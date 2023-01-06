肩（盂肱关节）脱位时，肱骨头从关节窝分离，常发生前脱位。
大关节脱位中，肩关节脱位约占一半。
肩关节脱位可能
前脱位
后脱位
下脱位
（见脱位概述。）
肩关节前脱位
前向脱位占≥95%，由于外展加外旋引起。相关损伤包括
臂丛神经损伤
肩袖撕裂（特别是在老年患者中）
大结节骨折
腋神经损伤
由肩关节不稳定引起的复发性脱位多见于30岁以shang患者。
肩峰明显突出，外展时肘轻度伸出。肱骨头向前向下移位，不能在正常位置触及。患者不愿移动手臂。 他们可能有运动和感觉障碍（例如，如果腋神经受伤，三角肌感觉减退）。
肩关节前脱位的诊断
真正的前后位和腋窝X线片
By permission of the publisher.From Jacobs P: Current Orthopedic Diagnosis and Treatment.Edited by JD Heckman, RC Schenck, and A Agarwal.Philadelphia, Current Medicine, 2002.
正位（AP）和腋窝X射线可诊断前脱位，X线上可见关节窝外的肱骨头。
肩关节前脱位的治疗
通常闭合复位
肩关节前脱位的治疗通常是使用局部麻醉（关节内注射）或程序镇静（另见肩关节脱位复位技术概述）。常用复位方法包括
外旋复位（如Hennepin手法）
肩胛操纵复位
Cunningham（按摩）复位法
Davos自动复位法
Stimson（悬垂）法
FARES（快速、可靠、安全）复位手法
许多手法（例如，Hennepin，肩胛操作，Cunningham，FARES）可以不需镇静，但需要时间使痉挛的肌肉充分放松;患者必须将注意力集中在放松上。
没有一项技术对所有肩关节脱位最有效。如果可能的话，病人就诊时脱位的位置是选择何种技术的考虑因素。还应该考虑以下情况：
如果病人的手臂不能内收，则不应使用Cunningham技术或外旋，因为两种手法都取决于手臂内收。
若患者的手臂固定在外展位，应使用FARES手法、Stimson手法或肩胛骨操纵法。
如果患者的手臂下脱位，应使用牵引-反牵引技术。
若为孕妇不能俯卧，则不应使用Stimson复位法。
关节复位后立即给予悬吊和绷带进行固定（见图吊索和绷带）。 对于年龄> 40 岁的患者，吊带和绷带 5 至 7 天并鼓励早期活动范围以帮助预防并发症（例如，肩周炎）。
吊带和绷带
牵引-反牵引技术 可用于减少肩关节前脱位（见图牵引-反牵引技术用于肩关节前脱位的复位)。 在这个过程中，患者平卧于担架，锁定担架轮。助手将一条折叠的被单围绕病人患侧胸部。复位操作者牵引患肢向下向外呈45°角。在肱骨牵出后，再将肱骨近端稍向外侧牵引。 （参见如何使用牵引和抗牵引技术复位肩关节前脱位。）
牵引-抗牵引技术用于肩关节前脱位的复位
患者平卧于担架，锁定担架轮。助手将一条折叠的被单围绕病人患侧胸部。复位操作者牵引患肢向下向外呈45°角。在肱骨牵出后，再将肱骨近端稍向外侧牵引。
Hennepin 技术（外旋）可在患者仰卧或端坐时 (见图Hennepin手法减少肩关节前脱位)完成。医生内收病人的患肢，并曲肘保持90°。 然后慢慢地向外旋转（5~10分钟），以便缓解肌肉痉挛。复位通常发生在外旋70〜110°。该技术对约80％至90％患者是有效的。 （参见如何用FARES法降低前肩关节脱位。）
Hennepin 技术用于肩关节前脱位的复位
医生内收病人的患肢，并曲肘保持90°。 然后慢慢地向外旋转（5~10分钟），以便缓解肌肉痉挛。复位通常发生在外旋70〜110°。
肩胛操作 可以在患者直立或俯卧位时完成。医生保持患者肘部在90°弯曲，慢慢外旋患肢。助手在患肢上轻微的增加牵引力。医师旋转肩胛骨使得肩胛下角朝脊柱方向内侧移动。 肩胛操作可以与其他技术（例如，Stimson 技术）一起使用。 （参见如何用肩胛手法复位肩关节前脱位。）
Cunningham 技术 主要涉及按摩盂肱关节周围的肌肉，患者保持坐位。医生进行以下操作：
坐在病人的患侧，面对病人
将患肢放于自己的肩上，保持患者的肘部弯曲及内收
医生的手置于患肢肘部的凹陷处（肘窝），并握住患肢
按摩肱二头肌，中三角肌，斜方肌，放松痉挛的肌肉
指示患者如感觉到肩部在移动时要尽量放松，而不是紧张（放松是这个复位方法的关键）
指示患者坐直（不向前方或侧向倾斜），然后耸肩，尝试用两侧肩胛骨的上端相互接触
复位会在几分钟内完成。
Davos（自动复位）技术 是一种患者自行控制的用于减少前脱位的技术;它应该在没有程序镇静的情况下完成（1)。 病人坐位，同侧膝盖弯曲，肘部靠近大腿。双手紧握于腿前，用松紧带绑在一起，固定于胫骨近端，这样患者就不必专注于保持正确的复位姿势，并且可以放松肌肉。医生坐在病人的脚上，指导病人将头向后仰（颈部伸展）并耸肩。伸展颈部对脱位的肩部施加持续的牵引力。因此，患者可以利用自己的体重来减少脱位。 （参见如何使用Davos技术复位肩关节前脱位。）
Stimson 技术 （也称为悬空重物技术）较少进行。患者需俯卧位，患肢垂于床边。将重物系于患者手腕上。约30分钟后，肌肉痉挛通常可缓解，足以使肱骨头复位。因为病人俯卧，不推荐镇静。这个位置不适合怀孕和极度肥胖的患者。这种技术也可以与肩胛操作联合使用；患者俯卧时医生进行肩胛操作。这样可减少复位所需的时间。 （参见如何使用Stimson技术减少肩关节前脱位。）
FARES技术 通常不需要镇静（2)。 患者仰卧位，肘伸展，前臂处于中立位。医生施加牵引力并缓慢地外展手臂，以每秒2或3圈的速率以垂直方向将手臂在水平面上下约5cm之间以摆动。这个操作需要肌松剂。当手臂外展至90°时，患者的手掌向上抬起，手臂向外旋转，手臂持续外展的过程中患肢保持持续小范围的垂直振荡。外展120°时通常可获得复位。 （参见如何用FARES法降低前肩关节脱位。）
治疗参考文献
1.Stafylakis D, Abrassart S, Hoffmeyer P: Reducing a shoulder dislocation without sweating: The Davos technique and its results: Evaluation of a nontraumatic, safe, and simple technique for reducing anterior shoulder dislocations.J Emerg Med 50 (4):656–659, 2016.doi: 10.1016/j.jemermed.2016.01.020
2.Sayegh FE, Kenanidis EI, Papavasiliou KA, et al: Reduction of acute anterior dislocations: A prospective randomized study comparing a new technique with the Hippocratic and Kocher methods.J Bone Joint Surg Am 91 (12): 2775–2782, 2009.https://doi.org/10.2106/JBJS.H.01434
关键点
大多数肩关节出现前脱位；肩峰突出，肘部从外侧稍微伸出。
根据前后位和腋窝x光片进行诊断，这些x光片显示肱骨头在关节窝外（Y 视图 X 射线有助于诊断后脱位）。
复位部分基于患者就诊时脱位的位置，其他因素也应该考虑。
有些手法需要镇静，有些（如Hennepin、肩胛操纵、Cunningham、FARES）通常无需镇静剂就可完成，但它们需要时间使受影响的肌肉充分放松。
复位后立即给予悬吊和绷带进行关节制动。
肩关节后脱位
后脱位很少发生，容易漏诊 (见表几种常见漏诊损伤的检查)。典型的致病原因是癫痫发作，电击或未用肌松药物的电休克治疗。
经验与提示
畸形可能不明显。手臂保持内收和内旋。典型症状为当肘弯曲时，无法完成被动外旋。如出现这样的症状，应进行肩部前后位（AP）片检查。如果没有显示明显的骨折或脱位，应考虑肩关节后脱位。正位片诊断的一个特异性表现是“灯泡征”或“冰淇淋征”;肱骨头内旋，并且结节不横向伸出，使得肱骨头显示圆形。
大约 65% 的后脱位发生骨损伤（1)。
诊断依靠腋部视图和跨肩胛Y视图X线检查。没有Y视图不能排除后脱位。
在左侧图像（前后视图）中，肱骨头内部旋转，产生灯泡或冰淇淋锥征（看不到肱骨大结节和小结节的投影），这表明是后部脱位。在右侧图像（Y视图）中，肱骨头位于关节臼窝的后部，显示后部脱位。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
在Y轴视图中，穿过肩峰（蓝色箭头），喙突（黑色箭头）和肩胛体（红色箭头）的线在肩胛盂窝的中心相交。在此X线片中，肱骨头位于肩胛盂窝的外侧和后方，提示后脱位。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
在左侧图像（前后视图）中，肱骨头内部旋转，产生灯泡或冰淇淋锥征（看不到肱骨大结节和小结节的投影），这表明是后部脱位。在右侧图像（Y视图）中，肱骨头位于关节臼窝的后部，显示后部脱位。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
在Y轴视图中，穿过肩峰（蓝色箭头），喙突（黑色箭头）和肩胛体（红色箭头）的线在肩胛盂窝的中心相交。在此X线片中，肱骨头位于肩胛盂窝的外侧和后方，提示后脱位。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
纵向牵引（ 牵引-反牵引技术）可复位。 （参见如何复位后路肩关节脱位。）
参考文献
1.Rouleau DM, Hebert-Davies J: Incidence of associated injury in posterior shoulder dislocation: systematic review of the literature.J Orthop Trauma 26(4):246-51, 2012.doi: 10.1097/BOT.0b013e3182243909
肩关节下脱位
肩关节下脱位（直举性肱骨脱位）临床罕见，症状典型；患者将手臂举过头顶，（几乎外展至180°），前臂搭在头上。手臂短缩，肱骨小头于腋下常可触及。关节囊被破坏，肩袖可能被撕裂。小于5％的患者可损伤肱动脉。腋神经或其他神经也会损伤，但症状在复位后可缓解。
X线有诊断意义。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
可用牵引-反牵引的方法复位。闭合复位一般是可行的，除非存在钮孔畸形（肱骨头嵌在撕裂关节囊的前缘）;在这种情况下，需要切开复位。