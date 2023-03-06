神经阻滞剂恶性综合征

神经阻滞剂恶性综合症的特征性表现为应用精神抑制药物时出现精神状态改变，肌肉僵硬，高热以及自主神经亢进。神经阻滞剂恶性综合征的临床表现类似恶性高热。诊断是基于临床的。治疗为给予积极的支持治疗。
服精神抑制药物的患者，0.02%-3%出现神经阻滞剂恶性综合征。任何年龄段均可受累。
（参见中暑概述。）
抗精神病药物相关的恶性综合征的病因
抗精神病药和止吐药可引起神经阻滞剂恶性综合征（见表能引起精神抑制恶性综合征的药物）。这些药物的共同点为可引起多巴胺能转运减少；然而这种反应不是过敏性的，而是特异性的。本病病因及机制不清。危险因素包括大剂量用药，快速加量，肠外给药，以及换药。
神经阻滞剂恶性综合征也可在应用左旋多巴及多巴胺激动剂的患者撤药时发生。
可引起神经阻滞剂恶性综合征的药物
分级
药物
传统型抗精神病药
氯丙嗪
氟奋乃静
氟哌啶醇
洛沙平
美索达嗪
吗茚酮
奋乃静
哌迷清
硫利达嗪
替沃噻吨
三氟拉嗪
新型抗精神病药
阿立哌唑
氯氮平
奥氮平
帕潘立酮
喹硫平
利培酮
齐拉西酮
止吐药
多潘立酮
达哌啶醇
甲氧氯普胺
丙氯拉嗪
普鲁米近
神经阻滞剂恶性综合征的症状和体征
神经阻滞剂恶性综合征多于开始神经阻滞剂治疗2周内出现症状，但也可早于2周或在治疗后多年才出现症状。
4个典型症状通常在数天内依次出现：
精神状态改变：通常精神状态改变是最初表现，常常激惹谵妄可慢慢进展为昏睡或意识障碍（脑病）。
活动异常：患者可发生全身性严重肌肉僵硬（有时伴有自发性震颤，导致齿轮样强直），或较为少见的张力失常，舞蹈病或其他异常。反射反应减少。
高热：体温通常>38°C并且经常>40°C。
自主神经亢进：自主活动增多引起心动过速，心律失常，气促和不稳定高血压。
抗精神病药物相关的恶性综合征的诊断
临床评估
排除其他疾病及并发症
应根据临床表现怀疑抗精神病药恶性综合征。 精神病患者精神状态的改变可能被忽略，因而本病早期可能漏诊。
其他病症可引发相似表现。例如：
血清素综合征 可引起僵硬、高热和自主神经亢进，但血清素综合征通常由选择性5-羟色胺再摄取抑制剂或其他5-羟色胺能药物引起，典型病例有反射亢进，有时伴有肌阵挛。 体温升高和肌肉僵硬的程度没有神经阻滞剂恶性综合征严重，起病迅速（常在24小时内起病），并且在出现血清素综合征之前有恶心及腹泻症状。
恶性高热 和鞘内巴氯芬撤药时会引起与神经阻滞剂恶性综合征相似的表现，但通常依据病史容易做出鉴别。
非惊厥性癫痫持续状态可导致精神状态改变、僵硬和体温过高。应进行脑电图检查以排除癫痫持续状态。
全身感染，包括脓毒症、肺炎和中枢神经系统感染可导致精神状态改变、高热、气促和心动过速，但无全身活动异常。不同于多数感染，神经阻滞剂恶性综合征患者在发生高热之前就会出现精神状态的改变和活动异常。
本病无确诊检查，但应做一些检查以明确是否存在并发症，包括血清电解质、血尿素氮、肌酐、血糖、血钙、血镁、肌酸激酶、尿肌红蛋白、神经影像学检查及脑脊液分析。
神经阻滞剂恶性综合征的治疗
快速降温，控制躁动及其他积极的支持治疗
对于抗精神病药恶性综合征患者，停用致病药物并支持性治疗并发症，通常在重症监护病房（ICU）进行 (1)。严重高热应积极物理降温(参见中暑：治疗)。某些患者需要行气管插管(参见气道建立和控制/气管插管) 并诱导麻醉。可静脉应用大剂量苯二氮䓬类药物以控制躁动。虽然临床试验未呈现有效性，但可应用辅助性药物治疗。治疗高热可给予丹曲林0.25-2mg/kg每隔6-12小时静脉推注，最大剂量10mg/kg/24h。可口服或经鼻胃管每隔6～8小时给予溴隐亭2.5mg，或每隔12小时给予金刚烷胺100～200mg，有助于恢复多巴胺能活性。即便给予迅速和积极治疗也未必有效，本病的死亡率约10%-20%。
治疗参考文献
1.Schönfeldt-Lecuona, C, Kuhlwilm L, Cronemeyer M, et al: Treatment of the neuroleptic malignant syndrome in international therapy guidelines: a comparative analysis.Pharmacopsychiatry 53(2):51-59, 2020 doi: 10.1055/a-1046-1044
关键点
对于服用神经阻滞剂或其他减少多巴胺转运的药物的患者可发生罕见的神经阻滞剂恶性综合征。
如果患者出现神志改变，肌肉强直或不自主运动，高热和自主神经亢进等表现，应怀疑本病。
停用致病药物，开始迅速降温，并进行积极的支持治疗，通常收入ICU。