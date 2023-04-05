气压伤是由压力变化引起人体腔隙中气体量变化所导致的组织损伤。 增加肺气压伤的危险因素包括某些行为（如快速上升、屏气、呼吸压缩空气）和肺部疾病（如慢性阻塞性肺病）。气胸和纵隔气肿是常见的表现。患者需要行神经系统检查和胸部影像学检查。气胸需要治疗。预防包括减少危险行为，为高风险潜水员提供指导。
当在上浮过程中屏住呼吸（通常当吸入压缩空气），尤其快速上浮时，可能出现肺泡过度膨胀和肺泡破裂。结果可以是
肺气压伤最常见的形式是纵隔气肿。纵隔空气可进入颈部，引起皮下气肿，表现为爆裂声和声音变化。心脏上很少听到爆裂声（“纵隔紧缩”，Hamman 征）。空气有时会沿骶尾端渗入腹膜腔（错误地暗示了内脏破裂和需要进行剖腹手术），但通常不会引起腹膜体征。
张力性气胸虽然在气压伤中少见，但可导致低血压、颈静脉怒张、叩诊过清音和气管偏移（后者通常较晚被发现）。
肺泡破裂可使空气进入肺静脉循环，随后 动脉气体栓塞，这在涉及大脑时特别危险，但也会影响其他器官（例如，脊髓、心脏、皮肤、肾脏、脾脏、胃肠道）。
肺部受压 可能发生在屏气潜水的非常深的下降过程中；压缩可能很少将肺容积降低到残余容积以下，导致粘膜水肿、血管充血、肺水肿和出血，临床表现为呼吸困难和上升时咯血。
肺气压伤的诊断
胸部影像学
胸部X线用于检查是否存在气胸或纵隔积气（沿心脏边缘透亮影）。如果胸片检查阴性但临床高度怀疑，行胸部CT检查可能有诊断意义，它比X线平片更敏感。超声对气胸的床旁快速诊断也是有用的。当存在没有腹膜体征的气腹时，应怀疑没有内脏破裂的气腹。
如果患者在神经系统检查中发现任何神经功能缺损，应怀疑脑动脉气体栓塞。
肺气压伤的治疗
肺气压伤的预防
肺部气压伤的预防是最主要的。合适的上浮时间和技术是必须的。高危患者 气胸 潜水时包括肺大疱, 马凡综合症, 慢性阻塞性肺疾病, 或以前的自发性气胸。此类人员不得在压缩空气区域潜水或工作。哮喘患者也容易出现肺部气压伤，尽管很多哮喘患者在进行评估和适当的治疗后能安全潜水。患有 肺纵隔 潜水后，应转交给潜水医学专家评估未来潜水的风险。
感染 COVID-19 后，一些人会出现肺部病变（如大疱），这可能会增加他们在潜水时发生肺气压伤的风险。拟议指南(1, 2) 对因感染新冠肺炎而出现呼吸道或心脏症状（包括胸痛、心悸、严重咳嗽或呼吸困难）的人进行肺活量测定和胸部影像学检查
预防参考文献
1.Sadler C, Alvarez Villela M, Van Hoesen K, et al: Diving after SARS-CoV-2 (COVID-19) infection: Fitness to dive assessment and medical guidance.Diving Hyperb Med 50(3):278-287, 2020.doi 10.28920/dhm50.3.278-287
2.Sadler C, Alvarez-Villela M, Van Hoesen K, et al: Diving after COVID-19: An update to fitness to dive assessment and medical guidance.Diving Hyperb Med 52(1):66-67, 2022.doi: 10.28920/dhm52.1.66-67
关键点
尽管罕见，肺部气压伤可导致张力性气胸，如发现必须立即解压。
所有肺气压伤患者均需进行神经系统检查来判断是否存在脑功能障碍体征，因其可能提示存在气体栓塞。
明确诊断前，所有怀疑肺气压伤患者均需给予100％ 纯氧治疗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Krzyżak J, Korzeniewski K: Medical assessment of fitness to dive.Part I.Int Marit Health 72(1):36-45, 2021. doi: 10.5603/MH.2021.0005
Krzyżak J, Korzeniewski K: Medical assessment of fitness to dive.Part II.Int Marit Health 72(2):115-120, 2021. doi: 10.5603/MH.2021.0005
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111