哮鸣的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
上呼吸道感染症状
无明确肺部疾病病史
病史和体格检查
过敏反应
突然发作，通常30分钟内曾暴露于已知或潜在过敏原
常伴鼻塞、荨麻疹、眼部瘙痒、打喷嚏
病史和体格检查
过敏试验（皮肤或血液）
血清嗜酸性粒细胞测量
一般有明确哮喘病史
哮鸣自发出现或在暴露于特定刺激原（如过敏原、上呼吸道感染、寒冷、运动）后发生
病史和体格检查
肺功能检查†
有时，测量峰值流量或观察对经验性支气管扩张剂的反应
罕见情况下，乙酰甲胆碱激发试验
在儿童年龄<18个月大时（通常为北半球的11月至次年4月）
常伴有上呼吸道感染症状和呼吸急促
病史和体格检查
有时快速抗原检测或分子检测如RT-PCR
COPD急性发作
中老年患者
一般有明确COPD病史
大量吸烟史
呼吸音弱
呼吸困难
缩唇呼吸
使用辅助呼吸肌
病史和体格检查
必要时胸片和动脉血气分析检查
药物（如ACEI、阿司匹林、beta受体阻断剂、NSAIDs）
通常，最近开始使用一种新药，最常用于有反应性气道疾病史的患者
病史和体格检查
支气管内肿瘤
固定且持续性吸气和呼气相哮鸣，尤其见于有癌症危险因素或体征的患者（如吸烟史、盗汗、体重减轻、咯血）
多为局限性而非弥散性
胸部X线片或CT
支气管镜检查（通常在肺功能检查中流量-容积环提示梗阻时进行）
异物吸入
突发于幼儿，无上呼吸道感染和全身症状
胸部X线片或CT
支气管镜
胃食管反流病伴慢性误吸
慢性或反复性哮鸣，常伴烧心和夜间咳嗽
无上呼吸道感染、哮喘、慢性阻塞性肺疾病或过敏症状
抑酸药物诊断性治疗
必要时食管pH值监测
在职业暴露或不适当使用清洁剂后突然发作
病史和体格检查
左心衰伴肺水肿（心源性哮喘）
湿啰音，中央或外周容量负荷过度的体征（如颈静脉怒张，外周性水肿）
端坐呼吸或夜间阵发性呼吸困难
胸部X光检查
心电图
BNP检测
超声心动图
*多数患者应接受脉搏血氧饱和度检查。除非症状非常轻微或明确诊断为已知慢性病加重，否则必须进行胸片检查。
ABG = 动脉血气；ACE =血管紧张素转换酶；BNP =脑钠肽；COPD =慢性阻塞性肺疾病；CT = 计算机断层扫描；ECG = 心电图；GERD =胃食管反流病；NSAID =非甾体抗炎药；RT-PCR = 逆转录聚合酶链反应；URI =上呼吸道感染。