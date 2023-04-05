气压伤是由含空气区域内与压力相关的体腔气体体积变化所导致的组织损伤。上升期间 ， 气体膨胀会影响肺和胃肠 (GI) 道；下沉期间，气体压缩会影响耳朵、鼻窦、牙齿填充物中的空气空间以及潜水面罩所包含的空间。临床表现取决于受累及的部位。气压伤多为临床诊断但有时需影像学检查。治疗通常为支持治疗，但气胸的治疗包括氧疗和放置胸腔引流管。

(参见潜水伤概述。）

从水平面下降到达10m深度（33英尺）时发生气压伤的风险最大（潜水员通常称之为挤压）。 任何能影响机体含气间隙压力平衡的情况（如窦充血、咽鼓管堵塞、结构异常、感染）都能使危险性上升。

耳气压伤 占了所有潜水伤的大约2/3。

如果潜水者在深处即使只吸进一口空气或其他气体而不能在上浮时让它自由的排出或潜水者快速上浮，膨胀的气体可使肺过度膨胀，从而导致肺气压伤。肺过度膨胀大部分发生在呼吸压缩空气的潜水员身上，但也可发生在游泳池中，当压缩空气从水下3到4英尺的深度吸入时（如使用潜水肺），很少发生于倒转的水桶中。

气压伤也能够影响胃肠道（胃肠道气压伤）、牙齿（牙气压伤）、眼睛（眼气压伤）、耳朵和鼻窦(耳朵和鼻窦气压创伤）和面部（面罩气压伤)。

气压创伤的症状和体征 临床表现取决于气压伤累及部位；所有症状在压力变化的瞬间都会出现。症状可包括耳痛、眩晕、失聪、窦痛、鼻出血和腹痛。呼吸困难、意识改变或丧失是致命的，可由肺泡破裂和 气胸所引起。 如果在深水区发病，可能使患者失去活动能力，或不能辨别方向，然后导致溺死 (见表潜水的特殊医疗禁忌证)。有时后期并发症可能出现继发感染。

气压创伤的诊断 临床评估

影像学检查 诊断首先是临床诊断；有时影像学检查可进一步证实气压伤。有时需评估患者是否存在其他问题或器官功能障碍。

气压创伤的治疗 对症治疗

其他治疗根据损伤不同而各异 大部分气压伤只需要对症治疗和门诊随访；然而，有些气压伤是致命的。潜在的致命气压伤急症指那些出现气胸或消化道破裂者，尤其是有下列表现的患者： 神经系统症状或征象，包括意识改变

呼吸困难

腹膜体征

生命体征异常 最初治疗措施包括高流量100%给氧，如果突发呼吸衰竭，即刻予 气管插管。正压通气可导致气胸或使原有气胸加重。 怀疑有气胸的患者若出现血流动力学不稳定或有张力性气胸的体征应立即进行胸腔减压，用粗针（如14号）在锁骨中线第二肋间进行穿刺，接着给予 胸腔闭式引流。有神经系统症状或有证据表明存在 动脉气体栓塞的患者，一旦能安排转运后应尽快转运至再加压舱。 如果病情稳定，应根据气压伤的特殊类型进行治疗。对于患有 内耳气压伤，及时手术治疗迷路窗撕裂可以逆转听力损失。 严重或反复潜水相关损伤的患者在咨询潜水医学专家前不能再潜水。 (参见潜水注意事项和潜水损伤预防措施。）