现病史应明确哮鸣是新发或复发。如果为反复性发作，则必须询问患者之前的诊断，以及当前症状表现或严重程度与过去是否有所不同。 尤其是当诊断不明时，需要明确起病程度（突发或渐进）、时间规律（如持续性、间歇性、季节性变化）、诱发或加重的因素（如上呼吸道感染、过敏原接触、冷空气、运动、婴儿的哺乳）。重要的相关症状包括气促、发热、咳嗽以及咳痰。

系统回顾引发疾病的症状和体征，包括发热、喉咙痛和流涕（呼吸道感染）；端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难，外周性水肿（心衰）；盗汗、体重减轻和乏力（癌症）；鼻塞、眼睛瘙痒、打喷嚏和皮疹（过敏反应）；以及呕吐、烧心、吞咽困难（胃食管反流伴有误吸）。

既往史应询问已知的可能造成哮鸣的情况，尤其是哮喘、COPD和心衰。 有时，患者的用药目录可能提示是这些诊断的唯一证据（如COPD患者使用吸入性支气管舒张剂和皮质类固醇；心衰患者使用利尿剂和血管紧张素转换酶抑制剂）。已知疾病的患者应询问既往疾病严重程度的指标，如既往住院、插管或重症监护病房入住情况。同样，应关注易发心衰的情况，包括动脉硬化性和先天性心脏病和高血压。吸烟史和二手烟暴露情况也应引起重视。