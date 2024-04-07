血红蛋白（Hb）分子由多肽链组成，其化学结构受遗传因素调控。正常成人血红蛋白分子（Hb A）由alpha和beta的两对肽链构成。正常成人血液中还含有 ≤ 2.5％的血红蛋白A2（由alpha和delta链组成）和 < 1,4％的血红蛋白F（胎儿血红蛋白），其beta链的位置由gamma链替代（参见 妊娠的血红蛋白病).血红蛋白F在妊娠期间占主导地位，并逐渐降低，特别是在出生的头几个月中； 在某些血红蛋白合成障碍和 再生障碍性贫血、其他骨髓衰竭障碍，以及骨髓增生性肿瘤中，其浓度增加。

一些血红蛋白病导致的贫血，在纯合子中较为严重，而在杂合子中相对较轻。一些患者是2种不同血红蛋白病的复合杂合子且具有不同程度的贫血。

血红蛋白病根据电泳迁移率不同，以发现的顺序，按字母排列顺序排列命名（如A，B，C），尽管第一个发现的异常血红蛋白--镰状细胞性血红蛋白被命名为Hb S。 电泳迁移率相同而结构不同的血红蛋白则依据其发现所在的城市或地区来命名（如，Hb S 孟菲斯, Hb C 纽约哈林区）。 标准化描述患者的血红蛋白构成应将浓度最高的血红蛋白放在第一位（如，镰状细胞病中的AS）。

在美国，主要的贫血为基因突变引起的血红蛋白S或血红蛋白C病及地中海贫血。血红蛋白E病 在具有东南亚血统的人群中很常见。

在血红蛋白S病中，beta链第6个氨基酸上的谷氨酸被缬氨酸所取代。脱氧血红蛋白S 的溶解度比氧合血红蛋白A 低得多；在氧分压(PO2)较低的地方，它会聚合并形成一种半固体的凝胶，使红细胞(RBCs)变形成镰刀状。扭曲、缺乏弹性的红细胞粘附于血管内皮，引起炎症和血管收缩，堵塞小动脉和毛细血管，导致微血管和大血管梗塞（例如，引起 中风）。血管阻塞也会引起内皮损伤，从而导致炎症并可导致血栓形成。由于镰状红细胞比较脆弱，循环中的机械损伤可引发溶血（见溶血性贫血概述）。慢性代偿性骨髓功能亢进和缺血性损伤会导致骨骼变形。

急性加重 急性恶化（危象）可间歇性发作，常无明确原因。在某些情况下，危机或可由此引发： 发热

病毒感染

局部外伤 最常见的类型是血管闭塞危象（疼痛危象）；它是由组织缺氧引起的，导致缺血和梗死，通常发生在骨骼，也发生在脾脏、肺或肾脏。 在人细小病毒急性感染期间，骨髓红细胞生成减慢时可发生再生障碍危象，在此期间可能发生急性红细胞减少症。 急性胸痛综合征由肺部小血管闭塞引起，是常见的死亡原因，死亡率高达10%。其在各年龄层中均可发生，但在儿童中多见。反复发作以及其他因素易导致慢性 肺动脉高压。 隔离危机 通常发生于儿童，其脾脏尚未因反复脾梗塞而变得纤维化。 脾脏中镰状细胞的急性隔离会加剧贫血。 肝隔离可能发生在儿童或成人中，引起右上腹疼痛。肝脏会迅速扩大，并可能伴有肝内胆汁淤积和肾衰竭。 在年轻男性中，阴茎异常勃起，即一系列导致阴茎勃起功能障碍的并发症，最为常见。

并发症 慢性脾损伤可导致脾梗死并增加对感染的易感性，特别是肺炎球菌和沙门菌 Salmonella 感染（包括沙门菌 Salmonella 骨髓炎）。 幼儿期这些感染特别常见，可能是致命的。 反复缺血及梗塞可引起多种不同器官系统的慢性功能障碍。并发症包括缺血性卒中、烟雾病、癫痫发作、股骨头缺血性坏死、肾浓缩功能障碍、肾乳头坏死、慢性肾脏疾病，心功能衰竭、肺动脉高压、肺纤维化及视网膜病变。

杂合子 杂合子（Hb AS）患者不会出现溶血或痛性危象。但是，他们出现 慢性肾病 和 肺栓塞的风险确有增加 (1)。此外， 横纹肌溶解症 在持续、剧烈的运动过程中可能很少发生。常见尿浓缩功能损害（低渗尿）。可发生单侧血尿（发生机制不明，常来自左肾）但具有自限性。可发生典型的肾乳头坏死，但较纯合子患者少见，且同极罕见的肾髓质肿瘤相关。