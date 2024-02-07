长臂夹板是用于肘部和前臂近端损伤的装置，以限制肘部的屈伸。
长臂夹板（也称为后长臂夹板）用于某些需要固定肘部和前臂近端的损伤。它们限制肘部的屈曲和伸展，但不足以防止前臂的旋后或旋前。该夹板与尺骨沟夹板相似，但更长且延伸至肘部以上。
适应证
肱骨远端骨折
鹰嘴骨折
近端桡骨和尺骨骨折
肘关节脱位（复位后）
禁忌证
绝对禁忌证
还需要限制前臂旋后和旋前的复杂骨折（双 糖钳夹板 如果需要额外的固定，则应使用）
相对禁忌证
无
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
Stockinette（足以覆盖从肱骨中部到掌骨的区域）
卷填料（例如棉卷） 7.5 厘米（3 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料，7.5 到 10 厘米（3 到 4 英寸）宽——宽足以覆盖肱骨的后表面，长到足以从肱骨中部沿着前臂的尺骨表面延伸到肱骨掌骨
强力剪刀和/或剪刀
弹性绷带，通常为 10 厘米（4 英寸）宽
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手臂。
肘部应保持弯曲90度°。
前臂应旋后，手掌面向患者。
手腕应保持在10到20的轻微伸展°。
除非有需要额外固定的损伤，否则夹板应允许 MCP 关节和拇指不受限制地运动。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套。
应用弹力袜，覆盖从肱骨近三分之一到掌骨的区域。
在袜子上打一个洞，让拇指伸出。弄平袜子以确保材料没有褶皱。
将 MCP 关节的衬垫包裹到肱骨近三分之一处，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。
在鹰嘴上放置额外的棉垫短条，以防止对骨突出处施加压力。避免肘前窝体积过大。
根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉任何多余的衬垫，以防止皮肤局部受压。
沿着前臂的尺骨表面布置一段与从 MCP 关节到肱骨后部的距离相匹配的夹板材料——它应该比衬垫覆盖的区域短。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层卷时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将夹板材料应用到肱骨后部，继续穿过肘部，沿着前臂的尺骨表面，在掌骨处结束。
将额外的弹力袜和棉垫折叠起来以覆盖夹板材料的所有边缘。
将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹物宽度的一半。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，填充材料中的空隙。
保持肘部弯曲 90°，手腕处于中立位置，手掌面向患者，直到夹板材料变硬。
夹板完成并硬化后，检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。
缝合后治疗
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
提供一个吊索来支撑手臂。
指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。
如果患者在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
在夹板变硬时，一定不要让肘关节放松造成 90° 屈曲角度丢失。
确保填充物和弹性包裹物不要太紧。
随着肿胀消退，过多的填充物可能会随着时间的推移而移动和难以复位。
可能需要额外的填充物覆盖骨突起，特别是鹰嘴和尺骨茎突。
避免在肘前窝等弯曲处使用过多的填充物。
使用手掌而不是指尖来平滑夹板材料，从而避免不规则的轮廓和潜在的压力点。
确保在使用夹板材料之前将弹力绷带和衬垫材料弄平，以便没有压力点。
技巧和窍门
温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。
夹板的顶部和底部边缘可能会戳破皮肤，因此请轻轻将它们翻过来。
因为这个夹板很长，所以考虑招募一名助手来帮助支撑正在涂抹的石膏材料。或者，如果没有助手可用，可以在夹板的近端和远端周向松散地涂抹一些短的棉垫，以帮助您在使用弹性包裹物时将湿石膏固定到位。