哮鸣是一种相对高调的呼啸噪音，由空气通过狭窄或被挤压的小气道产生。这既是症状也是体征。
喘息的病理生理学
气流通过一段狭窄或被挤压的小气道时会发生湍流，产生气道壁振动。这种振动产生哮鸣声。
哮鸣在呼气时更为常见，因为这个阶段胸腔内压力增加使气道变窄，而随着肺容积的减少气道也会变得更狭窄。仅在呼气时产生哮鸣相对于呼气吸气都发生哮鸣的患者气道阻塞较轻，后者的气道狭窄更为严重。
相比之下，湍流的气流通过胸腔外大气道的狭窄段时会产生吹吸气噪音（喘鸣）。
喘息的病因
小气道狭窄可能由支气管收缩、黏膜水肿或外部挤压造成，或因肿瘤、异物及厚分泌物造成部分阻塞。
通常，最常见的病因为
但哮鸣也可能出现在影响小气道的其他疾病中，包括心衰（心源性哮喘）、过敏反应包括过敏反应和毒物吸入。健康患者在急性支气管炎期间有时也会出现哮鸣。对于儿童，毛细支气管炎和异物吸入也是主要原因 (见表哮鸣的部分病因)。
哮鸣的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
上呼吸道感染症状
无明确肺部疾病病史
临床评估
过敏反应
突然发作，通常30分钟内曾暴露于已知或潜在过敏原
常伴鼻塞、荨麻疹、眼部瘙痒、打喷嚏
临床评估
一般有明确哮喘病史
哮鸣自发出现或在暴露于特定刺激原（如过敏原、上呼吸道感染、寒冷、运动）后发生
临床评估
有时进行肺功能检查、峰流量测量、乙酰甲胆碱激发试验或观察对经验性支气管扩张剂的反应
小于18个月的儿童（常见出现于北半球11月至次年4月）
常伴有上呼吸道感染症状和呼吸急促
临床评估
COPD急性发作
中老年患者
一般有明确COPD病史
大量吸烟史
呼吸音弱
呼吸困难
缩唇呼吸
使用辅助呼吸肌
临床评估
必要时胸片和动脉血气分析检查
药物（如ACEI、阿司匹林、beta受体阻断剂、NSAIDs）
通常，最近开始使用一种新药，最常用于有反应性气道疾病史的患者
临床评估
支气管内肿瘤
固定且持续性吸气和呼气相哮鸣，尤其见于有癌症危险因素或体征的患者（如吸烟史、盗汗、体重减轻、咯血）
多为局限性而非弥散性
胸片或CT
支气管镜检查（通常肺活量与流量的循环，表明阻塞之前）
异物吸入
突发于幼儿，无上呼吸道感染和全身症状
胸片或CT
支气管镜
慢性或反复性哮鸣，常伴烧心和夜间咳嗽
无上呼吸道感染和过敏症状
抑酸药物诊断性治疗
必要时食管pH值监测
在职业暴露或不适当使用清洁剂后突然发作
临床评估
左心衰伴肺水肿（心源性哮喘）
湿啰音，中央或外周容量负荷过度的体征（如颈静脉怒张，外周性水肿）
平卧位呼吸困难（端坐呼吸）或入睡后1～2小时出现呼吸困难（夜间阵发性呼吸困难）
胸部X线检查
心电图
BNP检测
超声心动图
*多数患者应接受脉搏血氧饱和度检查。除非症状非常轻微或明确诊断为已知慢性病加重，否则必须进行胸片检查。
ACE = 血管紧张素转化酶；法国巴黎银行 = 脑（B型）利钠肽； COPD = 慢性阻塞性肺病；胃食管反流病 = 胃食管反流病; NSAID = 非甾体抗炎药； URI = 上呼吸道感染。
喘息的评估
患者出现明显呼吸窘迫时，疾病评估和治疗过程应同时开始。
病史
现病史应明确哮鸣是新发或复发。如果为反复性发作，则必须询问患者之前的诊断，以及当前症状表现或严重程度与过去是否有所不同。 尤其是当诊断不明时，需要明确起病程度（突发或渐进）、时间规律（如持续性、间歇性、季节性变化）、诱发或加重的因素（如上呼吸道感染、过敏原接触、冷空气、运动、婴儿的哺乳）。重要的相关症状包括气促、发热、咳嗽以及咳痰。
系统回顾引发疾病的症状和体征，包括发热、喉咙痛和流涕（呼吸道感染）；端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难，外周性水肿（心衰）；盗汗、体重减轻和乏力（癌症）；鼻塞、眼睛瘙痒、打喷嚏和皮疹（过敏反应）；以及呕吐、烧心、吞咽困难（胃食管反流伴有误吸）。
既往史应询问已知的可能造成哮鸣的情况，尤其是哮喘、COPD和心衰。 有时，患者的用药目录可能提示是这些诊断的唯一证据（如COPD患者使用吸入性支气管舒张剂和皮质类固醇；心衰患者使用利尿剂和血管紧张素转换酶抑制剂）。已知疾病的患者应询问既往疾病严重程度的指标，如既往住院、插管或重症监护病房入住情况。同样，应关注易发心衰的情况，包括动脉硬化性和先天性心脏病和高血压。吸烟史和二手烟暴露情况也应引起重视。
体格检查
需要检查生命体征，注意是否存在发热、心动过速、呼吸急促和低血氧饱和度。
呼吸窘迫的任何相关体征必须立刻引起重视（如辅助呼吸肌使用、肋间隙凹陷、缩唇呼吸、烦躁、发绀、意识水平降低）。
肺部应重点检查，尤其是吸气和呼气的充分性，双侧呼吸音对称性和哮鸣的部位（弥散或局限、吸气相、呼气相或两相兼有）。 注意肺实变的体征（羊鸣音、叩诊浊音）或湿啰音。
心脏检查应重视提示心衰的指征，如心脏杂音、第三心音（S3奔马律）和颈静脉怒张。
鼻喉检查应关注鼻黏膜情况（如颜色、充血情况）、面部或舌头肿胀，以及鼻炎、鼻窦炎或鼻息肉的体征。
检查四肢是否出现杵状指（趾）和水肿，并检查皮肤以发现过敏反应体征（如荨麻疹、皮疹）或特应体质（如湿疹）。检查患者外表，观察全身体征，如恶病质与严重COPD造成的桶状胸。
危险信号
要特别注意以下情况：
使用辅助呼吸肌、临床疲劳体征或意识水平降低
固定的吸气和呼气相哮鸣
面部和舌头肿胀（血管性水肿）
临床表现解析
有明确诸如哮喘、COPD、或心力衰竭病史的复发性哮鸣患者通常认为是病情加重的表现。同时合并有肺部和心脏疾病的患者，临床表现较为相似（如心力衰竭和COPD导致的肺心病所引起的颈静脉怒张和外周性水肿），而确切的病因通常很难确定。如果怀疑是由哮喘或COPD引起的哮鸣，咳嗽、鼻后滴漏、接触过敏原或毒性/刺激性气体（如冷空气、灰尘、烟草烟雾、香水）的病史常可以提示诱因。
临床检查的发现可以帮助在无已知病史的哮鸣患者中推断病因 (见表哮鸣的部分病因)。
急性（突然发作）喘息在没有上呼吸道感染(URI)症状的情况下，提示过敏反应或即将发生的过敏性反应 ，特别是如果出现荨麻疹或血管性水肿。发热和上呼吸道感染症状提示感染，年龄较大的儿童和成人为急性支气管炎，2 岁<儿童为毛细支气管炎。湿啰音、颈静脉怒张和外周水肿提示心力衰竭。婴儿与进食或呕吐相关的哮鸣可能是由胃食管反流引起。
哮喘患者一般会阵发性或间歇性发作急性哮鸣。
持续而局限的哮鸣提示由肿瘤或异物引起的局部支气管阻塞。在年幼时出现的持续性哮鸣提示先天性或结构性异常。突然出现的持续性哮鸣与吸入异物有关，相反缓慢渐进的哮鸣则可能是由于腔外的肿瘤或淋巴结压迫支气管所致。
检查
通过检查评估病情严重程度，明确诊断及并发症。
脉搏血氧饱和度
胸片（如诊断不明确）
有时进行动脉血气 (ABG) 测量
必要时肺功能检查
通过脉搏血氧饱和度检测来评估患者的严重程度，在呼吸窘迫或临床有疲劳表现的患者还需行动脉血气分析。既往有哮喘病史的患者一般需进行床旁峰流速测量（或在允许的情况下，进行第一秒用力呼气量[FEV1]的测定）。
新发或未确诊的持续哮鸣患者应该接受胸片检查。在典型的哮喘病情加重的患者以及出现明显过敏反应的患者中，可延期行胸片。心影增大、胸腔积液和叶间裂积液提示心力衰竭。肺过度通气和透亮度增加提示COPD。段或亚段肺不张或肺浸润影提示阻塞性支气管腔内病变。气道内高密度影或局部充气征提示异物存在。
对于突然出现局灶性喘息的儿童，特别是不会学会说话的儿童，应进行吸气和呼气胸部 X 光检查；不对称的表现提示异物吸入。
如果反复哮鸣的患者无法确诊，可以通过肺功能检测来确定气流受限并量化其可逆程度及严重性。醋甲胆碱激发试验和运动激发试验可以明确疑似哮喘患者的气道高反应性。
喘鸣的治疗
应针对其病因进行治疗。
哮鸣本身可以通过吸入支气管舒张剂（如沙丁胺醇2.5mg雾化溶液或108mg定量吸入器）缓解。 长期控制持续性哮喘喘息可能需要吸入皮质类固醇、长效 β 受体激动剂、白三烯抑制剂或其他疗法。
肠外（例如皮下）肾上腺素、静脉注射 H2 阻滞剂（苯海拉明）、皮质类固醇（甲泼尼龙）和吸入沙丁胺醇或可能是外消旋药物 肾上腺素 在过敏反应的情况下显示。
关键点
哮喘是最主要病因，但并非所有哮鸣都是哮喘造成的。
无肺部疾病患者突发哮鸣，可能与吸入异物、过敏反应或心力衰竭有关。
反应性气道疾病可以通过肺功能检查确诊。
吸入性支气管舒张剂是治疗急性病症的主要手段。