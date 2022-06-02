血清对乙酰氨基酚水平

Rumack-Matthew 列线图

所有非意外摄入对乙酰氨基酚者（可能有企图自杀者或儿童）均要考虑过量可能，因为含有对乙酰氨基酚的药物制剂摄入过量很普遍，也未被报告。对乙酰氨基酚中毒早期症状可以很轻，虽然可治但有潜在致命危险，且所有误服患者均应认为药物已经被吸收。

经验与提示

急性摄入后出现肝毒性的可能性和严重性可由摄入的总量或由更精确的血清 对乙酰氨基酚药物浓度来预测。如果知道急性摄入的时间，可用Rumack-Matthew 列线图来估计肝毒性的可能性；如果急性摄入的时间未知，则不能使用列线图。 对于单次的传统剂型对乙酰氨基酚或速释剂对乙酰氨基酚的过量（吸收快于7～8分钟），摄入后≥4小时测定血清浓度然后绘到列线图上。如果浓度≤150mcg/mL（≤990micromol/L）且没有出现中毒症状提示不太可能存在肝毒性。血药浓度较高提示可能存在肝毒性。 对于单次的对乙酰氨基酚缓释剂过量（其有两个血清浓度高峰，间隔4小时），摄入后≥4小时，且在另一个4小时后再次测定对乙酰氨基酚浓度，任一浓度超过了列线图上的肝毒性分界线，则需要治疗。

如果无法确认单次摄入的确切时间，则假定最坏情况用于风险确定。也就是说，估计最早可能的摄入时间，然后绘制在 Rumack-Matthew 列线图上。例如，如果患者声明在下午 6 点到 9 点之间服用过量，则使用下午 6 点作为摄入时间（最坏情况）。同样，如果一个孩子住在一个没有 对乙酰氨基酚 产品，但在过去的 24 小时内是探访家里确实有此类产品的亲戚，然后 对乙酰氨基酚 演示时绘制的水平将被解释为 24 小时水平。在实践中，通常很难做出最坏情况的估计。

单次急性乙酰氨基酚中毒的Rumack-Matthew 列线图

如果确诊或高度怀疑中毒，或摄取的时间不清或未知时，需进行额外检查。 进行肝脏检查，并在怀疑严重中毒时测量凝血酶原时间。 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 和丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 结果与中毒阶段相关（见表 对乙酰氨基酚中毒的分期）。AST > 1000IU/L时， 对乙酰氨基酚中毒的可能性较慢性肝炎或酒精性肝炎为大。 如果中毒严重，胆红素和国际标准化比值可能会升高。

低水平转氨酶升高（例如，正常上限的2或3倍水平）可以发生在成人服用治疗剂量的 对乙酰氨基酚 数天或数周。这些升高似乎是短暂的，通常在几天内消退或减少（即使持续使用对乙酰氨基酚），通常是临床无症状的，并且可能无关紧要。

对乙酰氨基酚/半胱氨酸蛋白质加合物是一种新的生物标记物，用于提示 对乙酰氨基酚导致的肝毒性。虽然生物标记物可能表明机体暴露于 对乙酰氨基酚, 但不能确凿反映 对乙酰氨基酚导致的肝毒性。其他生物标志物如microRNA、高迁移率族盒-1（HMGB-1）和角蛋白-18正在研究中，但不是标准的诊断工具。