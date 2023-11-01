参加运动者总有受伤的风险。
运动损伤通常可以分为：
许多损伤（如骨折、关节脱位、软组织损伤、钝挫伤、扭伤、拉伤）并非参加运动所特有，可能由于非运动或意外事件引起。这些损伤在手册的其他部分描述。然而，运动员可能需要学习怎样纠正易导致损伤的错误动作，或建议适当休息一段时间以从运动损伤中恢复（比如，不带着疼痛工作）。
（参见运动参与筛查和骨折。）
过劳损伤
过劳是运动损伤最常见的原因之一，也是过度、重复应力对解剖结构的累积效应。其结果可致肌肉、肌腱、软骨、韧带、滑囊、筋膜、骨复合创伤。过劳伤风险依赖于个人因素和外在因素的复杂交互作用。
个人因素包括：
肌肉无力和缺乏灵活性
关节松弛
既往外伤史
骨排列异常
肢体的不对称性
外部因素 包括
训练错误（例如，运动没有足够的恢复时间，超负荷，锻练一组肌肉而不锻炼对立组，过分使用相同的运动模式）
环境条件（如，过度在倾斜的轨道或不平的道路上跑步，这加重了肢体的不对称）
训练设备（例如，不寻常或不习惯的运动，例如椭圆训练机上的一些动作）
跑步运动员在过快增加运动强度或时间长度后常会引起损伤。游泳运动员虽然也具危险，尤其是运动最多的肩部，但由于浮力的保护作用，可能最不易过劳伤。
钝伤
运动所致的钝伤能导致软组织挫伤、脑震荡和骨折。 损伤机制通常包括与其他运动员或物体的强烈碰撞（如，踢足球时被踢倒或打曲棍球时被撞在侧板内）、跌倒和直接打击（如，拳击和武术）后发生损伤。
扭伤和拉伤
扭伤属于韧带损伤，而拉伤为肌肉损伤(参见 扭伤和其他软组织损伤概述。 典型的扭伤和拉伤常因突然用力过猛所致，最常见于跑步运动，尤其在跑步急速改变方向（如，足球比赛中避闪对手冲撞）时更易发生。该类损伤也常见于力量训练，当一个人在快速跌落或负重用力时容易发生，而恒定张力控制的缓慢、平稳运动则不易出现。
运动损伤的症状和体征
损伤常导致轻到重度的疼痛。可无异常体征或有软组织水肿、红斑、局部温度升高、局限性触痛、瘀斑、辗转不安和活动能力丧失等综合表现。
运动损伤的诊断
病史和体格检查
有时靠影像学
诊断应依据完整的病史和体格检查。病史应集中在损伤机制，身体活动的压力，既往受伤史，疼痛开始的时间，活动前、期间和活动后疼痛的程度和持续时间。应询问患者接触喹诺酮类抗生素史，它可以诱发肌腱断裂。 可能需要做与诊断有关的检查（如，X线片、超声、CT、MRI、骨扫描和肌电图）并转到专科医生处进一步处理。
运动损伤的治疗
保护、休息、冰敷、加压、抬高（PRICE）
止痛
交叉训练
逐步恢复锻炼
PRICE
大多数急性运动损伤的即时处理为“PRICE”：
保护
休息
冰
压迫
抬高
保护包括休息，并在适当时固定受伤部位（如夹板），以防止进一步受伤。
休息还能防止进一步受伤，并有助于减轻肿胀。
冷敷（或商售的冰袋）使血管收缩，减少软组织肿胀、炎症和疼痛。冰块和冰袋不可直接接触皮肤。它们应先套上塑料袋或毛巾后使用。每次冷敷留置时间不超20分钟。可用弹性绷带包绕含冰塑料袋以保持它在适当位置。
弹性绷带裹绕患肢有利于压迫消肿和止痛。绷带包裹不宜太紧以免引起远端肢体水肿。
病人受伤区域抬高应超过心脏水平，这样才能有利于伤处液体的重力回流，达到消肿和减痛的目的。 理想情况下，伤处液体应由上至下，从受伤区朝着心脏方向回流（如，手受伤者应抬高手及肘）。在急性损伤后的24小时内，应反复冷敷及抬高患处。
止痛治疗
运动锻炼
一般情况下，受伤运动员在伤痛痊愈前应避免会引起损伤的特殊运动。为最大限度减少失用，可做一些交叉锻炼（如，不会导致再损伤或疼痛的不同或相关练习）。如果在运动的某些点有难以忍受的疼痛，必须降低运动的强度。既往有受伤的部位训练开始时强度应降低，然后逐步增加肌肉、韧带及肌腱强度，避免再次受伤风险。如果损伤较轻，通常避免完全固定。更重要的是应注意控制适度的锻炼，使血流进入受伤部位，促进愈合。不可因担心失用而急于恢复充足强度的锻炼。一旦疼痛消退，恢复充分的活动要循序渐进。 竞技运动员应该考虑向专家咨询（例如，理疗师，体能训练师）。
运动员应有恢复灵活性、力量和耐力的训练课程计划和物理疗法。对重新开始足量训练做好心理准备。竞技运动员建议给予心理咨询。
如果患者有任何脑震荡症状或体征，则不应该再参与比赛，而是建议休息。在早期康复期间，应该避免学校和工作活动，驾驶，饮酒和过度脑刺激（例如，使用电脑，电视，视频游戏）和体力劳动，以防止症状的延长或恶化。
预防运动损伤
运动锻炼本身有助于预防损伤，因为组织在经历剧烈活动后变得更有弹性和力量耐受力。一般情况下，灵活性和全身调理对所有运动员均很重要，以避免造成伤害。
热身运动可使肌肉温度上升，使其更柔软、强健，抵抗损伤能力。通过强化心理和体力的准备，也改善运动成绩。然而，运动前拉伸并没有被证明可以防止受伤。