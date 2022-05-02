角膜擦伤是角膜浅表上皮的损伤，是一种自限性疾病。

（参见眼外伤概述。）

最常见的角膜损伤是残留异物和擦伤。不恰当地使用隐形眼镜可损伤角膜。尽管浅面的异物常可随泪液排出眼外，但偶尔也有残留磨损处，甚至一些异物会累及角膜表面或进入角膜内。有时，嵌顿在上眼睑内的异物可在角膜上造成一个或多个纵行擦伤，而眨眼动作可加重这种损伤。 眼内穿通伤可发生在表面看上去轻微的创伤中，尤其是异物来自高速机制所致者（如钻、锯以及任何金属间相互作用时）、锤钉或爆炸等。

角膜损伤后，感染通常不会由金属异物引发。但是，角膜疤痕和锈斑沉积物可能会进展。此外，如果角膜异物是有机物或隐形眼镜的擦伤，则可能发生感染。

如果眼内穿透未被识别，无论异物成分如何，可能会发生眼内感染(眼内炎) 或炎症(虹膜睫状体炎)。

症状和体征 角膜擦伤或异物的症状和体征包括异物感、流泪、眼睛发红、偶尔有分泌物排出。视力很少受到影响（除非发生撕裂）。 眼异物 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

诊断 通常在裂隙灯下行荧光素染色检查。 角膜擦伤 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 向下穹隆滴入麻醉剂（如1-2滴0.5％的丙美卡因）后，翻开上下眼睑，用双目镜（放大镜）或裂隙灯检查双侧的整个结膜和角膜。荧光素染色法使用钴光照射更容易发现角膜擦伤和非金属异物。塞德尔征是指在裂隙灯检查时可见荧光素向远离角膜损伤处移动。塞德尔征阳性提示液体通过角膜损伤处流出。检查时如果发现有多条纵行的擦伤，应将患者上下眼睑外翻寻找隐藏在上睑里的异物。 高危眼内损伤或（更罕见）可见眼球穿孔或泪滴状瞳孔的患者应接受 CT 检查以排除眼内异物，并尽快就医。如果怀疑金属异物，则不应该行MRI检查。

治疗 浅表部位的异物可通过冲洗或用湿润的棉签或细针将其除去

角膜擦伤者，可用抗生素软膏和扩瞳剂

眼球内异物，可经手术取出。 结膜内滴入麻醉剂后，可通过冲洗或用无菌棉签取出结膜内异物。无法冲洗出的角膜内异物可用无菌铲尖（用于取出眼内异物的工具）小心取出或用25G或27G的针头在放大镜（最好用裂隙灯放大镜）下取出，而在这个过程中患者必须瞪大眼并不要转动眼球。 钢或铁质异物在角膜内停留时间超过数小时后可会在角膜上留下锈斑，这也是需要在裂隙灯下刮除或用低速旋转的锉刀祛除，祛除过程通常由眼科医生完成。治疗残留的角膜擦伤。 擦伤 眼科抗生素软膏（如杆菌肽/多粘菌素B或红霉素）可用于大多数擦伤，直到上皮缺损愈合。 因佩戴隐形眼镜而引起角膜擦伤患者需使用能覆盖抗铜绿假单胞菌的抗生素（如0.3％的环丙沙星软膏，每天4次）。 对于症状已缓解的面积较大的擦伤（如面积>10mm2）症状，也可使用短效的睫状肌麻痹剂（如1滴1％的环喷托酯或5％的后马托品）扩张瞳孔。 因眼罩可能会增加感染风险，尤其是被隐形眼镜或可能被泥土或植物弄脏的物体磨损时，故通常不用。眼用糖皮质激素可促进真菌生长和使单纯疱疹病毒再活化，故应禁用。继续使用局部麻醉剂可能会影响愈合，因此禁用。疼痛者可口服镇痛药止痛。不应使用局部麻醉剂。局部 NSAID 滴剂不被批准用于这种治疗，如果用于特定患者，应安排更密切的随访。 角膜上皮细胞再生迅速，即使擦伤面积较大也能在1-3天内愈合。在伤口愈合之前，不应佩戴隐形眼镜。受伤后最好由眼科医生进行随访检查1-2天，特别是那些曾取出眼内异物的患者。 眼球内异物 眼球内异物需立即由眼科医师进行手术取出。眼球内异物患者有指征全身和局部使用抗生素（如果损伤是被泥土或植物污染的异物所致，则应使用能有效针对Bacillus cereus的抗生素），如：头孢他定 1g，静脉注射，每12小时，联合万古霉素15mg/kg，静脉注射，每12小时以及0.5％的莫西沙星滴眼液，每1-2小时滴眼1滴。如果有眼球撕裂伤应避免使用软膏。 将防护罩（如塑料或铝护眼罩或纸杯底部的三分之一）放在眼睛上并用胶带粘住，以避免无意中的压力将眼部内容物挤出穿透部位。 应避免修补。开放性眼球外伤后应行破伤风预防。 当伴有眼球撕裂伤时，呕吐（疼痛导致）等可使眼内压升高，应予预防。如有恶心，则给予止吐剂。