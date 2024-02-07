戴无菌手套。

应用弹力袜，覆盖从肱骨近三分之一到掌骨的区域。

在袜子上打一个洞，让拇指伸出。弄平袜子以确保材料没有褶皱。

将 MCP 关节的衬垫包裹到肱骨近三分之一处，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。

在鹰嘴上放置额外的棉垫短条，以防止对骨突出处施加压力。避免肘前窝体积过大。

根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉任何多余的衬垫，以防止皮肤局部受压。

沿着前臂的尺骨表面布置一段与从 MCP 关节到肱骨后部的距离相匹配的夹板材料——它应该比衬垫覆盖的区域短。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层卷时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将夹板材料应用到肱骨后部，继续穿过肘部，沿着前臂的尺骨表面，在掌骨处结束。

将额外的弹力袜和棉垫折叠起来以覆盖夹板材料的所有边缘。

将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，填充材料中的空隙。

保持肘部弯曲 90°，手腕处于中立位置，手掌面向患者，直到夹板材料变硬。