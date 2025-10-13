体液和细胞免疫联合缺陷
疾病状态
遗传方式
致病基因
临床表现
常染色体隐性遗传
ATM
共济失调，毛细血管扩张，反复鼻窦和肺部感染，内分泌紊乱（如性腺发育不全、睾丸萎缩、糖尿病），肿瘤发病率增高
软骨-毛发发育不全
常染色体隐性遗传
RMRP
短肢侏儒症，常见感染和机会性感染
T细胞功能减退（非T细胞功能缺乏）和免疫球蛋白水平正常或增高的联合免疫缺陷
常染色体隐性遗传或X连锁
NEMO
常见和机会性感染，淋巴细胞减少，淋巴结肿大，肝脾肿大，部分患者可出现类似于朗格汉斯细胞组织细胞增生症的皮肤损害
常染色体显性或隐性遗传
STAT3 （显性）
TYK2, DOCK8 （隐性）
鼻窦肺感染；皮肤、肺、关节和内脏的葡萄球菌脓肿；肺气囊；瘙痒性皮炎；粗糙的脸部特征；乳牙延迟脱落；骨质减少；复发性骨折；组织与血液嗜酸性粒细胞增多
MHC抗原缺陷
常染色体隐性遗传
多种，包括RFX、RFXANK、RFX5和RFXAP
常见和机会性感染
常染色体隐性遗传或X连锁
各种，包括 JAK3， PTPRC （CD45), RAG1， RAG2 （常染色体隐性）
IL-2RG（X连锁）
出生6个月内起病的鹅口疮、Pneumocystis jirovecii （耶氏肺孢子菌）肺炎、腹泻，发育不良，移植物抗宿主病，胸腺缺如，淋巴细胞减少，骨骼畸形（在ADA缺陷中），部分Omenn综合征可有剥脱性皮炎*
X连锁隐性遗传
WASP
典型的是化脓性和机会性感染，湿疹，血小板减少
可能有胃肠道出血（如血性腹泻），反复呼吸道感染，癌症（见于10%的>10岁患者），水痘-带状疱疹病毒感染，疱疹病毒感染
* Omenn综合征是常染色体隐性遗传的严重SCID，可导致红皮病，脱屑，脱发，慢性腹泻，发育不良，淋巴结病，嗜酸性粒细胞增多，肝脾肿大和血清IgE水平升高。
ADA =腺苷脱氨酶; ATM=共济失调-毛细血管扩张-突变; DOCK=胞质分裂的专用因子；IL-2RG = IL-2受体γ;JAK = Janus激酶; MHC = 主要组织相容性复合物;NEMO =核因子-κB必需调节剂; PTPRC =蛋白酪氨酸磷酸酶C型受体; RAG =重组激活基因；RFX =调控因子X；RFXANK=含有锚蛋白重复序列的RFX；RFXAP = RFX相关蛋白;RMRP =核糖核酸酶线粒体RNA加工;SCID =严重联合免疫缺陷;STAT =信号转导和转录激活因子; TYK =酪氨酸激酶; WASP = Wiskott-Aldrich综合征蛋白。