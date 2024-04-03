米诺地尔 通过尚未完全了解的机制起作用，以缩短休止期，延长生长期，并促进毛囊直径和长度的生长。外用米诺地尔（女性为2%，男性为2%或5%）1mL，每天2次，敷于头皮，对于男性或女性由脱发引起的秃头症是最有效的。5% 制剂比 2% 溶液更有效，但会引起更严重的瘙痒和刺激（1）。然而，通常只有一小部分患者会出现明显的毛发生长，依从性通常是一个限制因素，并且米诺地尔通常无效或不适用于脱发的其他原因，除非可能 斑秃 以及休止期脱发。头发再生可能需要8-12个月。治疗需要一直持续，因为一旦停止，脱发症状会复发。最常见的不良反应是轻度头皮炎症、过敏性接触性皮炎以及面部毛发增加。低剂量口服米诺地尔（0.25 至 5 毫克/天）有时也被用作非说明书用途，但可能会引发面部多毛症和罕见的心血管不良事件（2， 3）。

非那雄胺可抑制5alpha还原酶，阻断睾酮转化为二氢睾酮，有助于治疗男性脱发。每日1次口服1mg非那雄胺，可防止脱发，刺激毛发生长。在治疗6到8个月内的疗效显著。不良反应包括性欲下降；勃起和射精功能障碍，即使在停止治疗后也可能持续（见男性性功能障碍); 过敏反应；男性乳房发育症；肌病；很少出现抑郁症状 以及自杀意念 (4)。当该测试用于癌症筛检时，应考虑老年人群体中前列腺特异性抗原(PSA) 等级有下降的可能。惯常的做法是只要结果持续呈阳性，就继续进行治疗。一旦治疗停止，脱发又会以之前的程度复发。 非那雄胺有时在非生育潜力女性中超适应症使用；孕妇禁用，因为它对动物有致畸作用。

度他雄胺，一种用于治疗良性前列腺增生的药物，是一种比非那雄胺更强的5- α -还原酶抑制剂，有时被用于治疗雄激素性脱发(3)。

激素调节剂 螺内酯等药物可能有助于治疗女性型脱发（5–7）。

低水平激光治疗 是一种治疗雄激素性脱发的替代或补充疗法，已被证实可促进毛发生长 (8)。 提供医师配药和非处方设备。

自体富血小板血浆 注射到头皮中，认为其含有促进毛囊生长和维持的生长因子 (9)。

手术方法包括植发、皮瓣和复位术。几乎都未得到大型临床数据的支持，但若病人对治疗存在急迫需求，可考虑以上方法 (7)。