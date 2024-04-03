斑秃是一种典型的以突发性斑片状非瘢痕性脱发为表现形式的疾病，患者通常无明显的皮肤疾病或系统疾病。通常通过检查进行诊断，尽管有时需要进行皮肤活检。治疗采用局部、口服或注射到头皮的药物组合，包括皮质类固醇、蒽林、米诺地尔、局部免疫疗法（即二苯环丙烯酮）或全身免疫抑制剂。

(参见脱发。）

斑秃 图片 © Springer Science+Business Media

斑秃 （另一种观点） 图片 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

发病部位通常为头皮和胡须，但理论上说可涉及所有毛发区域。脱发可能影响整个头皮(完全性脱发)或大部分或全部身体(全身性脱发)。 斑秃被认为是一种自身免疫疾病，影响处于不明环境诱因下的遗传易感人群。它偶尔与自身免疫性 白癜风 或 甲状腺炎.相伴发生。

斑秃的诊断 检查 诊断斑秃需要活检。斑秃通常表现为分散的斑片状脱发区，且边缘区头发碎而短，呈现“惊叹号”的形状。患者的指甲有时会有凹点，或表现为甲营养不良合并甲沟炎，扁平苔藓患者的指甲粗糙。 也可见到红色半月痕。 鉴别诊断包括 头癣、拔毛癖、拉扯性脱发、狼疮和二期梅毒。如果结果是模棱两可的，可用氢氧化钾制剂，真菌培养，筛查梅毒或活检来进行进一步的检测。对于那些临床研究结果表明与自身免疫疾病（特别是甲状腺病）有关联的患者，已对其自身免疫疾病进行了检测。 偶尔需要huo'jian。