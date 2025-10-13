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哮鸣的部分病因

哮鸣的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

急性支气管炎

上呼吸道感染症状

无明确肺部疾病病史

病史和体格检查

过敏反应

突然发作，通常30分钟内曾暴露于已知或潜在过敏原

常伴鼻塞、荨麻疹、眼部瘙痒、打喷嚏

病史和体格检查

过敏试验（皮肤或血液）

血清嗜酸性粒细胞测量

哮喘

一般有明确哮喘病史

哮鸣自发出现或在暴露于特定刺激原（如过敏原、上呼吸道感染、寒冷、运动）后发生

病史和体格检查

肺功能检查†

有时，测量峰值流量或观察对经验性支气管扩张剂的反应

罕见情况下，乙酰甲胆碱激发试验

细支气管炎

在儿童年龄<18个月大时（通常为北半球的11月至次年4月）

常伴有上呼吸道感染症状和呼吸急促

病史和体格检查

有时快速抗原检测或分子检测如RT-PCR

COPD急性发作

中老年患者

一般有明确COPD病史

大量吸烟史

呼吸音弱

呼吸困难

缩唇呼吸

使用辅助呼吸肌

病史和体格检查

必要时胸片和动脉血气分析检查

药物（如ACEI、阿司匹林、beta受体阻断剂、NSAIDs）

通常，最近开始使用一种新药，最常用于有反应性气道疾病史的患者

病史和体格检查

支气管内肿瘤

固定且持续性吸气和呼气相哮鸣，尤其见于有癌症危险因素或体征的患者（如吸烟史、盗汗、体重减轻、咯血）

多为局限性而非弥散性

胸部X线片或CT

支气管镜检查（通常在肺功能检查中流量-容积环提示梗阻时进行）

异物吸入

突发于幼儿，无上呼吸道感染和全身症状

胸部X线片或CT

支气管镜

胃食管反流病伴慢性误吸

慢性或反复性哮鸣，常伴烧心和夜间咳嗽

无上呼吸道感染、哮喘、慢性阻塞性肺疾病或过敏症状

抑酸药物诊断性治疗

必要时食管pH值监测

吸入刺激物

在职业暴露或不适当使用清洁剂后突然发作

病史和体格检查

左心衰伴肺水肿（心源性哮喘）

湿啰音，中央或外周容量负荷过度的体征（如颈静脉怒张，外周性水肿）

端坐呼吸或夜间阵发性呼吸困难

胸部X光检查

心电图

BNP检测

超声心动图

*多数患者应接受脉搏血氧饱和度检查。除非症状非常轻微或明确诊断为已知慢性病加重，否则必须进行胸片检查。

ABG = 动脉血气；ACE =血管紧张素转换酶；BNP =脑钠肽；COPD =慢性阻塞性肺疾病；CT = 计算机断层扫描；ECG = 心电图；GERD =胃食管反流病；NSAID =非甾体抗炎药；RT-PCR = 逆转录聚合酶链反应；URI =上呼吸道感染。

*多数患者应接受脉搏血氧饱和度检查。除非症状非常轻微或明确诊断为已知慢性病加重，否则必须进行胸片检查。

ABG = 动脉血气；ACE =血管紧张素转换酶；BNP =脑钠肽；COPD =慢性阻塞性肺疾病；CT = 计算机断层扫描；ECG = 心电图；GERD =胃食管反流病；NSAID =非甾体抗炎药；RT-PCR = 逆转录聚合酶链反应；URI =上呼吸道感染。

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