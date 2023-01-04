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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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炸药和爆炸伤

作者：James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

固体或液体迅速地转化成气体的同时产生大量能量可发生于3种速率：

  • 爆燃：快速燃烧但爆炸最小

  • 爆炸：亚音速点火和爆炸风（低爆炸药）

  • 爆轰：超音速点火和爆炸冲击波（高爆炸药）

爆燃的一个例子是点燃开放容器中的黑火药(火药)后发生的快速燃烧（无爆炸）。密封在密闭容器中的黑火药会导致低爆炸。高爆炸药，点火波以超音速的速度穿过物质导致爆炸并产生超音速（爆轰）冲击波；常见的例子包括 硝酸甘油 和三硝基甲苯（TNT-低级和高级炸药的例子)。

表格
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低爆和高爆炸药的例子

低爆炸药

黑火药（原始火药，也用于烟花，许多管状炸弹）

硝化纤维素（无烟火药）

固体火箭燃料（大部分）

高爆炸药

硝酸铵（NH4NO3)

铵梯80/20（NH4NO3 + TNT）

阿芒拿（NH4NO3 + TNT +铝）

ANFO（NH4NO3 +燃油）

B成分（TNT + RDX）

C-4成分（RDX +增塑剂）

硝酸甘油 （炸药中的爆炸成分）

PETN（季戊四醇四硝酸酯）

苦味酸

RDX（环三亚甲基三硝胺）

TNT（三硝基甲苯）

在涉及爆炸的大规模伤亡事件中，划分了3个同心区域：

  • 爆炸中心

  • 爆炸外周

  • 爆炸边缘

在爆炸中心（伤亡区），任何幸存者都可能有致命伤，急需专业的救援力量和尽快脱离现场，任何幸存者都需要高级生命支持和配备足够的救援人员。在爆炸外周（临界伤亡区），幸存者通常有多发伤，需要标准的救援力量和适当的救援人员。在爆炸边缘（轻伤区），大部分伤者会有不危及生命的生理和心理创伤，并不需要救援，仅基本支持和自救是必要的。

（参见大规模杀伤性武器事件概述。）

爆炸和爆炸伤的病理生理学

爆炸伤害包括生理和心理创伤。身体创伤包括骨折，呼吸窘迫，软组织和内脏损伤，内部和外部的失血造成的休克，烧伤和感觉障碍，尤其是听觉和视觉。爆炸伤的五种机制(见表爆炸损伤机制)。

表格
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爆炸伤机制

类型

机制

典型的伤害

原发性

超音速冲击波对机体的影响

中空或充满气体的器官首先受累

肺气压伤（肺爆炸伤）

鼓膜破裂与中耳损伤

腹腔出血与肠穿孔

眼球破裂

轻度创伤性脑损伤（脑震荡）

继发性

爆炸碎片对机体的影响

穿透伤或钝器伤

眼球穿透（明显的或隐匿的）

三期

被爆炸抛至地面或碎片对机体的影响

骨折和外伤性截肢

闭合性和开放性脑损伤

四级

独立的一级、二级或三级爆炸伤（如烧伤、吸入性中毒、废墟下的压迫挤压伤、内科疾病加重）

烧伤

挤压伤伴横纹肌溶解间隔综合症

吸入毒物引起呼吸道损伤

爆炸事件诱发的哮喘、心绞痛或心肌梗死

五级

身体从爆炸和爆炸后的环境中吸收的有毒物质造成的伤害（例如，放射性物质、生物物质）。

辐射烧伤或急性放射病 （症状见作为武器的生物制剂毒素作为大规模杀伤性武器

原发性爆炸伤害中的超音速冲击波压缩充满气体的空间，然后迅速重新膨胀，引起剪切力和撕扯力造成组织和器官损伤穿孔。压迫血液从血管进入空腔和周围组织。肺部受累（肺爆炸伤）可能会导致肺挫伤，全身性空气栓塞（尤其是脑和脊髓）和自由基相关损伤（血栓形成、脂质氧合和弥散性血管内凝血）；它是远期死亡率增高的常见原因。原发性爆炸伤害还包括肠道气压伤（特别是水下爆炸），声学气压伤（包括鼓膜破裂，鼓室积血，中耳听小骨骨折或脱位）和外伤性脑损伤

炸药和爆炸伤的症状和体征

大多数损伤（如骨折、裂伤、脑损伤）与其它类型的创伤表现相同。肺部爆炸伤可能会导致呼吸困难，咯血，咳嗽，胸痛，呼吸急促，气喘，呼吸音减弱，呼吸暂停，缺氧，紫绀和血流动力学不稳定。空气栓塞可表现为脑卒中，心肌梗死，急腹症，失明，耳聋，脊髓损伤，或跛行。鼓膜和内耳的损伤可能损害听力，应定期进行评估。腹部爆炸伤患者可有腹痛，恶心，呕吐，呕血，直肠疼痛，里急后重，睾丸疼痛以及原因不明的血容量不足。创伤性脑损伤 可能立即显现，并缓解或残留不同程度的神经认知损害。也有人担心，多次低水平的冲击波暴露可能产生累积的神经认知损害效应，并可能导致 慢性创伤性脑病

爆炸和爆炸伤的诊断

  • 临床评估

  • 根据影像学检查结果

伤者评估与其他大多数多发伤类似（参见创伤病人的治疗方法:评估与治疗），除了需要特别注意明确爆炸伤，特别是肺爆炸伤（以及随之而来的空气栓塞），耳外伤，隐匿性穿透伤和挤压伤。呼吸暂停、心动过缓和低血压是肺爆炸伤相关的经典临床三联征。鼓膜破裂被认为可以提示肺部爆炸伤，但咽部瘀斑可能是一个更好的提示。胸部X线检查显示特征性蝴蝶影。所有患者均进行心电监护。疑似挤压伤患者需随访肌红蛋白尿、高血钾和心电图的变化。

分诊

在爆炸伤中，伤势较轻的患者往往绕过院前分诊直接送至医院，可能在更多的重伤患者送至医院之前占用过多医疗资源。现场分诊不同于标准的创伤分诊，其主要区别是早期识别爆炸伤更加困难，所以相比其他更加明显的创伤，早期分诊应针对肺部爆炸伤、腹部爆炸伤和急性挤压综合征。

爆炸和爆炸伤的治疗

  • 外伤的初级和次级调查

  • 空气栓塞的恢复体位和有时高压氧治疗

  • 挤压伤的液体复苏和 横纹肌溶解症 和隔间综合症的监测

应注意气道、呼吸、循环、意识状态（神经系统状态）以及患者的暴露(脱衣服)接触途径 (参见创伤病人的治疗方法:评估与治疗)。高流量吸氧及液体管理是重点，应考虑早期放置胸管。 大多数损伤（如撕裂伤骨折烧伤、内伤、头部受伤）在手册其他章节,T,heM年刊讨论。

由于空气栓塞可能在正压通气后恶化，除非绝对必要应避免正压通气。如果使用正压通气，应选择设置较慢的呼吸频率和较低的吸气压力。怀疑具有空气栓塞的患者应放置在昏迷(或恢复)体位，左侧卧位和俯卧的中间位置，使头部位于心脏水平或以下。高压氧（HBO）治疗可能有效（参见减压疗法)。

如果怀疑急性挤压综合征，需 留置导尿以便持续检测尿量。使用碱性甘露醇溶液利尿，保持尿量达8L/天及尿pH值≥5可能会有帮助。 应监测动脉血气、电解质和肌酶。高钾血症用钙、胰岛素和葡萄糖治疗（参见高钾血症：治疗)。高压氧治疗可能对深部组织感染的患者特别有效。通过临床症状及骨筋膜室内压力检测来监测间隔综合症。如果患者的舒张压与骨筋膜室内压力之间的差<30毫米汞柱，可能需行筋膜切开术减压。 早期低血容量和低血压可能并不明显，但可能在组织再灌注后突然发生，因此在再灌注前和再灌注后均给予大量静脉补液（如1到2升乳酸林格氏液或生理盐水）。持续输液以保证足够的尿量在300到500mL/h。

本文仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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