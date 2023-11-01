过劳是运动损伤最常见的原因之一，也是过度、重复应力对解剖结构的累积效应。其结果可致肌肉、肌腱、软骨、韧带、滑囊、筋膜、骨复合创伤。过劳伤风险依赖于个人因素和外在因素的复杂交互作用。

个人因素包括：

肌肉无力和缺乏灵活性

关节松弛

既往外伤史

骨排列异常

肢体的不对称性

外部因素 包括

训练错误（例如，运动没有足够的恢复时间，超负荷，锻练一组肌肉而不锻炼对立组，过分使用相同的运动模式）

环境条件（如，过度在倾斜的轨道或不平的道路上跑步，这加重了肢体的不对称）

训练设备（例如，不寻常或不习惯的运动，例如椭圆训练机上的一些动作）

跑步运动员在过快增加运动强度或时间长度后常会引起损伤。游泳运动员虽然也具危险，尤其是运动最多的肩部，但由于浮力的保护作用，可能最不易过劳伤。