固体或液体迅速地转化成气体的同时产生大量能量可发生于3种速率：

爆燃：快速燃烧但爆炸最小

爆炸：亚音速点火和爆炸风（低爆炸药）

爆轰：超音速点火和爆炸冲击波（高爆炸药）

爆燃的一个例子是点燃开放容器中的黑火药(火药)后发生的快速燃烧（无爆炸）。密封在密闭容器中的黑火药会导致低爆炸。高爆炸药，点火波以超音速的速度穿过物质导致爆炸并产生超音速（爆轰）冲击波；常见的例子包括 硝酸甘油 和三硝基甲苯（TNT-低级和高级炸药的例子)。

表格 低爆和高爆炸药的例子 表格

在涉及爆炸的大规模伤亡事件中，划分了3个同心区域：

爆炸中心

爆炸外周

爆炸边缘

在爆炸中心（伤亡区），任何幸存者都可能有致命伤，急需专业的救援力量和尽快脱离现场，任何幸存者都需要高级生命支持和配备足够的救援人员。在爆炸外周（临界伤亡区），幸存者通常有多发伤，需要标准的救援力量和适当的救援人员。在爆炸边缘（轻伤区），大部分伤者会有不危及生命的生理和心理创伤，并不需要救援，仅基本支持和自救是必要的。

（参见大规模杀伤性武器事件概述。）

爆炸和爆炸伤的病理生理学 爆炸伤害包括生理和心理创伤。身体创伤包括骨折，呼吸窘迫，软组织和内脏损伤，内部和外部的失血造成的休克，烧伤和感觉障碍，尤其是听觉和视觉。爆炸伤的五种机制(见表爆炸损伤机制)。 表格 爆炸伤机制 表格 原发性爆炸伤害中的超音速冲击波压缩充满气体的空间，然后迅速重新膨胀，引起剪切力和撕扯力造成组织和器官损伤穿孔。压迫血液从血管进入空腔和周围组织。肺部受累（肺爆炸伤）可能会导致肺挫伤，全身性空气栓塞（尤其是脑和脊髓）和自由基相关损伤（血栓形成、脂质氧合和弥散性血管内凝血）；它是远期死亡率增高的常见原因。原发性爆炸伤害还包括肠道气压伤（特别是水下爆炸），声学气压伤（包括鼓膜破裂，鼓室积血，中耳听小骨骨折或脱位）和外伤性脑损伤。

炸药和爆炸伤的症状和体征 大多数损伤（如骨折、裂伤、脑损伤）与其它类型的创伤表现相同。肺部爆炸伤可能会导致呼吸困难，咯血，咳嗽，胸痛，呼吸急促，气喘，呼吸音减弱，呼吸暂停，缺氧，紫绀和血流动力学不稳定。空气栓塞可表现为脑卒中，心肌梗死，急腹症，失明，耳聋，脊髓损伤，或跛行。鼓膜和内耳的损伤可能损害听力，应定期进行评估。腹部爆炸伤患者可有腹痛，恶心，呕吐，呕血，直肠疼痛，里急后重，睾丸疼痛以及原因不明的血容量不足。创伤性脑损伤 可能立即显现，并缓解或残留不同程度的神经认知损害。也有人担心，多次低水平的冲击波暴露可能产生累积的神经认知损害效应，并可能导致 慢性创伤性脑病。

爆炸和爆炸伤的诊断 临床评估

根据影像学检查结果 伤者评估与其他大多数多发伤类似（参见创伤病人的治疗方法:评估与治疗），除了需要特别注意明确爆炸伤，特别是肺爆炸伤（以及随之而来的空气栓塞），耳外伤，隐匿性穿透伤和挤压伤。呼吸暂停、心动过缓和低血压是肺爆炸伤相关的经典临床三联征。鼓膜破裂被认为可以提示肺部爆炸伤，但咽部瘀斑可能是一个更好的提示。胸部X线检查显示特征性蝴蝶影。所有患者均进行心电监护。疑似挤压伤患者需随访肌红蛋白尿、高血钾和心电图的变化。 分诊 在爆炸伤中，伤势较轻的患者往往绕过院前分诊直接送至医院，可能在更多的重伤患者送至医院之前占用过多医疗资源。现场分诊不同于标准的创伤分诊，其主要区别是早期识别爆炸伤更加困难，所以相比其他更加明显的创伤，早期分诊应针对肺部爆炸伤、腹部爆炸伤和急性挤压综合征。