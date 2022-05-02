眼睑 挫伤 （可导致眼眶淤青）相比于自身临床意义，其对外观的影响更为明显，有时可能伴随更严重的损伤，所以仍不应忽视这种损伤。 单纯的眼睑挫伤可以用冰袋外敷来抑制头24~48小时内的肿胀。

眼睑挫伤（黑眼圈） 图片 SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

不涉及眼睑边缘或睑板的轻微眼睑撕裂伤可使用尼龙或聚丙烯（或在某些人群中，如儿童，可吸收缝线，如平肠）6-0或7-0缝线进行修复。有睑缘损伤的眼睑撕裂伤最好由眼科医师进行修复，保证对位良好避免在眼睑边缘留下缺口。有并发症的眼睑撕裂伤也应由眼科医师进行修复，包括上下眼睑内侧撕裂伤（可能累及泪小管）、穿通伤、出现上睑下垂或有眼眶脂肪暴露或累及睑板的损伤。