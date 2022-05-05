多肽类抗生素：杆菌肽，多粘菌素E，多粘菌素B

在妊娠和哺乳期间使用

在妊娠和哺乳期间使用

杆菌肽可能在怀孕期和哺乳期有极少量风险，因为全身吸收极少，然而，安全性未证实。

多粘菌素B 在动物繁殖研究中尚未得到充分评估。目前还没有对孕妇进行过严格对照研究。多粘菌素B在孕妇中的安全性尚未确定。

粘菌素甲烷磺酸盐（CMS） 在动物繁殖研究中显示出一些风险。与人类怀孕有关的数据不足。在母乳喂养期间使用粘菌素或CMS是否安全还不清楚。