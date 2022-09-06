肩关节脱位复位技术概述

许多技术可用于复位肩关节的闭合性脱位。没有一种技术能普遍成功，因此操作员应该熟悉其中的几种。

(参见脱位概述 和 肩关节脱位。）

在复位肩关节前脱位的技术中有

原始的希波克拉底技术（操作者用脚后跟在受影响的腋窝处产生反作用力）会造成伤害，因此不应该这样做。Kocher技术能强有力地撬动肱骨，也有很高的并发症风险，因此不应该这样做。

用于前脱位的复位技术通常使用轴向牵引和/或外旋复位。没有单一的完美的或首选技术。最重要的是，操作员应熟悉多种技术，并使用适合患者脱位和临床状况的技术（请参阅 肩关节前脱位：治疗)。

如果患者放松并合作，特别是那些没有镇静的患者，尝试复位更有可能成功。镇痛和镇静可以帮助缓解肌肉痉挛，谈话等精神干扰也可以。

应给予病人止痛。 但是，如果患者愿意，可以使用一种柔和的复位方法（例如，Davos，肩胛骨操作，Hennepin，FARES）进行一次无镇痛的复位尝试。在初始评估期间，可以尽早进行静脉镇痛和/或关节腔内注射麻醉剂，以减轻X线摄片和其他术前准备过程中的疼痛。手术镇静和镇痛（PSA）可用于有严重焦虑和肌肉痉挛的患者，也可用于需要更多力量的复位方法（如牵引反牵引和Stimson手法）。

后脱位或下脱位(直立性脱位)的复位通常涉及牵引-反牵引技术。如果可能，在复位这些脱位之前应咨询骨科医生。

神经血管损伤可能由脱位（最常见的是前脱位）或复位操作引起的。由于延迟会增加神经血管并发症的风险，因此应尽快复位关节。为了避免增加肌肉痉挛，所有的复位操作都应缓慢而逐步地进行，并且通常在使用较大的力之前先尝试使用较小力量的复位方法。如果怀疑臂丛神经损伤，选择一个温和的复位方法是非常重要的。

肩部的神经，动脉和韧带 3D 模型

在操作前和每次复位尝试之后进行神经血管评估。该检查包括评估远端脉搏和手指毛细血管再充盈时间（腋动脉），上臂外侧的触觉（腋神经）以及桡神经，正中神经和尺神经（臂丛）的功能。

如果患者肩关节损伤比较复杂，在复位前应咨询外科医生，例如

大结节骨折，位移> 1 cm

明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击关节盂边缘而导致肱骨头畸形≥20％）

外科颈骨折（在大结节和小结节下面）

Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定

2个或以上部位的肱骨近端骨折

复位前需咨询骨科医生的其他原因包括

关节暴露（即开放性脱位）

患者为儿童，因为经常会出现骺板（生长板）骨折

脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者

在进行了2次或3次失败的闭合性复位或成功复位之后，应向骨科医生咨询。

怀疑有复杂的肩关节损伤（例如，脱位加骨折，腋神经损伤或 肩袖撕裂)

病人初次脱臼

但是，任何患者如果存在神经血管缺损 必须立即进行复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好使用最小的力量。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。

复位后通常应进行X线检查以证明复位成功并再次检查是否有骨折。但是，对于创伤最小的复发性肩关节前脱位的患者，可能不需要X线检查。