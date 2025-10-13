儿童白天尿失禁和遗尿的一些危险因素和器质性病因
风险因素/病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
便秘*
罕见、硬卵石或很大的粪便
有时会出现大便失禁、腹部不适或腹胀
可引起便秘的饮食史（如过量饮用牛奶以及日常少食水果和蔬菜）
通常仅询问病史和体格检查（包括排便日记）
有时进行腹部X光检查
继发于逼尿肌和尿道括约肌不协调的排尿障碍，非神经性原因
通常为大便失禁、膀胱输尿管反流（VUR）和尿路感染
可能出现夜间遗尿和日间尿失禁
尿动力学分析显示膀胱肌群不协调
尿流率检测
有时需进行排泄性膀胱尿道造影
笑引起的尿失禁
笑时漏尿在女孩中更常见
其他情况下排尿正常
仅病史
任何原因引起的尿量增加（例如，糖尿病、精氨酸加压素 缺陷 [中枢性尿崩症]、精氨酸加压素抵抗、过量饮水、镰状细胞病或特征）*
因不同病症而异
糖尿病：血糖
对于精氨酸加压素抵抗，需检测血清渗透压、血渗透压，可能还需检测尿标本
镰状细胞：镰状细胞筛查
成熟或发育迟缓*
无日间失禁
多常见于男孩和入睡较深者
家族史
仅病史和体格检查
排尿延迟伴充盈性尿失禁
对于儿童来说，等到最后一刻才排尿
常出现于学龄前儿童集中精力玩耍时
符合的病史
排尿日记
明显的椎体缺损、脑膜囊膨出、深部腰骶部凹陷或毛丛、下肢无力及下肢感觉减退。
腰骶部X线片
对于隐匿的病症，可行脊柱MRI检查
肾脏和膀胱的超声检查
尿动力学研究
有打鼾史，呼吸暂停持续 15 秒或更长时间，然后大声打鼾
日间睡眠过多
扁桃体/腺样体肿大
生长和体重下降（以前称为发育不良）
多导睡眠图（也称为睡眠研究）
膀胱活动过度
尿急（对诊断很重要）；尿频和夜尿也较常见
有时会使用憋尿动作或身体姿势（例如，蹲姿或文森特行屈膝礼）
与症状或膀胱活动过度一致的病史
有时考虑排尿日记、尿动力学研究、尿流测试
睡眠问题和学习问题（例如，少年犯罪，成绩较差）
不恰当的性行为，抑郁，对所有性事物的异常兴趣或回避，对性事物的不恰当认识
性虐待专家的评估
应激*†
学习困难，社会隔离或困难，家庭压力（例如，父母离异，分居）
仅病史
结构异常（例如，异位输尿管或后尿道瓣膜）
在儿童中，从未实现完全的白天控尿。
女孩夜间和白天尿失禁，排尿正常但内裤持续潮湿，阴道分泌物增多
可能有尿路感染史，以及其他尿道异常史
肾的超声检查
核肾流扫描或静脉尿路造影
腹部和盆腔CT扫描或MRI尿路造影
尿路感染*
排尿困难，血尿，尿频，尿急
发热
腹痛
尿液分析
尿培养
对于肾盂肾炎患者，进行超声和排尿膀胱尿道造影。
任何引起阴道反流（尿道-阴道反流或经阴道排尿）的病因（包括阴唇粘连）
小便后站立时出现少量漏尿
仅病史和体格检查‡
* 这既是遗尿的危险因素也是导致遗尿的原因。
†当尿失禁为急性发作时，压力是主要诱因。
‡ 医生应注意通过指导正确的排尿方法（例如反向坐在马桶上或双膝分开前倾坐姿）来改善阴道尿液潴留的情况。
UTI=尿路感染