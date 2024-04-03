女性多毛症和遗传性多毛症

毛发增长依赖雄激素（如睾酮、氢表雄酮硫酸脱氢表雄酮，双氢睾酮）和雌激素之间的平衡。 雄激素促进浓密的黑发生长。睾酮 刺激耻骨区和腋毛生长。双氢睾酮刺激胡须的生长和头皮的脱发。

多毛症可能是由于

增加循环中的雄激素水平

增强终末器官对雄激素的反应

雄性激素分泌过多（例如由卵巢或肾上腺紊乱所导致），或由于外围 睾酮被5alpha-还原酶过量地转换为双氢睾酮，使得雄性激素水平异常地高，从而导致多毛症。雄性激素的自然水平也可能随性激素结合球蛋白分泌的下降而提高，该现象可在多种情况下发生，包括高胰岛素血症、乳素血症以及过量雄性激素本身。但是，多毛症的轻重与循环雄性激素水平却没有对应关系，因为毛囊内的雄激素敏感性具有个体差异。

多毛症可能是由于终末器官对正常血浆雄激素水平的反应增加，这在地中海、南亚或中东血统的人群中表现为家族性现象。在怀孕期和更年期的多毛症是由于雄激素水平一时的，生理上的波动。

雄激素活性增加所导致的多毛症，常伴有男性化，表现为停经、肌肉增大、声音低沉、雄激素性脱发、痤疮、阴蒂增大。

遗传性多毛症涉及非雄激素性毛发生长。