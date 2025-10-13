脱发的原因
脱发疾病
原因或说明
无瘢痕弥散性脱发
生长期脱发（由损害或破坏生长周期的因素或药物引起）
化疗药物
中毒（如铊、砷及其他金属）
辐射（也会导致瘢痕性局灶脱发）
雄激素性脱发（男性型或女性型脱发）
雄激素（如二氢睾酮）
家族性
病理性雄激素过多症（女性呈男性化特征——见 多毛症)
先天性疾病
先天性脱发伴随丘疹
外胚层发育不良
原发性毛干异常
头发易断（结节性脆发症）
遗传性疾病
生长期头发松动综合征
吹风机过度使用（泡沫状发）
休止期脱发（进入休止期头发增多）
药物（如抗有丝分裂化疗药物、抗凝血剂、维甲酸类、口服避孕药、血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂、锂剂、抗甲状腺药物、抗癫痫药物、维生素A过量）
内分泌疾病（如甲状腺机能亢进、甲状腺功能减退）
营养缺乏（如锌、生物素，或潜在的铁缺乏）
生理或心理压力（如外科手术、全身性或发热性疾病、怀孕）
头皮毛发弥漫性脱失（没那么常见的斑秃形式）
全秃（完全头皮脱发）
普秃（头皮和体毛完全脱落）
通常导致弥漫性脱发
无瘢痕局灶性脱发
头皮毛发片状脱落（斑秃最常见的形式）
匍行性脱发（沿颞枕部头皮的边缘带型脱发）
反向匍行性脱发（中央脱发，头皮边缘头发保留）
其他
强迫性拔发、扭发或梳理引起的脱发（拔毛癖）
术后（压迫性）脱发
原发性毛干异常（也可引起无瘢痕弥漫性脱发）
二期梅毒
颞三角脱发
头癣*
Microsporum audouinii
Microsporum canis
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton tonsurans
牵拉性脱发*
由发辫、卷发器或马尾造成的牵拉（主要发生于额部和颞部发际线）
瘢痕性脱发（局灶性或弥漫性）
颈项部瘢痕性痤疮
枕部头皮的毛囊炎，导致瘢痕性秃发
中央离心瘢痕性秃发
头皮顶部或头盖部的进行性瘢痕性脱发
黑人患者脱发最常见的原因，通常发生于非洲裔女性
慢性皮肤（盘状）狼疮
头皮盘状红斑狼疮病变
头皮穿掘性蜂窝织炎
融合并形成窦道的松软炎性结节
毛囊闭锁四联征的一部分†
毛发扁平苔藓和前额纤维化脱发
通常毛囊周围红斑和毛囊角化过度
前额纤维化脱发，是毛发扁平苔藓的一种变异型，特征为头皮前额区域的脱发和瘢痕形成
继发瘢痕性脱发
烧伤
硬斑病（局限性硬皮病）
渐进性系统性硬化（硬皮病）
放射治疗（也可引起无瘢痕弥漫性脱发）
继发感染的脓癣（由严重的一期梅毒或严重的头癣引起）
外伤
*如果毛囊受损严重，头癣和牵引性脱发会造成疤痕。
† 毛囊闭锁四联征包括聚合性痤疮、化脓性汗腺炎、头皮穿掘性蜂窝织炎和藏毛窦——这些疾病的共同特征是含有顶泌汗腺的皮肤发生毛囊闭锁。