有提示意义的临床表现

* 这既是遗尿的危险因素也是导致遗尿的原因。

†当尿失禁为急性发作时，压力是主要诱因。

‡ 医生应注意通过指导正确的排尿方法（例如反向坐在马桶上或双膝分开前倾坐姿）来改善阴道尿液潴留的情况。