眼钝性外伤涉及从眼睑到眼眶的损伤。
（参见眼外伤概述。）
眼睑
眼睑 挫伤 （可导致眼眶淤青）相比于自身临床意义，其对外观的影响更为明显，有时可能伴随更严重的损伤，所以仍不应忽视这种损伤。 单纯的眼睑挫伤可以用冰袋外敷来抑制头24~48小时内的肿胀。
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不涉及眼睑边缘或睑板的轻微眼睑撕裂伤可使用尼龙或聚丙烯（或在某些人群中，如儿童，可吸收缝线，如平肠）6-0或7-0缝线进行修复。有睑缘损伤的眼睑撕裂伤最好由眼科医师进行修复，保证对位良好避免在眼睑边缘留下缺口。有并发症的眼睑撕裂伤也应由眼科医师进行修复，包括上下眼睑内侧撕裂伤（可能累及泪小管）、穿通伤、出现上睑下垂或有眼眶脂肪暴露或累及睑板的损伤。
眼球
创伤可造成：
有广泛的眼睑水肿或撕裂伤时评估眼球破裂是非常困难。即便如此，除非病情明显需要即刻手术处理（需要尽快由眼科医生做出评估），否则应撑开眼睑，注意避免像眼球施加额外压力，并尽可能地进行全面检查。至少应该应注意到以下内容：
瞳孔形状和瞳孔反应
眼外肌运动
前房深度或出血
视网膜红反射
如手术许可，可给予止痛药治疗，而为顺利完成检查也可给予抗焦虑药物。轻柔而小心地用眼睑牵引器或眼睑扩张器将眼睑打开。如果没有现成器械能用的话，也临时自制牵引器将上下眼睑分开，即将回形针打开并掰成S型，然后将U型末端折成180°即可。有以下情况之一者应怀疑眼球撕裂伤：
肉眼可见角膜或巩膜撕裂伤。
房水渗漏（Seidel征阳性）。
前房太浅（如角膜呈折皱状）或太深（因晶状体后极破裂）。
瞳孔不规则（可能表明虹膜突出）。
红色反射消失（可能表明玻璃体出血或视网膜损伤）。
如果怀疑有眼球撕裂伤，在眼科医师到来之前可使用保护性眼罩 ，如有眼球内异物，则可能导致感染 ，需给予全身应用抗生素。应进行 CT 扫描以寻找异物和其他损伤，例如骨折。避免局部应用抗生素。呕吐可使眼内压（IOP）增高致眼内容物溢出，必要时用止吐剂治疗。由于开放性伤口发生真菌污染是很危险的，因此在伤口在外科愈合前禁忌使用糖皮质激素。开放性眼球外伤后应预防破伤风。
极少数情况下，眼球撕裂后，未受伤的对侧眼睛会发炎（交感性眼炎)，除非得到治疗，否则视力可能会丧失到失明的程度。该机制是自身免疫反应，可由眼科医生根据情况给予糖皮质激素眼药水滴定可予以预防。
前房出血
前房积血后可能会出现反复出血、眼内压（IOP）异常和/或角膜出血，任何这些都可能导致永久性视力丧失。症状与损伤程度有关，除非前房出血量大而造成阻挡视野。通常直视检查可见前房内有血平面或血凝块或两者都有。血平面看上去像新月形，位于前房重力部位（通常是在下部）。微量前房积血是相对不太严重的情况，通过裂隙灯检查和悬浮红细胞的可视化，可以直接检测到前房中的模糊。
眼科医师应尽快参与病人的诊治。患者需卧床，床头太高30°至45°，并用眼罩保护眼睛避免遭受进一步的损伤（参见角膜擦伤和异物）。有高复发出血风险的患者（如有大前房积血、出血出血、使用抗凝剂或镰状细胞病的患者）、眼压难以控制或可能不遵守推荐治疗的患者可住院治疗。如果前房积血的原因不明，应考虑检测出血异常。由于可能引起复发性出血，口服和局部使用非甾体抗炎药 (NSAIDs) 属于禁忌。
眼压可急速升高（数小时内，通常患者患有镰状细胞性疾病或出血体质），或延迟到数月至数年后升高。 因此，应每日监测眼内压数天，之后定期随访数周至数月，如出现症状进展（如眼痛、视力下降、恶心——类似急性前角关闭型青光眼）。如果发现眼压升高，可予0.5%噻吗洛尔每天2次、0.2%或0.15%溴莫尼定0.2%每天2次，也可同时给予这两个药。疗效取决于眼压的变化，药物治疗后通常每隔1-2个小时测量一次眼压，直到眼压得到控制或明显下降，之后，一般每天测1-2次。 常给予扩瞳药滴眼液（如0.25%东莨菪碱，每天3次，或1%阿托品，每天3次，连续5天）以及局部用糖皮质激素（如1%醋酸泼尼松，每日4-8次，连续2-3周），以减少炎症反应和疤痕形成。
如果反复出血，应该咨询眼科医生进行处理。 口服氨基乙酸50～100mg/kg，口服，每4小时（一天剂量不超过30g）持续5天，或25mg/kg，每天3次，持续5～7天。上述治疗可能会减少反复性出血。同时应根据病情给予缩瞳剂或扩瞳剂。 少见反复性前房出血伴继发性青光眼者需要需要手术清除淤血的。
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眼眶爆裂性骨折
眼眶爆裂性骨折是钝性外力通过眶壁最脆弱的地方使眼内容物突出，通常是眶底。也可发生在眶内侧或眶顶。 眼眶出血可引起并发症，如眶下神经受压、眼睑水肿和瘀斑。 患者可能有面部或眼眶疼痛、复视、眼球内陷、面颊和上唇嗅觉减退（由于眶下神经卡压或损伤）、鼻出血和/或皮下气肿。其他面部骨折或损伤也需要被排除。
诊断最好的方法是经额面骨的薄层CT检查。 如果眼动力受损（例如引起复视），则应评估眼外肌是否有损伤表现。
如有复视，或不能接受的眼球内陷，则需予以手术处理。应告知患者避免擤鼻涕，防止出现因空气流动导致的眼眶间隔综合征。局部使用血管收缩剂2-3天可缓解鼻衄情况。 如果患者有鼻窦炎，应使用口服抗生素。
急性眶腔综合征
眶腔综合征（OCS）是一种眼科急症。OCS发生在眼眶压力突然增加时，通常是由于外伤导致眼眶出血。任何增加眼眶体积（眼眶中的空气、血液或脓液）的事物都可能导致 OCS。症状可能包括突然视力下降、复视、眼部疼痛和眼睑肿胀。
体格检查结果可能包括视力下降、水肿、瘀斑、眼球运动受限和/或疼痛、传入瞳孔缺损、眼球突出、眼肌麻痹和眼内压（IOP）升高。诊断和治疗不应该因为完善检查而中断。
治疗方法是立即进行外眦切开术和眦松解术（手术暴露外眦肌腱并切开其下分支），然后：
监测住院病人情况，床头应抬高至45°
急性闭角型青光眼的治疗
逆转任何凝血障碍
防止眶内压力进一步增加（防止或减少疼痛、恶心、咳嗽、紧张、严重高血压）
冰敷或冷敷
咨询眼科以考虑手术和/或其他指定的专业治疗
关键点
如果眼睑撕裂伤较为复杂（如损伤穿透睑缘、睑板，或泪小管，出现眼睑下垂，或可见眶下脂肪），应咨询眼科医生。
眼球外伤可导致眼球裂伤、白内障、晶状体脱位、青光眼、玻璃体出血或视网膜损伤（出血、脱落，或水肿）。
如果外伤导致可见的角膜或巩膜裂伤、房水渗漏、前房深度异常浅或深、或瞳孔形状不规则时，应怀疑眼球破裂可能。
前房出血最好的诊断方法是通过裂隙灯检查，确诊后患者需要卧床休息，同时将床头太高30°-45°，并密切监测眼压情况。
对于复视、严重的眼球内陷及爆裂性骨折患者应进行手术修复。
对急性眼眶隔室综合征患者立即进行手术治疗。