通常闭合复位

肩关节前脱位的治疗通常是使用局部麻醉（关节内注射）或程序镇静（另见肩关节脱位复位技术概述）。常用复位方法包括

牵引和抗牵引复位手法

外旋复位（如Hennepin手法）

肩胛操纵复位

Cunningham（按摩）复位法

Davos自动复位法

Stimson（悬垂）法

FARES（快速、可靠、安全）复位手法

许多手法（例如，Hennepin，肩胛操作，Cunningham，FARES）可以不需镇静，但需要时间使痉挛的肌肉充分放松;患者必须将注意力集中在放松上。

没有一项技术对所有肩关节脱位最有效。如果可能的话，病人就诊时脱位的位置是选择何种技术的考虑因素。还应该考虑以下情况：

如果病人的手臂不能内收，则不应使用Cunningham技术或外旋，因为两种手法都取决于手臂内收。

若患者的手臂固定在外展位，应使用FARES手法、Stimson手法或肩胛骨操纵法。

如果患者的手臂下脱位，应使用牵引-反牵引技术。

若为孕妇不能俯卧，则不应使用Stimson复位法。

关节复位后立即给予悬吊和绷带进行固定（见图吊索和绷带）。 对于年龄> 40 岁的患者，吊带和绷带 5 至 7 天并鼓励早期活动范围以帮助预防并发症（例如，肩周炎）。

吊带和绷带

牵引-反牵引技术 可用于减少肩关节前脱位（见图牵引-反牵引技术用于肩关节前脱位的复位)。 在这个过程中，患者平卧于担架，锁定担架轮。助手将一条折叠的被单围绕病人患侧胸部。复位操作者牵引患肢向下向外呈45°角。在肱骨牵出后，再将肱骨近端稍向外侧牵引。 （参见如何使用牵引和抗牵引技术复位肩关节前脱位。）

牵引-抗牵引技术用于肩关节前脱位的复位

Hennepin 技术（外旋）可在患者仰卧或端坐时 (见图Hennepin手法减少肩关节前脱位)完成。医生内收病人的患肢，并曲肘保持90°。 然后慢慢地向外旋转（5~10分钟），以便缓解肌肉痉挛。复位通常发生在外旋70〜110°。该技术对约80％至90％患者是有效的。 （参见如何用FARES法降低前肩关节脱位。）

Hennepin 技术用于肩关节前脱位的复位

肩胛操作 可以在患者直立或俯卧位时完成。医生保持患者肘部在90°弯曲，慢慢外旋患肢。助手在患肢上轻微的增加牵引力。医师旋转肩胛骨使得肩胛下角朝脊柱方向内侧移动。 肩胛操作可以与其他技术（例如，Stimson 技术）一起使用。 （参见如何用肩胛手法复位肩关节前脱位。）

Cunningham 技术 主要涉及按摩盂肱关节周围的肌肉，患者保持坐位。医生进行以下操作：

坐在病人的患侧，面对病人

将患肢放于自己的肩上，保持患者的肘部弯曲及内收

医生的手置于患肢肘部的凹陷处（肘窝），并握住患肢

按摩肱二头肌，中三角肌，斜方肌，放松痉挛的肌肉

指示患者如感觉到肩部在移动时要尽量放松，而不是紧张（放松是这个复位方法的关键）

指示患者坐直（不向前方或侧向倾斜），然后耸肩，尝试用两侧肩胛骨的上端相互接触

复位会在几分钟内完成。

Davos（自动复位）技术 是一种患者自行控制的用于减少前脱位的技术;它应该在没有程序镇静的情况下完成（1)。 病人坐位，同侧膝盖弯曲，肘部靠近大腿。双手紧握于腿前，用松紧带绑在一起，固定于胫骨近端，这样患者就不必专注于保持正确的复位姿势，并且可以放松肌肉。医生坐在病人的脚上，指导病人将头向后仰（颈部伸展）并耸肩。伸展颈部对脱位的肩部施加持续的牵引力。因此，患者可以利用自己的体重来减少脱位。 （参见如何使用Davos技术复位肩关节前脱位。）

Stimson 技术 （也称为悬空重物技术）较少进行。患者需俯卧位，患肢垂于床边。将重物系于患者手腕上。约30分钟后，肌肉痉挛通常可缓解，足以使肱骨头复位。因为病人俯卧，不推荐镇静。这个位置不适合怀孕和极度肥胖的患者。这种技术也可以与肩胛操作联合使用；患者俯卧时医生进行肩胛操作。这样可减少复位所需的时间。 （参见如何使用Stimson技术减少肩关节前脱位。）

FARES技术 通常不需要镇静（2)。 患者仰卧位，肘伸展，前臂处于中立位。医生施加牵引力并缓慢地外展手臂，以每秒2或3圈的速率以垂直方向将手臂在水平面上下约5cm之间以摆动。这个操作需要肌松剂。当手臂外展至90°时，患者的手掌向上抬起，手臂向外旋转，手臂持续外展的过程中患肢保持持续小范围的垂直振荡。外展120°时通常可获得复位。 （参见如何用FARES法降低前肩关节脱位。）