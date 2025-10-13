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疣变体和其他与HPV相关的病变

疣变体和其他与HPV相关的病变

临床表现

说明

鲍温样丘疹病*

外阴和阴茎上棕色扁平疣状的丘疹

Buschke-Löwenstein肿瘤

肛周生殖器部位的巨大菜花状肿块

屠夫疣（肉类处理者的疣）

发生在屠宰场工人手部的寻常疣，通常为良性

相较于寻常疣，更呈菜花状

寻常疣

边界清晰，表面粗糙，可呈圆形或不规则形，质地坚实，颜色呈淡灰色、黄色、棕色或灰黑色，为直径2~10mm大小的结节。

疣状表皮发育不良

平顶的白色、棕色或红色丘疹或更大、更隆起的丘疹，类似于脂溢性角化病

罕见的遗传易感性，可引起广泛的HPV感染，且通常早在患者20多岁时即可发生皮肤癌（如鳞状细胞癌

生殖器疣

在会阴部、直肠周围、阴唇和阴茎部位，皮损可呈散在分布的扁平丘疹，宽基底的平滑丘疹，或天鹅绒样的丘疹，或表面粗糙的带蒂赘生物。

扁平疣（平面疣）

光滑，平顶，黄褐色，粉红色或皮肤颜色的丘疹

角化棘皮瘤

被认为是一种分化良好的鳞状细胞癌

喉乳头状瘤

喉部或呼吸道其他部位的一个或多个疣状病变

发生于儿童，称复发性呼吸道乳头状瘤

口腔灶性上皮增生（Heck病）

表现为口腔内壁多发的鹅卵石样白色扁平的丘疹

口腔乳头状瘤

口腔任何部位的常见无痛病变

口咽癌

可能累及舌头、扁桃体、软腭或咽壁

掌跖疣

由于常有触痛，足底疣会使行走和站立产生不适感。

甲周疣

指甲板周围皮肤增厚、开裂、呈菜花状，通常无症状，但扩大时可能会感到疼痛

肾移植患者罹患的疣

常多发并较难治疗

HPV相关的粘膜癌和肛门生殖器癌

各种表现，参见 肛门癌宫颈癌阴茎癌阴道癌外阴癌

*女性患者及患者的女性性伴需密切随访，评估有无宫颈癌的发生。

Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W.Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study.BMC Infect Dis.19(1):375, 2019.doi: 10.1186/s12879-019-4005-4

Some data adapted from Cubie HA.Diseases associated with human papillomavirus infection.Virology.445(1-2):21–34, 2013.doi: 10.1016/j.virol.2013.06.007

HPV = 人乳头瘤病毒。

*女性患者及患者的女性性伴需密切随访，评估有无宫颈癌的发生。

Al-Awadhi R, Al-Mutairi N, Albatineh AN, Chehadeh W.Association of HPV genotypes with external anogenital warts: A cross sectional study.BMC Infect Dis.19(1):375, 2019.doi: 10.1186/s12879-019-4005-4

Some data adapted from Cubie HA.Diseases associated with human papillomavirus infection.Virology.445(1-2):21–34, 2013.doi: 10.1016/j.virol.2013.06.007

HPV = 人乳头瘤病毒。

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