、眼眶或者内窥镜鼻窦手术）
正常的泪鼻道引流系统出现鼻部引流口的阻塞（如上呼吸道感染，过敏性鼻炎、鼻窦炎）
放射治疗
撕裂的评价
病史
现病史应记录症状的病程、起病和严重程度，包括泪水是否会流至面颊（真性溢泪）。明确气候、环境湿度和烟草烟雾的影响。
系统回顾应寻找可能病因的表现，如痒、流涕或者喷嚏，尤其是长期存在的或者在接触特定过敏原后出现的（过敏反应）；眼部刺激感或者疼痛（睑缘炎、角膜擦伤、刺激性化学物）；内眦附近的疼痛（泪囊炎）。其他症状的发生率较低，但应予以寻找；它们包括体位性头痛、脓性鼻涕、夜间咳嗽和发热(鼻窦炎，肉芽肿性多血管炎 )；皮疹(史蒂文斯-约翰逊综合征)；咳嗽、呼吸困难和胸痛(结节病)；以及鼻出血、咯血、多关节痛和肌痛(肉芽肿性多血管炎)。
既往史询问可导致流泪的已知疾病，包括肉芽肿性血管炎、结节病和接受化疗的癌症；引起干眼的疾病（如类风湿关节炎、结节病、 Sjogren综合征）；药物，如依可碘酯、肾上腺素和毛果芸香碱。明确既往眼部和鼻部病史，包括感染、外伤、手术和放射治疗。
体格检查
检查集中于眼部和周围组织。
检查面部；不对称性提示有先天性或者获得性泪鼻道引流系统的阻塞。可能的条件下，裂隙灯检查眼部。检查结膜和角膜有无病损，包括点状病灶和发红。荧光素染色角膜并检查。翻转眼睑检查隐匿的异物。仔细检查眼睑包括泪小点有无异物、睑缘炎、睑腺炎、睑外翻、睑内翻和倒睫。触诊泪囊（接近内眦处）了解有无发热、触痛和肿胀。触诊肿胀部位了解其质地和是否有脓性分泌物溢出。
检查鼻部是否有充血、流脓和出血。
危险信号
要特别注意以下情况：
反复发作的、无法解释的流泪
泪鼻道引流系统和附近的硬性肿块
临床表现解析
提示存在泪鼻道引流系统阻塞的表现有:
泪液流向面颊（真性溢泪）
没有不同的具体原因
有关眼科评估中可能显而易见的常见原因列表，请参见表撕裂的一些原因。
辅助检查
由于体格检查通常可以找到病因，因此一般不需辅助检查。
Schirmer试验试纸大量浸湿（如>25mm）提示蒸发过强型干眼是造成流泪的原因。Schirmer试验试纸过少浸湿（<5.5mm）提示水样液缺乏型干眼。通常情况下，Schirmer试验应该由眼科医生进行检查，以确保其操作和结果的准确性。
泪道探通和生理盐水冲洗可以帮助鉴别泪道解剖性阻塞，以及由于泪鼻道引流系统完全性阻塞导致的狭窄。冲洗使用或者不用荧光素试剂均可。 冲洗液从另一侧泪小凹（如冲洗下孔，眼上孔流出）流出或泪小管标志完全阻塞；反流和经鼻引流意味着泪道狭窄。该检查是辅助性的，并且由眼科医生进行。
影像学检查（泪鼻道造影，CT，鼻内镜）有时候可以在术前帮助了解异常解剖结构，偶尔可以有助发现脓肿灶。反复发作的感染性泪囊炎可以进展为包括眼眶蜂窝织炎在内更为严重的疾病。
撕裂的治疗
治疗原发疾病（如过敏、异物和结膜炎）。
当眼睛干涩或者角膜上皮脱落引起反射性泪液时，使用人工泪液反而减少了反射性泪液。
先天性泪鼻道阻塞通常可自发缓解。＜1岁的患儿，每天按摩泪囊4～5次可以解除泪鼻道远端的阻塞。1岁以后，可能需要全身麻醉下进行泪鼻道探通；如果泪鼻道阻塞反复发生，可以插入暂时性引流管。
后天性鼻泪道阻塞如果原发病因治疗效果不佳，鼻泪道冲洗可能有治疗作用。作为最终的治疗手段，可以通过手术建立泪囊与鼻腔间新的引流通道（泪囊鼻腔吻合术）。
泪小点或者泪小管狭窄的病例进行扩张术通常可以治愈。如果泪小管狭窄严重和麻烦，可以考虑手术放置一根玻璃管自泪阜进入鼻腔。
老年病学要点：撕裂
特发性年龄相关性泪鼻道狭窄是老年人不明原因溢泪的最常见原因；但是，还应考虑肿瘤的可能。
关键点
如果泪水不流向面颊，干眼是最常见的原因。
如果泪水流向面颊，可能为泪鼻道的阻塞。
检查（泪鼻道造影，CT，鼻内镜）通常不是必须的，但是有时候可以在术前帮助了解异常解剖结构，偶尔可以有助发现脓肿灶。