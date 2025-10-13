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中等毒性植物

中等毒性植物

植物名称

症状

治疗

乌头碱（由附子中提炼得到）

心动过缓、心律失常、感觉异常、四肢无力

支持治疗

碳酸氢钠

芦荟

肠胃炎，肾炎，皮肤刺激征

支持治疗以及使用肥皂水冲洗皮肤

马兜铃 属（马兜铃，马兜铃）

肾小管间质性肾病

支持治疗

杜鹃花

胆碱能样症状

支持治疗和阿托品

杯芋 属（海芋，天使翼）

叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏

支持性护理与破乳处理（例如用牛奶或冰淇淋）

辣椒属（如辣椒等）

黏膜刺激症状和肿胀

支持治疗，冲洗

秋水仙碱（秋水仙、番红花、嘉兰）

迟发肠胃炎、多器官衰竭

骨髓抑制

支持治疗，可能作为最后手段使用秋水仙碱特异性Fab片段*

氰苷（例如，存在于属[如桃、杏和野樱桃的果核]、苹果属植物[如苹果种子]及其他种子中）

氰化物中毒的症状

羟钴胺素

氰化物解毒包（包括：亚硝酸戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠）

颠茄

抗胆碱能样症状、高热、惊厥、幻觉

支持治疗

严重的高热或惊厥可以使用毒扁豆碱

花叶万年青属（花叶万年青）

叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏

支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）

蚕豆

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，会出现胃肠炎、发热、头痛、溶血性贫血

支持治疗

严重的贫血和中毒可以考虑使用换血疗法

绿色或发芽的土豆

肠胃炎、幻觉、谵妄

支持治疗

冬青属植物的浆果

胃肠炎

支持治疗

曼陀罗

抗胆碱能样症状、高热、惊厥、幻觉

支持治疗

严重的高热或惊厥可以使用毒扁豆碱

甘草（非人工香料甘草糖）

低钾血症高血压，以及水钠潴留（假性醛固酮增多

支持性治疗

铃兰

高钾血症胃肠炎、意识障碍、心律失常

洋地黄制剂

槲寄生

胃肠炎

支持治疗

荨麻

局部的刺痛感和烧灼感

支持治疗

茄科类植物，常见的或木本的

肠胃炎、幻觉、谵妄

支持治疗

薄荷

肝脏毒性

N-乙酰半胱氨酸

喜林芋

叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏

支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）

猩猩木

较小范围的粘膜刺激症状

不需要

毒常春藤

皮炎

皮炎

美洲商陆

黏膜刺激症状，肠胃炎

支持治疗

石柑属

叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏

支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）

紫杉

胃肠炎

少见的有惊厥发作、心律失常、昏迷

支持治疗

*仅在法国可以获取。

Fab=片段化抗体； sp/spp=物种。

*仅在法国可以获取。

Fab=片段化抗体； sp/spp=物种。

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