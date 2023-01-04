固体或液体迅速地转化成气体的同时产生大量能量可发生于3种速率：
爆燃：快速燃烧但爆炸最小
爆炸：亚音速点火和爆炸风（低爆炸药）
爆轰：超音速点火和爆炸冲击波（高爆炸药）
爆燃的一个例子是点燃开放容器中的黑火药(火药)后发生的快速燃烧（无爆炸）。密封在密闭容器中的黑火药会导致低爆炸。高爆炸药，点火波以超音速的速度穿过物质导致爆炸并产生超音速（爆轰）冲击波；常见的例子包括 硝酸甘油 和三硝基甲苯（TNT-低级和高级炸药的例子)。
低爆和高爆炸药的例子
低爆炸药
黑火药（原始火药，也用于烟花，许多管状炸弹）
硝化纤维素（无烟火药）
固体火箭燃料（大部分）
高爆炸药
硝酸铵（NH4NO3)
铵梯80/20（NH4NO3 + TNT）
阿芒拿（NH4NO3 + TNT +铝）
ANFO（NH4NO3 +燃油）
B成分（TNT + RDX）
C-4成分（RDX +增塑剂）
硝酸甘油 （炸药中的爆炸成分）
PETN（季戊四醇四硝酸酯）
苦味酸
RDX（环三亚甲基三硝胺）
TNT（三硝基甲苯）
在涉及爆炸的大规模伤亡事件中，划分了3个同心区域：
爆炸中心
爆炸外周
爆炸边缘
在爆炸中心（伤亡区），任何幸存者都可能有致命伤，急需专业的救援力量和尽快脱离现场，任何幸存者都需要高级生命支持和配备足够的救援人员。在爆炸外周（临界伤亡区），幸存者通常有多发伤，需要标准的救援力量和适当的救援人员。在爆炸边缘（轻伤区），大部分伤者会有不危及生命的生理和心理创伤，并不需要救援，仅基本支持和自救是必要的。
（参见大规模杀伤性武器事件概述。）
爆炸和爆炸伤的病理生理学
爆炸伤害包括生理和心理创伤。身体创伤包括骨折，呼吸窘迫，软组织和内脏损伤，内部和外部的失血造成的休克，烧伤和感觉障碍，尤其是听觉和视觉。爆炸伤的五种机制(见表爆炸损伤机制)。
爆炸伤机制
类型
机制
典型的伤害
原发性
超音速冲击波对机体的影响
中空或充满气体的器官首先受累
肺气压伤（肺爆炸伤）
鼓膜破裂与中耳损伤
腹腔出血与肠穿孔
眼球破裂
轻度创伤性脑损伤（脑震荡）
继发性
爆炸碎片对机体的影响
穿透伤或钝器伤
眼球穿透（明显的或隐匿的）
三期
被爆炸抛至地面或碎片对机体的影响
骨折和外伤性截肢
闭合性和开放性脑损伤
四级
独立的一级、二级或三级爆炸伤（如烧伤、吸入性中毒、废墟下的压迫挤压伤、内科疾病加重）
吸入毒物引起呼吸道损伤
爆炸事件诱发的哮喘、心绞痛或心肌梗死
五级
身体从爆炸和爆炸后的环境中吸收的有毒物质造成的伤害（例如，放射性物质、生物物质）。
辐射烧伤或急性放射病 （症状见作为武器的生物制剂 和 毒素作为大规模杀伤性武器 ）
原发性爆炸伤害中的超音速冲击波压缩充满气体的空间，然后迅速重新膨胀，引起剪切力和撕扯力造成组织和器官损伤穿孔。压迫血液从血管进入空腔和周围组织。肺部受累（肺爆炸伤）可能会导致肺挫伤，全身性空气栓塞（尤其是脑和脊髓）和自由基相关损伤（血栓形成、脂质氧合和弥散性血管内凝血）；它是远期死亡率增高的常见原因。原发性爆炸伤害还包括肠道气压伤（特别是水下爆炸），声学气压伤（包括鼓膜破裂，鼓室积血，中耳听小骨骨折或脱位）和外伤性脑损伤。
炸药和爆炸伤的症状和体征
爆炸和爆炸伤的诊断
临床评估
根据影像学检查结果
伤者评估与其他大多数多发伤类似（参见创伤病人的治疗方法:评估与治疗），除了需要特别注意明确爆炸伤，特别是肺爆炸伤（以及随之而来的空气栓塞），耳外伤，隐匿性穿透伤和挤压伤。呼吸暂停、心动过缓和低血压是肺爆炸伤相关的经典临床三联征。鼓膜破裂被认为可以提示肺部爆炸伤，但咽部瘀斑可能是一个更好的提示。胸部X线检查显示特征性蝴蝶影。所有患者均进行心电监护。疑似挤压伤患者需随访肌红蛋白尿、高血钾和心电图的变化。
分诊
在爆炸伤中，伤势较轻的患者往往绕过院前分诊直接送至医院，可能在更多的重伤患者送至医院之前占用过多医疗资源。现场分诊不同于标准的创伤分诊，其主要区别是早期识别爆炸伤更加困难，所以相比其他更加明显的创伤，早期分诊应针对肺部爆炸伤、腹部爆炸伤和急性挤压综合征。
爆炸和爆炸伤的治疗
外伤的初级和次级调查
空气栓塞的恢复体位和有时高压氧治疗
挤压伤的液体复苏和 横纹肌溶解症 和隔间综合症的监测
应注意气道、呼吸、循环、意识状态（神经系统状态）以及患者的暴露(脱衣服)接触途径 (参见创伤病人的治疗方法:评估与治疗)。高流量吸氧及液体管理是重点，应考虑早期放置胸管。 大多数损伤（如撕裂伤、骨折、烧伤、内伤、头部受伤）在手册其他章节,T,heM年刊讨论。
由于空气栓塞可能在正压通气后恶化，除非绝对必要应避免正压通气。如果使用正压通气，应选择设置较慢的呼吸频率和较低的吸气压力。怀疑具有空气栓塞的患者应放置在昏迷(或恢复)体位，左侧卧位和俯卧的中间位置，使头部位于心脏水平或以下。高压氧（HBO）治疗可能有效（参见减压疗法)。
如果怀疑急性挤压综合征，需 留置导尿以便持续检测尿量。使用碱性甘露醇溶液利尿，保持尿量达8L/天及尿pH值≥5可能会有帮助。 应监测动脉血气、电解质和肌酶。高钾血症用钙、胰岛素和葡萄糖治疗（参见高钾血症：治疗)。高压氧治疗可能对深部组织感染的患者特别有效。通过临床症状及骨筋膜室内压力检测来监测间隔综合症。如果患者的舒张压与骨筋膜室内压力之间的差<30毫米汞柱，可能需行筋膜切开术减压。 早期低血容量和低血压可能并不明显，但可能在组织再灌注后突然发生，因此在再灌注前和再灌注后均给予大量静脉补液（如1到2升乳酸林格氏液或生理盐水）。持续输液以保证足够的尿量在300到500mL/h。
本文仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。