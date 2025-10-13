引起亚急性*呼吸困难的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法†
肺源性病因
COPD急性发作
咳嗽、咳痰或干咳
通气功能减退
使用辅助呼吸肌或缩唇呼吸
病史和体格检查
必要时胸片和动脉血气分析检查
发热、咳痰、呼吸困难、有时胸膜炎性胸痛
局部肺部体征，包括湿啰音、呼吸音降低和羊鸣音
胸部X光检查
必要时血和痰培养
全血细胞计数及分类
心源性病因
胸骨后压榨感，伴或不伴向手臂或下颌放射，常由体力运动诱发，尤其在具有冠心病危险因素的患者中多见
心电图
心脏标志物（例如，肌钙蛋白）
心脏负荷试验
心导管检查
爆裂音、S3奔马律、中心或外周容量超负荷的体征（如颈静脉怒张、外周水肿）
端坐呼吸或夜间阵发性呼吸困难
胸部X光检查
BNP检测
超声心动图
具有心包积液危险因素的患者（如恶性肿瘤、心包炎、系统性红斑狼疮）出现心音遥远或心影增大
可能出现奇脉
端坐呼吸
超声心动图
其他病因
呼吸急促
基础代谢面板
动脉血气测量
心动过速，皮肤发热，眼睑滞后和眼球突出（甲状腺眼病），震颤
促甲状腺激素和游离甲状腺素测量
*亚急性（数小时至数天）。
†多数患者需要进行脉搏氧饱和度检测，除非症状已明确是已知慢性疾病的轻度加重，还应行胸部X线检查。
ABG =动脉血气；BNP =脑钠肽（B型）；CAD =冠状动脉疾病；COPD =慢性阻塞性肺疾病；ECG = 心电图；SLE =系统性红斑狼疮；S3 =第三心音；T4 =甲状腺素；TSH =促甲状腺激素。