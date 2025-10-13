中等毒性植物
植物名称
症状
治疗
乌头碱（由附子中提炼得到）
心动过缓、心律失常、感觉异常、四肢无力
支持治疗
碳酸氢钠
芦荟
肠胃炎，肾炎，皮肤刺激征
支持治疗以及使用肥皂水冲洗皮肤
马兜铃 属（马兜铃，马兜铃）
支持治疗
杜鹃花
胆碱能样症状
支持治疗和阿托品
杯芋 属（海芋，天使翼）
叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏
支持性护理与破乳处理（例如用牛奶或冰淇淋）
辣椒属（如辣椒等）
黏膜刺激症状和肿胀
支持治疗，冲洗
秋水仙碱（秋水仙、番红花、嘉兰）
迟发肠胃炎、多器官衰竭
骨髓抑制
支持治疗，可能作为最后手段使用秋水仙碱特异性Fab片段*
氰苷（例如，存在于李属[如桃、杏和野樱桃的果核]、苹果属植物[如苹果种子]及其他种子中）
氰化物中毒的症状
羟钴胺素
氰化物解毒包（包括：亚硝酸戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠）
颠茄
抗胆碱能样症状、高热、惊厥、幻觉
支持治疗
严重的高热或惊厥可以使用毒扁豆碱
花叶万年青属（花叶万年青）
叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏
支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）
蚕豆
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，会出现胃肠炎、发热、头痛、溶血性贫血
支持治疗
严重的贫血和中毒可以考虑使用换血疗法
绿色或发芽的土豆
肠胃炎、幻觉、谵妄
支持治疗
冬青属植物的浆果
支持治疗
曼陀罗
抗胆碱能样症状、高热、惊厥、幻觉
支持治疗
严重的高热或惊厥可以使用毒扁豆碱
甘草（非人工香料甘草糖）
支持性治疗
铃兰
槲寄生
支持治疗
荨麻
局部的刺痛感和烧灼感
支持治疗
茄科类植物，常见的或木本的
肠胃炎、幻觉、谵妄
支持治疗
薄荷
肝脏毒性
N-乙酰半胱氨酸
喜林芋属
叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏
支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）
猩猩木
较小范围的粘膜刺激症状
不需要
毒常春藤
皮炎
见 皮炎
美洲商陆
黏膜刺激症状，肠胃炎
支持治疗
石柑属
叶子中的草酸钙结晶导致的口腔黏膜破坏
支持性护理与破乳处理（例如，使用牛奶或冰淇淋）
紫杉
少见的有惊厥发作、心律失常、昏迷
支持治疗
*仅在法国可以获取。
Fab=片段化抗体； sp/spp=物种。