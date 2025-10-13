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儿童白天尿失禁和遗尿的一些危险因素和器质性病因

儿童白天尿失禁和遗尿的一些危险因素和器质性病因

风险因素/病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

便秘*

罕见、硬卵石或很大的粪便

有时会出现大便失禁、腹部不适或腹胀

可引起便秘的饮食史（如过量饮用牛奶以及日常少食水果和蔬菜）

通常仅询问病史和体格检查（包括排便日记）

有时进行腹部X光检查

继发于逼尿肌和尿道括约肌不协调的排尿障碍，非神经性原因

通常为大便失禁、膀胱输尿管反流（VUR）和尿路感染

可能出现夜间遗尿和日间尿失禁

尿动力学分析显示膀胱肌群不协调

尿流率检测

有时需进行排泄性膀胱尿道造影

笑引起的尿失禁

笑时漏尿在女孩中更常见

其他情况下排尿正常

仅病史

任何原因引起的尿量增加（例如，糖尿病精氨酸加压素 缺陷 [中枢性尿崩症]、精氨酸加压素抵抗、过量饮水、镰状细胞病或特征）*

因不同病症而异

糖尿病：血糖

对于精氨酸加压素抵抗，需检测血清渗透压、血渗透压，可能还需检测尿标本

镰状细胞：镰状细胞筛查

成熟或发育迟缓*

无日间失禁

多常见于男孩和入睡较深者

家族史

仅病史和体格检查

排尿延迟伴充盈性尿失禁

对于儿童来说，等到最后一刻才排尿

常出现于学龄前儿童集中精力玩耍时

符合的病史

排尿日记

神经源性膀胱继发于神经管闭合不全（例如，脊柱裂，脊髓栓系，隐匿的缺陷）或神经系统缺陷

明显的椎体缺损、脑膜囊膨出、深部腰骶部凹陷或毛丛、下肢无力及下肢感觉减退。

腰骶部X线片

对于隐匿的病症，可行脊柱MRI检查

肾脏和膀胱的超声检查

尿动力学研究

阻塞性睡眠呼吸暂停*

有打鼾史，呼吸暂停持续 15 秒或更长时间，然后大声打鼾

日间睡眠过多

扁桃体/腺样体肿大

生长和体重下降（以前称为发育不良）

多导睡眠图（也称为睡眠研究）

膀胱活动过度

尿急（对诊断很重要）；尿频和夜尿也较常见

有时会使用憋尿动作或身体姿势（例如，蹲姿或文森特行屈膝礼）

与症状或膀胱活动过度一致的病史

有时考虑排尿日记、尿动力学研究、尿流测试

性虐待

睡眠问题和学习问题（例如，少年犯罪，成绩较差）

不恰当的性行为，抑郁，对所有性事物的异常兴趣或回避，对性事物的不恰当认识

性虐待专家的评估

应激*†

学习困难，社会隔离或困难，家庭压力（例如，父母离异，分居）

仅病史

结构异常（例如，异位输尿管或后尿道瓣膜）

在儿童中，从未实现完全的白天控尿。

女孩夜间和白天尿失禁，排尿正常但内裤持续潮湿，阴道分泌物增多

可能有尿路感染史，以及其他尿道异常史

肾的超声检查

核肾流扫描或静脉尿路造影

腹部和盆腔CT扫描或MRI尿路造影

尿路感染*

排尿困难，血尿，尿频，尿急

发热

腹痛

尿液分析

尿培养

对于肾盂肾炎患者，进行超声和排尿膀胱尿道造影。

任何引起阴道反流（尿道-阴道反流或经阴道排尿）的病因（包括阴唇粘连）

小便后站立时出现少量漏尿

仅病史和体格检查‡

* 这既是遗尿的危险因素也是导致遗尿的原因。

†当尿失禁为急性发作时，压力是主要诱因。

‡ 医生应注意通过指导正确的排尿方法（例如反向坐在马桶上或双膝分开前倾坐姿）来改善阴道尿液潴留的情况。

UTI=尿路感染

* 这既是遗尿的危险因素也是导致遗尿的原因。

†当尿失禁为急性发作时，压力是主要诱因。

‡ 医生应注意通过指导正确的排尿方法（例如反向坐在马桶上或双膝分开前倾坐姿）来改善阴道尿液潴留的情况。

UTI=尿路感染

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