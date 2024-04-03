脱发的定义是毛发脱失。脱发的就诊原因多是因为美容和心理原因，但它也可以是系统性疾病的一个重要表现。
（参见斑秃。）
脱发的病理生理学
生长周期
头发生长周期。每个周期包括以下阶段：
生长初期：漫长的（2~6年）生长期
退行期：短暂的（3周）过渡期凋亡阶段
休止期：短暂的（2-3个月）休止期
静止期结束时，头发脱落（外因性）。通常每天有大约50～100根头发处于退行期而脱落。 当新的毛发开始在毛囊中生长时，周期再次开始。
与毛囊生长周期紊乱相关的脱发包括
生长期脱发——生长期中断导致毛发异常脱落。
休止期脱发——进入休止期头发增多。
分类
脱发可根据有无瘢痕及其特点进行分类。
瘢痕性脱发 毛囊主动损害的结果。卵泡受到了不可逆的损害，后被纤维组织取代。有些脱发表现出双相型，即在发病早期为无瘢痕性，在疾病发展过程中，出现了瘢痕性永久性脱发。瘢痕性脱发又可以进一步划分为初级形似（此时炎症目标为卵泡）和二级形式（此时非特异性炎症导致卵泡受损） (见表脱发的原因)。
无瘢痕性脱发是由毛发生长减少或减慢引起的（毛囊未受不可逆的损伤）。主要影响毛干的疾病也被认为是无瘢痕性脱发。
脱发的原因
脱发疾病
原因或说明
无瘢痕弥散性脱发
生长期脱发（被试剂损害或破坏生长周期所致）
化疗试剂
中毒（如铊、砷、其他物质）
辐射（也会导致瘢痕性局灶脱发）
雄性激素源性脱发（男性型和女性型脱发）
雄激素（如二氢睾酮）
家族性
病理性雄激素过多症（女性呈男性化特征——见 多毛症)
先天性疾病
先天性脱发伴随丘疹
外胚层发育不良
原发性毛干发育不良
头发易断（结节症脆发症）
家族性遗传病
生长期头发松动综合征
染发剂过度使用（泡发）
休止期脱发（进入休止期头发增多）
药物（如抗有丝分裂药物、化疗药物、抗凝血剂、维甲类、口服避孕药、血管紧张素转换酶抑制剂、beta受体阻滞剂、锂剂、抗甲状腺药物、抗癫痫药物、维生素 A 过量）
内分泌疾病（如甲状腺机能亢进、甲状腺功能减退）
营养缺乏（如锌、生物素，或潜在的铁缺乏）
生理或心理压力（如外科手术、全身性或发热性疾病、怀孕）
头皮毛发弥漫性脱失（没那么常见的斑秃形式）
全秃（完全头皮脱发）
普秃（头皮和体毛脱落）
通常导致弥漫性脱发
无瘢痕局灶性脱发
头皮毛发片状脱落（斑秃最常见的形式）
匍行性脱发（沿颞枕部头皮的边缘带型脱发）
马蹄形脱发/逆蛇形脱发（中央脱发，保留头皮边缘的头发）
其他
牵拉，扭曲或梳理引起的脱发（拔毛发癖）
术后脱发（压力诱导的）
原发性毛干发育不良
二期梅毒
颞三角脱发
头癣*
Microsporum audouinii
Microsporum canis
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton tonsurans
牵拉性脱发*
由于辫子、卷发器或马尾的牵拉（通常发生在额叶和颞发际线）
瘢痕性脱发（局灶性或弥漫性）
颈项部瘢痕性痤疮
枕部头皮的毛囊炎，导致瘢痕性秃发
中央离心瘢痕性秃发
头皮上的冠面或顶点进行性瘢痕性秃发
黑人患者脱发最常见的原因，通常发生于非洲裔妇女
慢性皮肤（盘状）狼疮
头皮盘状红斑狼疮病变
头皮层间蜂窝组织炎
肿胀的炎性结节合并窦道形成
部分的毛囊闭锁四联症†
扁平苔藓和前额纤维化脱发
通常毛囊周围红斑和毛囊角化过度
额叶纤维化性脱发，是扁平苔藓的一种变体，特征为头皮额部区域脱发和疤痕
继发瘢痕性脱发
烧伤
硬斑病（局限性硬皮病）
渐进性系统性硬化（硬皮病）
辐射治疗（也导致无瘢痕弥漫性脱发）
超级感染脓癣（由于严重原发性的梅毒或严重的头癣）
外伤
*如果毛囊受损严重，头癣和牵引性脱发会造成疤痕。
† 毛囊闭塞四联征包括聚集性痤疮、化脓性汗腺炎、头皮蜂窝织炎和毛囊窦——这些疾病在顶泌腺皮肤中常见毛囊阻塞。
脱发的病因
脱发是由多种不同的病因导致的一系列病变 (见表脱发的原因)。
最常见的病因为
男性型秃发（男性型、女性型脱发）
男性型秃发是一种雄激素依赖的遗传性疾病，其中双氢睾酮发挥重要作用。这种脱发的患病率随着年龄的增长而增加，它影响了 70% 以上的男性（男性型脱发）和 57% 的 80 岁以上女性（女性型脱发）(1)。但不同人群的患病率有所不同。
其他常见的原因包括
创伤性原因包括 拔毛癖、牵引性脱发、烧伤、辐射和压力引起的（如术后）脱发。
不太常见的原因包括：
原发性毛干发育不良
自身免疫性疾病
扁平苔藓/额部纤维性脱发
少见的皮肤病状况（如层间蜂窝组织炎）
病因参考文献
1.Adil A, Godwin M: The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis.J Am Acad Dermatol 77(1):136–141.e5, 2017.doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054
2.Gan DC, Sinclair RD: Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough.J Investig Dermatol Symp Proc 10(3):184-189, 2005.doi: 10.1111/j.1087-0024.2005.10102.x
脱发的评估
病史
现病史应包含头发脱落开始和持续时间、脱落是否增加、全身性还是局部。相关症状如皮肤瘙痒和鳞屑也应记录。应询问患者日常的头发护理实践（包括辫子、卷发器和吹风机的使用）以及是否经常拉扯或扭曲头发。
系统回顾应包括近期有害刺激暴露史（例如药物、毒素、辐射）和压力（例如手术、慢性疾病、发热、心理压力）。应寻找可能病因的症状(例如，疲劳和冷热不耐[甲状腺功能减退/甲状腺功能亢进]，以及女性的多毛症、声音低沉和性欲增强[阳刚症])。其他特征，包括体重突然下降、饮食习惯（包括诸多限制性饮食）和强迫症行为，也应记录。女性的荷尔蒙/妇科/产科病史应包括在内。
既往病史应记录头发脱落的可能诱因，如内分泌疾病和皮肤疾病。审查当时和近期药物的使用是否有违规药剂 (见表 脱发的原因)。头发脱落家庭史也应记录。
体格检查
头皮检查应记录头发脱落的分布、是否有皮肤病变及特征、是否是瘢痕性。测量部分宽度。毛干异常应记录。
应做全身皮肤检查以评估其他部位脱发（如眉毛、睫毛、胳膊、腿等）、与某种类型脱发有关的皮疹（如盘状红斑狼疮病变、二期梅毒或其他细菌/真菌感染的迹象）、妇女的男性化体征（例如，多毛症、痤疮、声音变粗、阴蒂增大）。应寻求全身性疾病潜在的迹象，应做甲状腺检查。
危险信号
要特别注意以下情况：
女性男性化
全身性疾病或可能表面中毒的非特异性特征
临床表现解析
一般从两鬓和或头顶开始，并扩散至稀释状态或接近完全脱发是典型的男性型脱发。头顶头发稀疏，表现为中央部分变宽，是女性脱发的典型特征（见图 男性和女性型脱发）。在女性中，其特征是头顶中央部分的宽度比枕部头皮的宽度宽。
男性和女性型脱发（雄激素性脱发）
化疗或放射治疗 （生长期脱发）的2～4周后的脱落通常可以归因于这些原因。受到压力后（怀孕、主要的发热性疾病、手术、药物改变或严重心理压力）3～4个月的头发脱落提示可能为休止期脱发。
其他结果有助于提示其他的诊断(见表 对脱发生理性结果的解读)。
生长期脱发是生长期（成长）阶段的生理性损伤。它通常发生于化疗或放疗后几个星期。 这张照片显示了毛发在生长期阶段的突然脱落以及稀疏的毛发断裂。
© Springer Science+Business Media
这张照片展示了典型的痤疮样损害，在有着颈项部瘢痕性痤疮的年轻男性存在很深的瘢痕性脱发。
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在这张照片中，拉扯头发局限于这个人右手可及的范围内。
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生长期脱发是生长期（成长）阶段的生理性损伤。它通常发生于化疗或放疗后几个星期。 这张照片显示了毛发在生长期阶段的突然脱落以及稀疏的毛发断裂。
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这张照片展示了典型的痤疮样损害，在有着颈项部瘢痕性痤疮的年轻男性存在很深的瘢痕性脱发。
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在这张照片中，拉扯头发局限于这个人右手可及的范围内。
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除了脱发，往往无头皮症状（如瘙痒、烧灼感、刺痛感），即使出现，也无特定病因。
若头发损伤的征兆与以上描述的不同不能确诊，可能需要做头发的显微镜检查或头皮活检以明确病因。
实验检查
应根据临床推断进行致病性疾病评估（如内分泌、自身免疫性、有毒）。
男性型脱发通常不需要测试。当它发生在无家族史的年轻男子时，医生应询问患者是否使用合成代谢类固醇或其他药物。除了有关处方药和非法药物使用的问题外，有严重脱发和月经异常、痤疮、多毛症或其他男性化迹象的女性应该有适当的激素水平（例如， 睾酮 和脱氢表雄酮硫酸盐 [DHEAS]) 的测定（见 多毛症）。对于疑似雄激素性脱发的女性，其他实验室检查包括 铁， 铁蛋白， 维生素D如果病史提示有甲状腺功能，则进行甲状腺功能检测。
牵拉试验有助于评估头皮弥散性脱发。在至少3处头皮处选择约40根头发，捏住后轻微牵拉，计算拔下的头发数并通过显微镜检查。通常每次牵拉休止期头发应<3根，如果休止期头发为4～6根，则牵拉试验为阳性并提示为休止期脱发。
当脱发持续，诊断不明时应做头皮活检。最好采用 4 毫米水平穿刺活检切片。活检可以区分瘢痕性和无瘢痕性秃发。在怀疑为瘢痕性脱发的情况下，应从活动性炎症区域（通常在秃斑的边缘）采集样本。非瘢痕性脱发应在毛发最稀疏的地方取样，通常在病变的中心。真菌和细菌培养物可能是有用的
当牵拉试验阴性时，患者可以每日进行头发计数以量化头发损失。将每日第一次梳理毛发和洗涤过程中脱落的头发收集在干净的塑料袋中，收集14天。记录每个袋子中的头发数目。当>100根/天时为不正常（除非洗发后），当计数超过250根时也许是正常的。患者也可以对胡须进行显微镜检。
脱发的治疗
药物（包括激素调节剂）
激光疗法
手术治疗
雄激素性秃发
米诺地尔 通过尚未完全了解的机制起作用，以缩短休止期，延长生长期，并促进毛囊直径和长度的生长。外用米诺地尔（女性为2%，男性为2%或5%）1mL，每天2次，敷于头皮，对于男性或女性由脱发引起的秃头症是最有效的。5% 制剂比 2% 溶液更有效，但会引起更严重的瘙痒和刺激（1）。然而，通常只有一小部分患者会出现明显的毛发生长，依从性通常是一个限制因素，并且米诺地尔通常无效或不适用于脱发的其他原因，除非可能 斑秃 以及休止期脱发。头发再生可能需要8-12个月。治疗需要一直持续，因为一旦停止，脱发症状会复发。最常见的不良反应是轻度头皮炎症、过敏性接触性皮炎以及面部毛发增加。低剂量口服米诺地尔（0.25 至 5 毫克/天）有时也被用作非说明书用途，但可能会引发面部多毛症和罕见的心血管不良事件（2， 3）。
非那雄胺可抑制5alpha还原酶，阻断睾酮转化为二氢睾酮，有助于治疗男性脱发。每日1次口服1mg非那雄胺，可防止脱发，刺激毛发生长。在治疗6到8个月内的疗效显著。不良反应包括性欲下降；勃起和射精功能障碍，即使在停止治疗后也可能持续（见男性性功能障碍); 过敏反应；男性乳房发育症；肌病；很少出现抑郁症状 以及自杀意念 (4)。当该测试用于癌症筛检时，应考虑老年人群体中前列腺特异性抗原(PSA) 等级有下降的可能。惯常的做法是只要结果持续呈阳性，就继续进行治疗。一旦治疗停止，脱发又会以之前的程度复发。 非那雄胺有时在非生育潜力女性中超适应症使用；孕妇禁用，因为它对动物有致畸作用。
度他雄胺，一种用于治疗良性前列腺增生的药物，是一种比非那雄胺更强的5- α -还原酶抑制剂，有时被用于治疗雄激素性脱发(3)。
激素调节剂 螺内酯等药物可能有助于治疗女性型脱发（5–7）。
低水平激光治疗 是一种治疗雄激素性脱发的替代或补充疗法，已被证实可促进毛发生长 (8)。 提供医师配药和非处方设备。
自体富血小板血浆 注射到头皮中，认为其含有促进毛囊生长和维持的生长因子 (9)。
手术方法包括植发、皮瓣和复位术。几乎都未得到大型临床数据的支持，但若病人对治疗存在急迫需求，可考虑以上方法 (7)。
脱发的其他原因
对潜在失调的治疗。
斑秃的治疗方案包括外用、病灶内使用，或严重时全身性使用糖皮质激素，外用米诺地尔，外用蒽林，局部免疫治疗（二苯基环丙烯酮或方正酸二丁酯）或甲氨蝶呤。
牵引性脱发的治疗主要是消除对头皮的牵拉或机械性压力。
头癣的治疗为口服抗真菌药。
拔毛癖较难治疗，但行为矫正、氯丙咪嗪或选择性血清再吸收抑制剂(SSRI)（如氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰）可能有效。
中心离心性瘢痕性脱发的瘢痕性秃发或头皮切割性蜂窝组织炎，最好用口服四环素配强效外用皮质类固醇激素来治疗。严重或慢性颈项瘢痕疙瘩痤疮可用类似方法治疗；如果病情轻微，外用维甲酸、外用抗生素和/或外用过氧化苯甲酰可能就足够了。
扁平苔藓、额叶纤维化脱发（扁平苔藓的一种变体）和慢性皮肤狼疮病变可以用药物治疗，例如口服抗疟药、外用或病变内注射皮质类固醇、外用钙调磷酸酶抑制剂（例如他克莫司或吡美莫司）、外用或口服 Janus 激酶抑制剂（10，11) 或口服免疫抑制剂 (10，12）。非那雄胺和度他雄胺（10, 13, 14) 可用于治疗额叶纤维化脱发，而维甲酸、氨苯砜、沙利度胺、来那度胺、阿尼罗单抗和利妥昔单抗可用于治疗慢性、难治性皮肤狼疮病变（15）。
化疗引起的脱发（生长期脱发）是暂时性的，最好佩戴假发。当头发重新长出，头发的颜色和结构都可能和原先的有所不同。休止期脱发通常也是暂时的，症状会于消除沉淀剂后可缓和。
治疗参考文献
1.Olsen EA, Dunlap FE, Funicella T, et al: A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 2% topical minoxidil and placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men.J Am Acad Dermatol 47(3):377-385, 2002.doi: 10.1067/mjd.2002.124088
2.Randolph M, Tosti A: Oral minoxidil treatment for hair loss: A review of efficacy and safety.J Am Acad Dermatol 84(3):737–746, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.1009
3.Gupta AK, Venkataraman M, Talukder M, Bamimore MA: Relative efficacy of minoxidil and the 5-α reductase inhibitors in androgenetic alopecia treatment of male patients: A network meta-analysis.JAMA Dermatol 158(3):266–274, 2022.doi: 10.1001/jamadermatol.2021.5743
4.Nguyen D-D, Marchese M, Cone EB, et al: Investigation of suicidality and psychological adverse events in patients treated with finasteride.JAMA Dermatol 157(1):35-42, 2021.doi:10.1001/jamadermatol.2020.3385
5.Sinclair R, Wewerinke M, Jolley D: Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens.Br J Dermatol 152(3):466-73, 2005.doi: 10.1111/j.1365-2133.2005.06218.x
6.Famenini S, Slaught C, Duan L, et al: Demographics of women with female pattern hair loss and the effectiveness of spironolactone therapy.J Am Acad Dermatol 73(4):705-6, 201570.doi: 10.1016/j.jaad.2015.06.063
7.Adil A, Godwin M.The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: A systematic review and meta-analysis.J Am Acad Dermatol 77(1):136-141.e5, 2017.doi: 10.1016/j.jaad.2017.02.054
8.Jimenez JJ, Wikramanayake TC, Bergfeld W, et al: Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: A multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study.Am J Clin Dermatol 15(2):115-27, 2014.doi: 10.1007/s40257-013-0060-6
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10.Ezemma O, Devjani S, Kelley KJ, et al: Treatment modalities for lymphocytic and neutrophilic scarring alopecia.J Am Acad Dermatol 89(2S):S33-S35, 2023.doi: 10.1016/j.jaad.2023.04.023
11. Abduelmula A, Sood S, Mufti A, et al: Management of cutaneous lupus erythematosus with Janus kinase inhibitor therapy: An evidence-based review. J Am Acad Dermatol 89(1):130-131.doi: 10.1016/j.jaad.2022.12.037
12.Fechine COC, Valente NYS, Romiti R: Lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia: Review and update of diagnostic and therapeutic features.An Bras Dermatol 97(3):348-357, 2022.doi: 10.1016/j.abd.2021.08.008
13.Ho A, Shapiro J: Medical therapy for frontal fibrosing alopecia: A review and clinical approach.J Am Acad Dermatol 81(2):568-580, 2019.doi: 10.1016/j.jaad.2019.03.079
14.Pindado-Ortega C, Saceda-Corralo D, Moreno-Arrones, et al: Effectiveness of dutasteride in a large series of patients with frontal fibrosing alopecia in real clinical practice.J Am Acad Dermatol 84(5):1285-1294, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2020.09.093
15.Verdelli A, Corrà A, Mariotti EB, et al: An update on the management of refractory cutaneous lupus erythematosus.Front Med (Lausanne) 9:941003, 2022.doi: 10.3389/fmed.2022.941003
关键点
雄激素源性脱发（男性型和女性型脱发）是脱发最常见的形式。
如果女性同时出现男性化症状，应进行彻底的潜在疾病评估。
确诊有时需要头发显微镜检或头发活检。
治疗方法包括外用米诺地尔或口服非那雄胺治疗男性型脱发；外用米诺地尔或螺内酯治疗女性型脱发；有时还包括头皮注射富血小板血浆、低强度激光疗法、毛囊移植或其他外科手术。