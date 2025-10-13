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体液和细胞免疫联合缺陷

体液和细胞免疫联合缺陷

疾病状态

遗传方式

致病基因

临床表现

共济失调性毛细血管扩张

常染色体隐性遗传

ATM

共济失调，毛细血管扩张，反复鼻窦和肺部感染，内分泌紊乱（如性腺发育不全、睾丸萎缩、糖尿病），肿瘤发病率增高

软骨-毛发发育不全

常染色体隐性遗传

RMRP

短肢侏儒症，常见感染和机会性感染

T细胞功能减退（非T细胞功能缺乏）和免疫球蛋白水平正常或增高的联合免疫缺陷

常染色体隐性遗传或X连锁

NEMO

常见和机会性感染，淋巴细胞减少，淋巴结肿大，肝脾肿大，部分患者可出现类似于朗格汉斯细胞组织细胞增生症的皮肤损害

高IgE综合征

常染色体显性或隐性遗传

STAT3 （显性）

TYK2, DOCK8 （隐性）

鼻窦肺感染；皮肤、肺、关节和内脏的葡萄球菌脓肿；肺气囊；瘙痒性皮炎；粗糙的脸部特征；乳牙延迟脱落；骨质减少；复发性骨折；组织与血液嗜酸性粒细胞增多

MHC抗原缺陷

常染色体隐性遗传

多种，包括RFXRFXANKRFX5RFXAP

常见和机会性感染

严重联合性免疫缺陷

常染色体隐性遗传或X连锁

各种，包括 JAK3PTPRCCD45), RAG1RAG2 （常染色体隐性）

IL-2RG（X连锁）

出生6个月内起病的鹅口疮、Pneumocystis jirovecii （耶氏肺孢子菌）肺炎、腹泻，发育不良，移植物抗宿主病，胸腺缺如，淋巴细胞减少，骨骼畸形（在ADA缺陷中），部分Omenn综合征可有剥脱性皮炎*

Wiskott-Aldrich综合征

X连锁隐性遗传

WASP

典型的是化脓性和机会性感染，湿疹，血小板减少

可能有胃肠道出血（如血性腹泻），反复呼吸道感染，癌症（见于10%的>10岁患者），水痘-带状疱疹病毒感染，疱疹病毒感染

* Omenn综合征是常染色体隐性遗传的严重SCID，可导致红皮病，脱屑，脱发，慢性腹泻，发育不良，淋巴结病，嗜酸性粒细胞增多，肝脾肿大和血清IgE水平升高。

ADA =腺苷脱氨酶; ATM=共济失调-毛细血管扩张-突变; DOCK=胞质分裂的专用因子；IL-2RG = IL-2受体γ;JAK = Janus激酶; MHC = 主要组织相容性复合物;NEMO =核因子-κB必需调节剂; PTPRC =蛋白酪氨酸磷酸酶C型受体; RAG =重组激活基因；RFX =调控因子XRFXANK=含有锚蛋白重复序列的RFXRFXAP = RFX相关蛋白;RMRP =核糖核酸酶线粒体RNA加工;SCID =严重联合免疫缺陷;STAT =信号转导和转录激活因子; TYK =酪氨酸激酶; WASP = Wiskott-Aldrich综合征蛋白。

* Omenn综合征是常染色体隐性遗传的严重SCID，可导致红皮病，脱屑，脱发，慢性腹泻，发育不良，淋巴结病，嗜酸性粒细胞增多，肝脾肿大和血清IgE水平升高。

ADA =腺苷脱氨酶; ATM=共济失调-毛细血管扩张-突变; DOCK=胞质分裂的专用因子；IL-2RG = IL-2受体γ;JAK = Janus激酶; MHC = 主要组织相容性复合物;NEMO =核因子-κB必需调节剂; PTPRC =蛋白酪氨酸磷酸酶C型受体; RAG =重组激活基因；RFX =调控因子XRFXANK=含有锚蛋白重复序列的RFXRFXAP = RFX相关蛋白;RMRP =核糖核酸酶线粒体RNA加工;SCID =严重联合免疫缺陷;STAT =信号转导和转录激活因子; TYK =酪氨酸激酶; WASP = Wiskott-Aldrich综合征蛋白。

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