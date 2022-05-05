多肽类抗生素：杆菌肽，多粘菌素E，多粘菌素B

多肽类抗生素可阻断细菌细胞壁合成。
杆菌肽是一种多肽类抗菌药物，能抑制细胞壁合成，对革兰阳性菌有抗菌活性。
多粘菌素E和多粘菌素B是阳离子多肽抗菌药物，通过与阴离子外膜结合，能够阻断外部的细菌细胞膜，从而中和细菌毒性，导致细菌细胞死亡。
粘菌素甲烷磺酸盐（粘菌素甲烷磺酸钠）[CMS]）是胃肠外给药的前体药物，在血中和尿中转化为粘菌素。CMS的毒性作用较粘菌素较低。
多肽类(除了粘菌素）通常是外用药，全身吸收忽略不计。
耐药性
对粘菌素和多粘菌素B的耐药性通常是通过修饰脂多糖外膜的脂质A部分而获得的；这些修饰导致细胞表面带有更多正电荷，与带正电的多粘菌素缺乏亲和力。 获得性耐药可通过移动遗传元件（例如, mcr-1, 2, 3 [质粒介导的粘菌素抗性]质粒）携带，增加水平转移的风险。粘菌素和多粘菌素B的交叉耐药性接近100％。
多肽抗生素的适应症
多肽用于多种类型的感染（见表表多肽的一些临床用途)。
杆菌肽 主要用作局部治疗
金黄色葡萄球菌引起的浅表性皮肤感染
多粘菌素B和粘菌素具有快速浓度依赖性杀菌活性，对以下细菌有抗菌活性：
大多数兼性和需氧革兰阴性杆菌，包括 Pseudomonas aeruginosa 和 Acinetobacter 属。
对 Proteus, Providencia, Burkholderia, 和Serratia 属以及一些专性厌氧菌，包括 Bacteroides fragilis和革兰阳性菌的抗菌效果不明显(1)。
广泛耐药革兰阴性杆菌在医院患病率增加，已导致重新使用静脉注射粘菌素治疗严重全身感染（如呼吸机相关肺炎、菌血症）的复苏。然而，通常仅在没有毒性较小药物选择时才使用。使用多粘菌素时，应与美罗培南等其他药物联用，而不应作为单一疗法。粘菌素通常与其他抗生素结合使用，以治疗耐多药细菌引起的感染； 这些组合的有效性尚未在临床试验中进行严格评估。只要有可能，某些较新的beta-内酰胺联合抑制剂比基于多粘菌素的疗法更可取。
一些多粘菌素类药物临床应用
制剂
适应症
注释
合并治疗
含有 杆菌肽 加 新霉素、 多粘菌素B （杆菌肽/多粘菌素 B）或两者兼有（新霉素/多粘菌素 B/杆菌肽）的软膏
伤口感染
可能导致接触性皮炎
含有新霉素、杆菌肽和多粘菌素喷剂
术后伤口感染的预防
可能导致接触性皮炎
多粘菌素B 眼膏和其他抗菌药溶液(如杆菌肽/多黏菌素B、新霉素/多黏菌素B、多黏菌素B/甲氧苄啶)和皮质类固醇(如新霉素/多黏菌素B/氢化可的松)
眼科使用
早期临床缓解率明显升高（虽然急性细菌性结膜炎通常自限性）
含新霉素/多粘菌素 B/氢化可的松或含粘菌素、新霉素和氢化可的松的耳用悬浮液
外耳炎（通常由 Pseudomonas aeruginosa引起）
临床有效，但不如2%醋酸与氢化可的松治疗有效
鼓膜造孔术管或已知鼓膜穿孔，必须应用无毒性局部制剂（不含有阿米卡星或酒精）
杆菌肽
局部
清除鼻腔携带的Staphylococcus aureus
比通过其他途径的效果差
可能导致接触性皮炎
粘菌素
雾化吸入粘菌素甲烷磺酸盐（多粘菌素磺酸钠[CMS]）
偶尔用来治疗多重耐药革兰阴性杆菌导致的医院获得性肺炎
与硫酸多黏菌素相比，不良反应（胸部压迫感，咽喉部刺激、咳嗽）少
雾化吸入硫酸粘菌素
和雾化吸入磺胺甲烷黏菌素相似
囊性纤维化患者，或医院获得性（呼吸机相关或不相关）多重耐药革兰阴性杆菌性肺炎有效
胃肠外CMS
多重耐药革兰阴性杆菌引起的严重感染（如P. aeruginosa 或 Acinetobacter属）
肾功能不全者患者剂量减少
非一线治疗
多粘菌素B
溶液
泌尿生殖系统灌洗
—
胃肠外的
多重耐药革兰阴性杆菌引起的严重感染（如P. aeruginosa 或 Acinetobacter属）
—
适应症参考文献
1.Lenhard JR, Bulman ZP, Tsuji BT, Kaye KS: Shifting gears: The future of polymyxin antibiotics.Antibiotics (Basel) 8(2):42, 2019.doi: 10.3390/antibiotics8020042
多肽类抗生素的禁忌症
有对多肽类过敏反应者禁用。
只要可能，CMS和多黏菌素B应避免与其他引起神经肌肉传导阻滞（如罗库溴铵）或肾毒性的药物（如氨基糖苷类或箭毒类药物）同时使用。
在妊娠和哺乳期间使用
杆菌肽可能在怀孕期和哺乳期有极少量风险，因为全身吸收极少，然而，安全性未证实。
多粘菌素B 在动物繁殖研究中尚未得到充分评估。目前还没有对孕妇进行过严格对照研究。多粘菌素B在孕妇中的安全性尚未确定。
粘菌素甲烷磺酸盐（CMS） 在动物繁殖研究中显示出一些风险。与人类怀孕有关的数据不足。在母乳喂养期间使用粘菌素或CMS是否安全还不清楚。
多肽类抗生素的治疗副作用
多肽的不良反应包括
肾毒性
中枢和外周神经毒性
多黏菌素类具有肾毒性，CMS和多黏菌素B可引起口周和四肢感觉异常、眩晕、说话含糊不清、肌无力、神经肌肉阻滞引起的呼吸困难，尤其在肾功能不全的患者中。
剂量调整
由于粘菌素是现代药物动力学/药效分析来临之前发布的，合适的剂量一直没有像许多现代抗生素一样被严格的研究。 此外，制造商不使用统一的方法来描述药物剂量，一些使用国际单位，其他人使用有活性粘菌素碱毫克数或实际甲烷粘菌素的毫克数。
无论使用什么单位, 许多专家认为，制造商推荐的2.5－5mg/kg有活性粘菌素碱，每天分2至4次给药的剂量太低，并建议更高的给药方案，包括使用负荷剂量(1)。然而，肾毒性是剂量依赖性，使用较高剂量者需更大的关注。调整剂量需要与专家讨论。
剂量调整注意事项参考文献
1.Nation RL, Garonzik SM, Thamlikitkul V, et al: Dosing guidance for intravenous colistin in critically-ill patients.Clin Infect Dis 64:565–571, 2017.doi: 10.1093/cid/ciw839