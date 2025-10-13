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多肽类药物的一些临床应用

多肽类药物的一些临床应用

制剂

适应症

注释

合并治疗

含有 杆菌肽新霉素多粘菌素B （杆菌肽/多粘菌素 B）或两者兼有（新霉素/多粘菌素 B/杆菌肽）的软膏

伤口感染

可能导致接触性皮炎

含有新霉素、杆菌肽和多粘菌素喷剂

术后伤口感染的预防

可能导致接触性皮炎

多粘菌素B 眼膏和溶液，可与其他抗菌药物（如杆菌肽/多黏菌素B、新霉素/多黏菌素B、多黏菌素B/甲氧苄啶）和皮质类固醇（如新霉素/多黏菌素B/氢化可的松）联合使用。

眼科使用

早期临床缓解率明显升高（虽然急性细菌性结膜炎通常自限性）

含新霉素/多粘菌素 B/氢化可的松或含粘菌素、新霉素和氢化可的松的耳用悬浮液

外耳炎（通常由 Pseudomonas aeruginosa引起）

临床有效，但疗效可能并不优于含氢化可的松的 2% 醋酸溶液。

鼓膜造孔术管或已知鼓膜穿孔患者，必须应用非耳毒性局部制剂（不含氨基糖苷类或酒精）

杆菌肽

局部

清除鼻腔携带的Staphylococcus aureus

脓疱病

效果不如其他治疗方法好。

可能导致接触性皮炎

粘菌素

雾化吸入粘菌素甲烷磺酸盐（粘菌素甲磺酸钠[CMS]）

囊性纤维化

偶尔用来治疗多重耐药革兰阴性杆菌导致的医院获得性肺炎

与硫酸多黏菌素相比，不良反应（胸部压迫感，咽喉部刺激、咳嗽）少

雾化吸入硫酸粘菌素

和雾化吸入粘菌素甲烷磺酸盐相似

囊性纤维化患者，或医院获得性（呼吸机相关或不相关）多重耐药革兰阴性杆菌性肺炎有效

胃肠外CMS

多重耐药革兰阴性杆菌引起的严重感染（如P. aeruginosaAcinetobacter属）

肾功能不全患者剂量减少。

非一线治疗

多粘菌素B

溶液

泌尿生殖系统灌洗

胃肠外的

多重耐药革兰阴性杆菌引起的严重感染（如P. aeruginosaAcinetobacter属）

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