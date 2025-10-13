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爆炸伤机制

爆炸伤机制

类型

机制

典型的伤害

原发性*

超音速冲击波对机体的影响

中空或充满气体的器官首先受累

肺气压伤（肺爆炸伤）

鼓膜破裂与中耳损伤

腹腔出血与肠穿孔

眼球破裂

轻度创伤性脑损伤（脑震荡）

继发性

爆炸碎片对机体的影响

穿透伤或钝器伤

眼球穿透（明显的或隐匿的）

三级

被爆炸抛至地面或碎片对机体的影响

骨折和外伤性截肢

闭合性和开放性脑损伤

四级

与一、二、三级爆炸伤无关的损伤（如烧伤、有毒物质吸入、被废墟掩埋所致的挤压伤、内科疾病加重）

烧伤

挤压伤伴横纹肌溶解症骨筋膜室综合征

吸入毒物引起呼吸道损伤

爆炸事件诱发的哮喘、心绞痛或心肌梗死

五级†

身体从爆炸和爆炸后的环境中吸收的有毒物质造成的伤害（例如，放射性物质、生物物质）。

辐射烧伤或急性放射病 （症状见作为武器的生物制剂毒素作为大规模杀伤性武器

* Mayorga MA.The pathology of primary blast overpressure injury. Toxicology.1997;121(1):17-28.doi:10.1016/s0300-483x(97)03652-4

Kluger Y, Nimrod A, Biderman P, Mayo A, Sorkin P.The quinary pattern of blast injury. J Emergency Management.2006;4(1):51-55.

* Mayorga MA.The pathology of primary blast overpressure injury. Toxicology.1997;121(1):17-28.doi:10.1016/s0300-483x(97)03652-4

Kluger Y, Nimrod A, Biderman P, Mayo A, Sorkin P.The quinary pattern of blast injury. J Emergency Management.2006;4(1):51-55.

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