现病史应记录症状的病程、起病和严重程度，包括泪水是否会流至面颊（真性溢泪）。明确气候、环境湿度和烟草烟雾的影响。

系统回顾应寻找可能病因的表现，如痒、流涕或者喷嚏，尤其是长期存在的或者在接触特定过敏原后出现的（过敏反应）；眼部刺激感或者疼痛（睑缘炎、角膜擦伤、刺激性化学物）；内眦附近的疼痛（泪囊炎）。其他症状的发生率较低，但应予以寻找；它们包括体位性头痛、脓性鼻涕、夜间咳嗽和发热(鼻窦炎，肉芽肿性多血管炎 )；皮疹(史蒂文斯-约翰逊综合征)；咳嗽、呼吸困难和胸痛(结节病)；以及鼻出血、咯血、多关节痛和肌痛(肉芽肿性多血管炎)。

既往史询问可导致流泪的已知疾病，包括肉芽肿性血管炎、结节病和接受化疗的癌症；引起干眼的疾病（如类风湿关节炎、结节病、 Sjogren综合征）；药物，如依可碘酯、肾上腺素和毛果芸香碱。明确既往眼部和鼻部病史，包括感染、外伤、手术和放射治疗。