浸润性肺水肿通常是在潜水早期达到一定深度时突然发生的肺水肿。

(参见潜水伤概述。）

在过去20年里浸润性肺水肿获得了更广泛的认识。浸润性肺水肿跟肺气压伤或减压病无关。相反，在易感个体中，它涉及由于血液从外周重新分布到肺血管而导致肺血管压力过高而导致血流动力学肺水肿的发展。危险因素包括接触冷水，有高血压病史，肺部疾病和其他可能导致左心室收缩或舒张功能异常的心脏疾病（包括瓣膜疾病和心肌病）。这种综合症发生在潜水员身上，当发生在水面时，最常见于开放水域竞技游泳运动员。

严重的呼吸困难会出现，通常是在潜水员处于深qian时。潜水者通常快速上浮，出现咳嗽、泡沫痰、两肺野散在的湿罗音，有时出现紫绀。缺氧 经常出现并可能导致死亡。

胸部X线检查可见典型的肺水肿。心脏评估通常提示左右心室功能正常，冠状动脉正常，但室壁运动异常、瓣膜功能障碍和心肌病(包括Takotsubo心肌病)已被报道。心脏彩超可发现心脏舒张功能障碍。

给予氧气以治疗低氧血症，有时吸入beta-2激动剂通常足以使浸泡性肺水肿得以消退。很少需要利尿剂。重症患者可能需要机械通气。不建议再加压治疗。