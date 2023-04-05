气压伤是由压力变化引起人体腔隙中气体量变化所导致的组织损伤。 增加肺气压伤的危险因素包括某些行为（如快速上升、屏气、呼吸压缩空气）和肺部疾病（如慢性阻塞性肺病）。气胸和纵隔气肿是常见的表现。患者需要行神经系统检查和胸部影像学检查。气胸需要治疗。预防包括减少危险行为，为高风险潜水员提供指导。

(参见潜水伤概述和气压伤概述。)

当在上浮过程中屏住呼吸（通常当吸入压缩空气），尤其快速上浮时，可能出现肺泡过度膨胀和肺泡破裂。结果可以是

肺气压伤最常见的形式是纵隔气肿。纵隔空气可进入颈部，引起皮下气肿，表现为爆裂声和声音变化。心脏上很少听到爆裂声（“纵隔紧缩”，Hamman 征）。空气有时会沿骶尾端渗入腹膜腔（错误地暗示了内脏破裂和需要进行剖腹手术），但通常不会引起腹膜体征。

张力性气胸虽然在气压伤中少见，但可导致低血压、颈静脉怒张、叩诊过清音和气管偏移（后者通常较晚被发现）。

肺泡破裂可使空气进入肺静脉循环，随后 动脉气体栓塞，这在涉及大脑时特别危险，但也会影响其他器官（例如，脊髓、心脏、皮肤、肾脏、脾脏、胃肠道）。

肺部受压 可能发生在屏气潜水的非常深的下降过程中；压缩可能很少将肺容积降低到残余容积以下，导致粘膜水肿、血管充血、肺水肿和出血，临床表现为呼吸困难和上升时咯血。

肺气压伤的诊断 胸部影像学 胸部X线用于检查是否存在气胸或纵隔积气（沿心脏边缘透亮影）。如果胸片检查阴性但临床高度怀疑，行胸部CT检查可能有诊断意义，它比X线平片更敏感。超声对气胸的床旁快速诊断也是有用的。当存在没有腹膜体征的气腹时，应怀疑没有内脏破裂的气腹。 如果患者在神经系统检查中发现任何神经功能缺损，应怀疑脑动脉气体栓塞。

肺气压伤的治疗 100％纯氧

有时胸腔闭式引流 怀疑张力性气胸时应进行针刺减压，紧接着予胸腔闭式引流。 如果存在少量气胸（如10%～20%），没有血流动力学或呼吸不稳定，通过给予高流量100%纯氧24～48h气胸能自行吸收。如果该治疗无效或存在大量气胸，需进行胸腔闭式引流（使用猪尾形导管或细胸管引流）。 纵隔气肿不需特殊治疗；症状通常在数小时至数天内自行缓解。观察几小时后大部分患者可以门诊治疗；对于这些患者，推荐给予高流量100%纯氧促进肺泡外气体的吸收。很少数患者需要进行纵隔切开术来缓解张力性纵隔气肿。