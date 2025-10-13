爆炸伤机制
类型
机制
典型的伤害
原发性*
超音速冲击波对机体的影响
中空或充满气体的器官首先受累
肺气压伤（肺爆炸伤）
鼓膜破裂与中耳损伤
腹腔出血与肠穿孔
眼球破裂
轻度创伤性脑损伤（脑震荡）
继发性
爆炸碎片对机体的影响
穿透伤或钝器伤
眼球穿透（明显的或隐匿的）
三级
被爆炸抛至地面或碎片对机体的影响
骨折和外伤性截肢
闭合性和开放性脑损伤
四级
与一、二、三级爆炸伤无关的损伤（如烧伤、有毒物质吸入、被废墟掩埋所致的挤压伤、内科疾病加重）
吸入毒物引起呼吸道损伤
爆炸事件诱发的哮喘、心绞痛或心肌梗死
五级†
身体从爆炸和爆炸后的环境中吸收的有毒物质造成的伤害（例如，放射性物质、生物物质）。
辐射烧伤或急性放射病 （症状见作为武器的生物制剂 和 毒素作为大规模杀伤性武器 ）
* Mayorga MA.The pathology of primary blast overpressure injury. Toxicology.1997;121(1):17-28.doi:10.1016/s0300-483x(97)03652-4
† Kluger Y, Nimrod A, Biderman P, Mayo A, Sorkin P.The quinary pattern of blast injury. J Emergency Management.2006;4(1):51-55.