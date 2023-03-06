神经阻滞剂恶性综合征

抗精神病药物相关的恶性综合征的病因

抗精神病药物相关的恶性综合征的病因

抗精神病药和止吐药可引起神经阻滞剂恶性综合征（见表能引起精神抑制恶性综合征的药物）。这些药物的共同点为可引起多巴胺能转运减少；然而这种反应不是过敏性的，而是特异性的。本病病因及机制不清。危险因素包括大剂量用药，快速加量，肠外给药，以及换药。

神经阻滞剂恶性综合征也可在应用左旋多巴及多巴胺激动剂的患者撤药时发生。