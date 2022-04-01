Pseudomonas假单胞菌及相关的感染

Pseudomonas假单胞菌普遍存在，喜好潮湿环境。在人类，P. aeruginosa铜绿假单胞菌是最常见的一种假单胞菌病原体，但其他假单胞菌亦可引起感染， P. paucimobilis, P. putida, P. fluorescens或P. acidovorans 包括少动假单胞菌、恶臭假单胞菌、荧光假单胞菌和食酸假单胞菌。其他曾被分类为假单胞菌属 的重要院内感染病原菌包括 洋葱伯克霍尔德菌和嗜麦芽窄食单胞菌。 B. pseudomallei 导致一种独特的疾病，称为 类鼻疽 这主要限于东南亚和澳大利亚北部。

P. aeruginosa铜绿假单胞菌偶尔可存在于腋下和肛门生殖道周围的正常皮肤，但除非给予抗生素，在粪中甚为罕见。在医院内，洗涤槽、防腐溶液和贮尿容器中常可发现这种细菌。医护人员可将病菌传给病人，特别在烧伤和新生儿重症监护室，除非谨慎采取感染控制措施。