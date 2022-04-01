Pseudomonas假单胞菌及相关的感染

Pseudomonas aeruginosa铜绿假单胞菌和该组其他革兰阴性杆菌是机会性感染病原菌，常引起院内获得性感染，尤其是使用呼吸机的患者、烧伤患者、中性粒细胞减少以及慢性衰弱的患者。许多部位可发生感染，且感染通常较严重。通过细菌培养进行诊断。根据病原菌选择抗生素，因为耐药非常普遍，需行药敏试验指导治疗。
流行病学
Pseudomonas假单胞菌普遍存在，喜好潮湿环境。在人类，P. aeruginosa铜绿假单胞菌是最常见的一种假单胞菌病原体，但其他假单胞菌亦可引起感染， P. paucimobilis, P. putida, P. fluorescens或P. acidovorans 包括少动假单胞菌、恶臭假单胞菌、荧光假单胞菌和食酸假单胞菌。其他曾被分类为假单胞菌属 的重要院内感染病原菌包括 洋葱伯克霍尔德菌和嗜麦芽窄食单胞菌。 B. pseudomallei 导致一种独特的疾病，称为 类鼻疽 这主要限于东南亚和澳大利亚北部。
P. aeruginosa铜绿假单胞菌偶尔可存在于腋下和肛门生殖道周围的正常皮肤，但除非给予抗生素，在粪中甚为罕见。在医院内，洗涤槽、防腐溶液和贮尿容器中常可发现这种细菌。医护人员可将病菌传给病人，特别在烧伤和新生儿重症监护室，除非谨慎采取感染控制措施。
假单胞菌引起的疾病Pseudomonas
大部分 P. aeruginosa 铜绿假单胞菌感染发生在有中性粒细胞减少症或身体衰弱或免疫缺陷的住院病人。 P. aeruginosa 是重症监护病房感染的常见原因。 HIV感染者尤其是晚期患者，以及肺囊性纤维化的患者有社区获得性 P. aeruginosa 铜绿假单胞菌感染危险。
Pseudomonas假单胞菌可感染机体许多部位，包括皮肤、皮下组织、骨、耳、眼、尿路，肺和心脏瓣膜。感染部位与进入途径及病人的易感性有关。在住院患者首要表现可为革兰阴性杆菌脓毒症。
皮肤与软组织感染
烧伤时， 焦痂下区域可成为大量细菌入侵的场所，进而成为引起菌血症的病灶——菌血症常为致死性并发症。
足部深部刺伤常常发生P. aeruginosa铜绿假单胞菌感染。引流的窦道、蜂窝织炎和骨髓炎也可导致感染。伤口引流物常有甜味和果汁味。
在热浴缸中获得的毛囊炎 P. aeruginosa通常是由铜绿假单胞菌引起。在毛囊周围形成发痒的脓疱疹。
通常见于热带气候条件下的急性外耳炎（游泳耳） 是耳部Pseudomonas铜绿假单胞菌感染最常见的临床类型。一种更严重的感染，即恶性外耳炎，可发生于糖尿病患者。表现为严重的耳痛、常有单侧脑神经麻痹，需要非口服给药。
坏死性脓疮是发生于中性粒细胞减少患者的皮肤病变，通常由P. aeruginosa铜绿假单胞菌引起。其特征为直径约1cm的紫黑色病变，中央区溃疡，四周为红斑，最常见于潮湿的部位，如腋下、腹股沟和肛门生殖器部位。坏死性脓疮通常发生在 P. aeruginosa 菌血症患者。
呼吸道感染
其他感染
菌血症
许多 Pseudomonas 假单胞菌感染可引起菌血症。 在非插管病人没有可见的尿路病灶，发生非铜绿假单胞菌性假单胞菌P. aeruginosa感染，提示静脉输入的液体、药物或浸泡静脉注射插管用的消毒剂可能被污染。
诊断
细菌培养
诊断假Pseudomonas单胞菌感染依赖来自感染部位液体或组织的细菌培养：血、皮损部位、引流液、尿、脑脊液或眼。同时进行药敏检测。
局灶性感染可能产生新割草的果味，脓液有可能呈绿色。
治疗
根据感染部位及严重程度及药敏试验选择不同抗生素
局灶性感染
热浴毛囊炎可自愈，无需抗生素治疗。
外耳炎治疗使用1%~2%醋酸冲洗或者局部使用环丙沙星、多黏菌素B或粘菌素。如果易感，更严重的感染可以用氟喹诺酮类药物治疗。
局灶性软组织感染除了使用抗生素外可能还需要外科清除坏死组织和肿脓引流。
小的角膜溃疡使用0.3%的环丙沙星或0.5%的左氧氟沙星。对于更严重的溃疡应改用高浓度（高于原料浓度）的抗生素滴眼液，如妥布霉素15mg/mL。 在开始的时候应经常使用（如每小时一次）。禁忌蒙住患眼，因为这样可产生黑暗温暖的环境有利于细菌生长，妨碍局部用药。
无症状的菌血症不需抗生素治疗，除非孕期感染及进行尿路操作前。如果对该菌株易感，有症状的泌尿道感染常口服左氧氟沙星750mg，每日一次，或环丙沙星500mg口服，每日两次。
系统性感染
需要注射药物治疗。 最近研究显示，用有效的抗假单胞菌beta-内酰胺类（例如，头孢他啶）或氟喹诺酮类单药治疗与之前推荐的联合治疗同样有效，即一种氨基糖苷类加上一种抗假单胞菌beta-内酰胺、一种抗假单胞菌头孢菌素（例如，头孢他啶，头孢吡肟，头孢哌酮）、单酰胺菌素（例如，氨曲南），或碳青霉烯类（美罗培南，亚胺培南，多尼培南）。这种单药疗法对于粒细胞减少患者的治疗效果也是满意的。
右侧心内膜炎可以使用抗生素治疗，但当感染累及二尖瓣、主动脉或人工瓣膜时，要去除瓣膜方可治愈感染。
P. aeruginosa在使用头孢他定、头孢吡肟、环丙沙星、庆大霉素、美罗培南、亚胺培南或多尼培南治疗的患者可发生铜绿假单胞菌耐药。 多耐药 Pseudomonas SP感染可能需要一些老的抗生素（如粘菌素）治疗。头孢唑烷/他唑巴坦、头孢他啶/阿维巴坦、美罗培南/阿维巴坦、美罗培南/vaborbactam、亚胺培南/瑞来巴坦和头孢地洛对许多多药耐药菌株保持 铜绿假单胞菌的活性
关键点
大部分P. aeruginosa铜绿假单胞菌感染发生在衰弱或免疫缺陷的住院病人，但是囊性纤维化患者以及进展期的HIV感染者可在社区获得感染。
多种部位可发生感染，与细菌进入机体的门户有关（例如，烧伤患者的皮肤，使用呼吸机患者的肺部，进行过泌尿系统操作或尿路梗阻患者的尿道）;可出现危及生命的革兰阴性细菌败血症。
浅表感染（如毛囊炎、外耳炎、角膜溃疡）可见于正常人群。
依靠细菌培养进行诊断。
使用单一药物静脉注射治疗系统性感染（例如，一个抗假单胞菌beta-内酰胺，氟喹诺酮）。