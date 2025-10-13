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脱发的原因

脱发的原因

脱发疾病

原因或说明

无瘢痕弥散性脱发

生长期脱发（由损害或破坏生长周期的因素或药物引起）

化疗药物

中毒（如铊、砷及其他金属）

辐射（也会导致瘢痕性局灶脱发）

雄激素性脱发（男性型或女性型脱发）

雄激素（如二氢睾酮）

家族性

病理性雄激素过多症（女性呈男性化特征——见 多毛症)

多囊卵巢综合征

先天性疾病

先天性脱发伴随丘疹

外胚层发育不良

原发性毛干异常

头发易断（结节性脆发症）

遗传性疾病

生长期头发松动综合征

吹风机过度使用（泡沫状发）

休止期脱发（进入休止期头发增多）

药物（如抗有丝分裂化疗药物、抗凝血剂、维甲酸类、口服避孕药、血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂、锂剂、抗甲状腺药物、抗癫痫药物、维生素A过量）

内分泌疾病（如甲状腺机能亢进、甲状腺功能减退）

营养缺乏（如锌、生物素，或潜在的铁缺乏）

生理或心理压力（如外科手术、全身性或发热性疾病、怀孕）

斑秃

头皮毛发弥漫性脱失（没那么常见的斑秃形式）

全秃（完全头皮脱发）

普秃（头皮和体毛完全脱落）

系统性红斑狼疮

通常导致弥漫性脱发

无瘢痕局灶性脱发

斑秃

头皮毛发片状脱落（斑秃最常见的形式）

匍行性脱发（沿颞枕部头皮的边缘带型脱发）

反向匍行性脱发（中央脱发，头皮边缘头发保留）

其他

强迫性拔发、扭发或梳理引起的脱发（拔毛癖

术后（压迫性）脱发

原发性毛干异常（也可引起无瘢痕弥漫性脱发）

二期梅毒

颞三角脱发

头癣*

Microsporum audouinii

Microsporum canis

Trichophyton schoenleinii

Trichophyton tonsurans

牵拉性脱发*

由发辫、卷发器或马尾造成的牵拉（主要发生于额部和颞部发际线）

瘢痕性脱发（局灶性或弥漫性）

颈项部瘢痕性痤疮

枕部头皮的毛囊炎，导致瘢痕性秃发

中央离心瘢痕性秃发

头皮顶部或头盖部的进行性瘢痕性脱发

黑人患者脱发最常见的原因，通常发生于非洲裔女性

慢性皮肤（盘状）狼疮

头皮盘状红斑狼疮病变

头皮穿掘性蜂窝织炎

融合并形成窦道的松软炎性结节

毛囊闭锁四联征的一部分†

毛发扁平苔藓和前额纤维化脱发

通常毛囊周围红斑和毛囊角化过度

前额纤维化脱发，是毛发扁平苔藓的一种变异型，特征为头皮前额区域的脱发和瘢痕形成

继发瘢痕性脱发

烧伤

硬斑病（局限性硬皮病）

渐进性系统性硬化（硬皮病）

放射治疗（也可引起无瘢痕弥漫性脱发）

结节病

皮肤癌

继发感染的脓癣（由严重的一期梅毒或严重的头癣引起）

外伤

*如果毛囊受损严重，头癣和牵引性脱发会造成疤痕。

† 毛囊闭锁四联征包括聚合性痤疮、化脓性汗腺炎、头皮穿掘性蜂窝织炎和藏毛窦——这些疾病的共同特征是含有顶泌汗腺的皮肤发生毛囊闭锁。

*如果毛囊受损严重，头癣和牵引性脱发会造成疤痕。

† 毛囊闭锁四联征包括聚合性痤疮、化脓性汗腺炎、头皮穿掘性蜂窝织炎和藏毛窦——这些疾病的共同特征是含有顶泌汗腺的皮肤发生毛囊闭锁。

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