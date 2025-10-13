无痛性阴囊肿块的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
鞘膜积液（交通性）通常发生于腹股沟疝患者
囊性肿胀
直立位或腹内压增高时，肿块变大
通常为先天性
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
鞘膜积液（非交通性）
囊性肿胀
体位或腹内压改变时，肿块大小无变化
同时合并阴囊异常（如肿瘤、附睾炎）
透照试验
临床评估
通常超声检查
精液囊肿
睾丸上极、靠近附睾的囊性肿块
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
腹股沟疝
直立位或腹内压增大时，肿块变大
侧卧位时可能消失、复位或被压缩
可能存在肠鸣音
肿块上方正常精索结构消失
在腹股沟管可触及
临床评估
精索静脉曲张
直立位可触及（随Valsalva动作增强），呈团蚯蚓状
通常在左侧
站立时可有疼痛或肿胀感
可能有睾丸萎缩
临床评估
积血
肿痛感
危险因素（如外伤、手术、出血性疾病或使用抗凝药物）
通常超声检查
液体过多
弥散、双侧阴囊增大
经常出现下肢凹陷性水肿
透照试验
临床评估
诊断不明时超声检查
淋巴水肿（丝虫病、先天性或特发性因素、盆腔放疗或肿瘤（如前列腺、膀胱、睾丸）
弥散性阴囊肿胀
非凹陷性
临床评估
诊断不明时采用影像学检查（CT/超声检查）
肿块贴附睾丸或是睾丸的部分
实性或透照试验阴性
可为钝痛，或出血引起的急性疼痛
阴囊超声检查
甲胎蛋白
beta-人绒毛膜促性腺激素
乳酸脱氢酶
腹部CT