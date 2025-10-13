疣变体和其他与HPV相关的病变
临床表现
说明
外阴和阴茎上棕色扁平疣状的丘疹
Buschke-Löwenstein肿瘤
肛周生殖器部位的巨大菜花状肿块
屠夫疣（肉类处理者的疣）
发生在屠宰场工人手部的寻常疣，通常为良性
相较于寻常疣，更呈菜花状
寻常疣
边界清晰，表面粗糙，可呈圆形或不规则形，质地坚实，颜色呈淡灰色、黄色、棕色或灰黑色，为直径2~10mm大小的结节。
疣状表皮发育不良
平顶的白色、棕色或红色丘疹或更大、更隆起的丘疹，类似于脂溢性角化病
外生殖器疣
在会阴部、直肠周围、阴唇和阴茎部位，皮损可呈散在分布的扁平丘疹，宽基底的平滑丘疹，或天鹅绒样的丘疹，或表面粗糙的带蒂赘生物。
扁平疣（平面疣）
光滑，平顶，黄褐色，粉红色或皮肤颜色的丘疹
被认为是一种分化良好的鳞状细胞癌
喉乳头状瘤
喉部或呼吸道其他部位的一个或多个疣状病变
发生于儿童，称复发性呼吸道乳头状瘤
口腔灶性上皮增生（Heck病）
表现为口腔内壁多发的鹅卵石样白色扁平的丘疹
口腔乳头状瘤
口腔任何部位的常见无痛病变
可能累及舌头、扁桃体、软腭或咽壁
掌跖疣
由于常有触痛，足底疣会使行走和站立产生不适感。
甲周疣
指甲板周围皮肤增厚、开裂、呈菜花状，通常无症状，但扩大时可能会感到疼痛
肾移植患者罹患的疣
常多发并较难治疗
HPV相关的粘膜癌和肛门生殖器癌
*女性患者及患者的女性性伴需密切随访，评估有无宫颈癌的发生。
Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W.Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study.BMC Infect Dis.19(1):375, 2019.doi: 10.1186/s12879-019-4005-4
Some data adapted from Cubie HA.Diseases associated with human papillomavirus infection.Virology.445(1-2):21–34, 2013.doi: 10.1016/j.virol.2013.06.007
HPV = 人乳头瘤病毒。