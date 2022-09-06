如何用FARES法降低前肩关节脱位

FARES（快速，可靠，安全）方法采用转移注意力的前后摆动，外展带缓牵引，必要时外旋的方法。不使用反牵引力。该技术仅需一名操作员即可完成，可以轻轻操作，有时无需镇痛。
（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）
FARES方法的适应症
肩关节前脱位
诊断后应尽快尝试复位（例如，在30分钟之内）。
如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好使用最小的力量。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。
开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。
FARES方法的禁忌症
单纯闭合性复位的禁忌症：
大结节骨折，位移> 1 cm
明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击关节盂边缘而导致肱骨头畸形≥20％）
外科颈骨折（在大结节和小结节下面）
Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定
肱骨近端2处或以上部位骨折
这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。
复位前需咨询骨科医生的其他原因包括
关节外露（即开放性脱位）
患者是儿童，经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，又没有骨科医生，应立即进行复位。
脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者
FARES方法的并发症
FARES技术的并发症不常见。
FARES方法的设备
关节内麻醉*：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
肩部固定器或吊带和绷带
*给患者镇痛； 但是，如果患者愿意，可以进行一次无镇痛的复位尝试。
FARES方法的其他注意事项
如果患者保持镇静并可以放松肌肉，则尝试复位成功的可能性更大。镇痛和镇静可以帮助患者放松，外在干扰（例如愉快的交谈或FARES方法的手臂周期性振动）也可以帮助患者放松。
如果严重的疼痛，焦虑和肌肉痉挛阻碍操作，通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
可以使用区域麻醉（例如，超声引导的肌间沟神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。
FARES方法的相关解剖结构
在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。
腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的缺损。它们通常在几个月内消退，有时在肩膀复位后不久就消退。
腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。
FARES方法的定位
患者仰卧位，手臂内收，肘伸展，前臂处于中立位(拇指向上)。
FARES方法的分步说明
神经血管检查
对患臂进行术前神经血管检查，每次复位后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：
远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）
上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉
在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩膀复位之前将其忽略。
拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
关节内镇痛
如果合作患者选择不使用镇痛剂尝试复位，则只能进行一次这样的尝试。给予关节内镇痛：
穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
复位肩关节—FARES方法
抓住患侧手臂的手腕，轻轻拉动手臂，以提供柔和的轴向牵引力。（FARES方法不使用任何反牵引。）
平稳且周期性地（大约每秒2个周期）上下移动手臂，在水平面上下移动大约5厘米。在整个过程中继续这些手臂摆动。
逐渐外展手臂。
在外展90度时，如果关节尚未复位，请轻轻向外旋转（将手掌向上转动）并继续外展。
预计外展120°时完成复位。
复位成功的迹象包括手臂延长，明显“沉闷的声音”和短暂的三角肌自发收缩。
FARES方法的后期护理
通过恢复正常的圆肩轮廓，疼痛减轻以及患者重新恢复触及胸部的能力并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。
用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。
成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.
进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。
在手术后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
FARES方法的警告和常见错误
儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。
FARES方法的提示和技巧
对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。从关节间隙抽吸血液（请参阅 如何做肩关节穿刺术)。